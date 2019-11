Nota Spese in un clic con la app Collaboraction di SB Italia

La gestione della nota spese è un processo presente all’interno di tutte le organizzazioni, che porta con sé impatti non banali e spesso sottovalutati non solo per il dipendente che la compila, per il manager che la approva, per l’amministrazione, ma anche per i controlli e la compliance alle norme dell'Agenzia delle Entrate.

Digitalizzando l’intero processo si è in grado di snellire la procedura di rimborso, liberando le risorse aziendali da attività a basso valore aggiunto, riducendo possibili errori e garantendo il rispetto della normativa sia aziendale interna che quella fiscale dell’Agenzia delle Entrate.

Proprio per questo SB Italia ha creato Collaboraction Nota Spese: una soluzione in grado di gestire in modo rapido e preciso le richieste di rimborso spese, semplice e utilizzabile con la app anche direttamente dal proprio smartphone con un backend centralizzato offerto anche in cloud come servizio.

Collaboraction Nota Spese è una soluzione web-native, accessibile ovunque e con qualunque device, e permette di gestire la conservazione sostitutiva a norma di legge, liberando così l’azienda da ricevute e scontrini.

Collaboraction Nota Spese è una APP disponibile su iOS e Android, che semplifica la creazione delle note spese, facilitando le procedure di controllo e di analisi: gestisce le fotografie dei giustificativi di spesa, in modalità totalmente digitale.

Le richieste, opportunamente corredate di tutte le informazioni necessarie, sono trattate grazie a un backend centralizzato, configurato per tener conto delle policy aziendali e dei flussi di approvazione, anche a più livelli. Inoltre, grazie alla possibilità di integrare il backend con i sistemi aziendali, i dati sono potenzialmente subito disponibili, semplificando, per esempio, le operazioni di rendicontazione e rimborso.

Inoltre, l’APP dispone di un’interfaccia grafica veloce, intuitiva e completamente personalizzabile/customizzabile.

I vantaggi sono tangibili e interessano sia il dipendente, che ha a disposizione una procedura più semplice e più immediata per compilare e allegare i giustificativi, sia il manager, che ha necessità di controllare e approvare I rimborsi e sia l’ufficio amministrazione, che può disporre di un processo automatico che garantisce una maggiore integrazione con i sistemi aziendali.

CollaborAction Nota Spese riduce le attività manuali, gli errori e la carta, migliorando user experience, controlli, produttività, costi e compliance.