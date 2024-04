Nuova piattaforma di protezione CPS: TXOne Networks presenta SageOne ad Hannover

Tutti i prodotti di sicurezza CPS sono ora riuniti nella piattaforma di gestione centrale, in modo da semplificare il funzionamento e ottimizzare il rilevamento delle minacce.

EINDHOVEN, Paesi Bassi–(BUSINESS WIRE)–TXOne Networks, azienda leader nel campo della sicurezza dei sistemi cyber-fisici (CPS), presenterà la sua nuova piattaforma di sicurezza CPS SageOne (che significa “quello saggio”) durante la Hannover Messe, dal 22 al 26 aprile 2024, presso lo stand B06 nella hall 16. Questa console di gestione centrale fornisce una panoramica della superficie di attacco CPS dell’ambiente OT.





Le tre linee di prodotti TXOne possono essere controllate centralmente: ovvero Stellar per la protezione degli endpoint, Element per l’ispezione della sicurezza ed Edge per la difesa della rete. La piattaforma offre una sicurezza OT integrata lungo l’intero ciclo di vita degli oggetti da proteggere e consente un rilevamento e una risposta affidabili alle minacce.

SageOne si occupa di tre aspetti principali:

Gestione della superficie di attacco dei sistemi CPS: la visibilità è un aspetto fondamentale della cybersicurezza. Una visione chiara della posizione di sicurezza complessiva aiuta a identificare i punti chiave della sicurezza in un ambiente OT. SageOne si concentra sulla sicurezza operativa analizzando a fondo gli asset e portando alla luce le informazioni di sicurezza dei vari controlli.

la visibilità è un aspetto fondamentale della cybersicurezza. Una visione chiara della posizione di sicurezza complessiva aiuta a identificare i punti chiave della sicurezza in un ambiente OT. SageOne si concentra sulla sicurezza operativa analizzando a fondo gli asset e portando alla luce le informazioni di sicurezza dei vari controlli. Protezione integrata del ciclo di vita: la gestione centralizzata semplifica la governance della cybersicurezza e ottiene una difesa collaborativa. In quanto livello di astrazione, SageOne ottimizza la contestualizzazione e il consolidamento dei dati tra i vari prodotti. Offre una console personalizzata e orientata alle attività, progettata specificamente per i dirigenti, il personale di sicurezza e i responsabili delle strutture.

la gestione centralizzata semplifica la governance della cybersicurezza e ottiene una difesa collaborativa. In quanto livello di astrazione, SageOne ottimizza la contestualizzazione e il consolidamento dei dati tra i vari prodotti. Offre una console personalizzata e orientata alle attività, progettata specificamente per i dirigenti, il personale di sicurezza e i responsabili delle strutture. Rilevamento e risposta alle minacce dei sistemi CPS: gestire correttamente le minacce note è assolutamente fondamentale. Altrettanto importante è affrontare le minacce sconosciute. SageOne raccoglie tutte le informazioni sulla sicurezza provenienti da diverse soluzioni ed esplora i rischi potenziali per consentire l’adozione tempestiva di cautele e la risposta quando necessario.

Per raggiungere questo obiettivo, la piattaforma include i seguenti componenti chiave:

Intelligence sulle minacce significa raccogliere, analizzare e applicare le conoscenze sulle minacce potenziali ed esistenti contro un sistema CPS. Il dipartimento TXOne Threat Research svolge un elevato numero di indagini sulle vulnerabilità dei dispositivi e dei protocolli dei sistemi di controllo industriale (ICS). Analizza malware e ransomware in relazione alle minacce della tecnologia operativa (OT). Queste informazioni possono provenire anche da diverse altre fonti: dati pubblici, rapporti di settore e informazioni fornite dal settore privato.

significa raccogliere, analizzare e applicare le conoscenze sulle minacce potenziali ed esistenti contro un sistema CPS. Il dipartimento TXOne Threat Research svolge un elevato numero di indagini sulle vulnerabilità dei dispositivi e dei protocolli dei sistemi di controllo industriale (ICS). Analizza e in relazione alle minacce della tecnologia operativa (OT). Queste informazioni possono provenire anche da diverse altre fonti: dati pubblici, rapporti di settore e informazioni fornite dal settore privato. I motori di analisi dell’IA basati sul comportamento utilizzano l’intelligenza artificiale per monitorare e analizzare il comportamento di utenti, dispositivi e sistemi all’interno di un sistema CPS. Questo motore di analisi avanzata apprende i normali modelli di comportamento di queste entità e può rilevare attività insolite o anomalie che potrebbero indicare una minaccia alla sicurezza.

utilizzano l’intelligenza artificiale per monitorare e analizzare il comportamento di utenti, dispositivi e sistemi all’interno di un sistema CPS. Questo motore di analisi avanzata apprende i normali modelli di comportamento di queste entità e può rilevare attività insolite o anomalie che potrebbero indicare una minaccia alla sicurezza. Il quadro di riferimento della compliance fornisce un approccio strutturato alla conformità agli standard e alle normative di sicurezza pertinenti. Include politiche, procedure e controlli per garantire che ogni sistema sia conforme ai requisiti legali, agli standard di settore e alle migliori pratiche di sicurezza.

fornisce un approccio strutturato alla conformità agli standard e alle normative di sicurezza pertinenti. Include politiche, procedure e controlli per garantire che ogni sistema sia conforme ai requisiti legali, agli standard di settore e alle migliori pratiche di sicurezza. Il Data Visualiser è uno strumento che trasforma dati e metriche di sicurezza complessi in un formato visivo di facile comprensione. Utilizzando diagrammi, grafici e mappe di rete, i professionisti della sicurezza possono riconoscere più rapidamente modelli e tendenze, oltre alle anomalie.

è uno strumento che trasforma dati e metriche di sicurezza complessi in un formato visivo di facile comprensione. Utilizzando diagrammi, grafici e mappe di rete, i professionisti della sicurezza possono riconoscere più rapidamente modelli e tendenze, oltre alle anomalie. L’Ecosystem Integrator aiuta a integrare perfettamente diversi strumenti e tecnologie. Ciò include la standardizzazione dei formati dei dati, la promozione dell’interoperabilità dei diversi sistemi e la creazione di un’architettura di sicurezza coerente che copra l’intero ecosistema. In tal modo le forze di sicurezza possono ottenere una panoramica standardizzata della situazione della sicurezza, automatizzare i processi e rispondere in modo più efficace alle minacce.

SageOne si concentra sull’analisi dei comportamenti imprevisti e delle minacce sconosciute. Gli eventi sospetti possono essere identificati mediante il confronto della telemetria degli endpoint e della rete all’interno del motore XDR (Extended Detection and Response) nativo di OT. La piattaforma combina quindi tecnologie avanzate con un’interfaccia intuitiva per garantire la protezione delle infrastrutture critiche. Per ottenere una gestione affidabile della superficie di attacco dei sistemi CPS, SageOne offre anche la visibilità basata sugli asset, per fornire una visibilità completa di qualsiasi dispositivo sulla rete. Inoltre, l’analisi della superficie di attacco viene classificata per priorità e vengono formulate raccomandazioni.

Per consentire una risposta rapida alle minacce, SageOne è in grado di emettere avvisi rapidi per comportamenti sospetti nella rete come parte del coordinamento di rilevamento e risposta delle minacce ai sistemi CPS, utilizzando l’analisi cross-telemetrica.

Inoltre, la protezione integrata del ciclo di vita protegge i dispositivi e i sistemi per tutta la loro durata. La gestione centralizzata delle soluzioni di sicurezza e la difesa unificata in un’unica sede contribuiscono a questo risultato, che si traduce in un’elevata efficienza dei costi. Con SageOne, TXOne Networks sottolinea il suo impegno nei confronti della sicurezza e dell’affidabilità dei CPS e continua a indirizzare lo sviluppo della sicurezza OT.

Visitate TXOne Networks all’Hannover Messe dal 22 al 26 aprile presso lo stand B06 nella hall 16.

Seguite TXOne Networks sul suo blog, su Twitter e LinkedIn.

Informazioni su TXOne Networks

TXOne Networks fornisce prodotti per la sicurezza OT che garantiscono l’affidabilità e la sicurezza dei sistemi di controllo industriale e degli ambienti tecnologici operativi attraverso la metodologia OT Zero Trust. TXOne Networks collabora con i principali produttori industriali e con gli operatori di infrastrutture critiche per sviluppare strategie aziendali e pratiche per la difesa OT. TXOne Networks offre prodotti basati sia sulla rete che sugli endpoint per proteggere le reti OT e i dispositivi mission-critical in tempo reale e con un’elevata profondità di sicurezza. www.txone.com

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Kafka Kommunikation GmbH & Co KG



Tel. +49 (0) 89 74747058-0



Fax + 49 (0) 89 74747058-20