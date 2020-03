Anche la pausa pranzo è smart: il servizio Lunchbox di Sodexo

L’azienda di ristorazione collettiva Sodexo sceglie gli smart locker refrigerati di Ricoh per offrire ai propri dipendenti il servizio Lunchbox

Presente in Italia sin dal 1974 Sodexo offre servizi on-site di ristorazione, soft e hard facility management, servizi educativi e di Benefits&Rewards, dedicati ad aziende, scuole e università, sanità e senior, attraverso la presenza di 11.000 collaboratori in 1.300 punti di servizio.

Fondata nel 1966 da Pierre Bellon e oggi presente in 67 Paesi in cui ogni giorno serve 100 milioni di consumatori, Sodexo è leader nei servizi che migliorano la qualità della vita

«Sodexo ha come missione il miglioramento della qualità della vita - spiega Patrizia Salvatore, Rewards & HR-IS Med Region di Sodexo - ed è per questo che siamo molto attenti al benessere dei dipendenti, i nostri e quelli dei nostri clienti. Introduciamo tecnologie e strumenti sempre nuovi in grado di impattare positivamente sul work-life balance, rispondendo allo stesso tempo alle esigenze di ambienti di lavoro sempre più flessibili».

Pranzo smart

Tra i progetti che vanno in questa direzione vi è Lunchbox, un servizio innovativo basato sugli smart locker refrigerati di Ricoh. Per implementare questa innovazione, Sodexo ha analizzato i differenti fornitori presenti sul mercato prendendo in considerazione criteri tecnologici e capacità progettuali.

Ricoh è stata in particolar modo apprezzata per la flessibilità dell’offerta, grazie alla possibilità di personalizzare la piattaforma software e di interfacciarla con l’app aziendale multiservizio MySodexo. Inoltre, sono state valutate positivamente la capillarità dell’assistenza tecnica e la replicabilità del servizio presso i clienti di Sodexo.

Sodexo è ora in grado di offrire alternative ai propri dipendenti per vivere al meglio la pausa pranzo, dando la possibilità di scegliere tra il ristorante aziendale e un servizio take-away facile e immediato reso appunto possibile dagli Smart Locker Ricoh.

«Gli armadietti high-tech di Ricoh - commenta Alexis Lerouge, Head of Marketing Corporate Med Region di Sodexo - consentono di ottimizzare il sistema di gestione dell’ordine dei pasti, garantendo proposte alimentari fresche e genuine, e di soddisfare i trend organizzativi che caratterizzano oggi le aziende».

Tecnologia Ricoh

«Il filo conduttore del progetto - precisa ancora Patrizia Salvatore - è la tecnologia. Abbiamo posizionato gli Smart Locker refrigerati Ricoh all’ingresso degli uffici in modo che tutti possano accedervi. Il funzionamento è molto semplice: tramite l’applicazione MySodexo, alla quale gli utenti possono accedere da smartphone o da pc, il dipendente seleziona e prenota il proprio pasto, che arriverà negli scomparti dello Smart Locker in tempo utile per la pausa pranzo, conservato in tutta sicurezza, in perfette condizioni igieniche e nel rispetto della catena del freddo. Per aprire la cella contenente il proprio pasto, è sufficiente scansionare sul display dello Smart Locker il codice QR ricevuto alla conferma dell’ordine».

Alexis Lerouge aggiunge che «si tratta di un servizio molto efficace, che ci consente di rivolgere un’attenzione sempre maggiore al work-life balance e a tematiche come well-being e time saving, aspetti fondamentali sia per noi che per i nostri clienti. Anche in futuro continueremo ad orientare le nostre proposte in questa direzione sviluppando soluzioni innovative grazie alla collaborazione con partner strategici come Ricoh”.