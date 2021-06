Norsk Titanium si espande nel mercato delle applicazioni industriali in collaborazione con il Gruppo Hittech

OSLO, Norvegia–(BUSINESS WIRE)–Norsk Titanium AS (Norsk Titanium; Euronext: NTI), leader mondiale nella manifattura additiva di componenti in titanio destinati al settore aerospaziale, ha annunciato un’espansione della propria clientela nel mercato delle applicazioni industriali in collaborazione con il Gruppo Hittech con sede a L’Aia, nei Paesi Bassi.

Il primo componente che verrà prodotto nell’ambito di questa iniziativa collaborativa è destinato a un cliente finale di Hittech operante nel settore in crescita delle apparecchiature per semiconduttori. Norsk prevede che i produttori operanti nel settore dei semiconduttori effettueranno degli investimenti di entità ingente nel breve termine allo scopo di modernizzare le loro catene di approvvigionamento. Questa iniziativa rappresenta il primo passo intrapreso da Norsk a sostegno di tali sforzi di modernizzazione attraverso l’adozione di un approccio più rapido, più efficiente in termini di costi e più rispettoso dell’ambiente.

Sfruttando il rivoluzionario processo Rapid Plasma Deposition™ (RPD™) di Norsk, gli ingegneri di Norsk hanno sviluppato una preforma in lega di titanio che ridurrà il fabbisogno di materie prime di Hittech in misura superiore al 45 percento rispetto ai tradizionali prodotti formati impiegati al momento per la fabbricazione di componenti finali. L’uso del processo industriale RPD™ permette a Norsk di creare un design di forma quasi perfetta mantenendo i controlli di qualità e le proprietà dei materiali occorrenti a Hittech per questo componente essenziale. Utilizzando quasi l’intero involucro di 90 per 60 cm della macchina G4B brevettata da Norsk, la forma RPD™ risultante pesa quasi 100 chilogrammi. La consegna del primo articolo di prova dovrebbe avvenire entro la fine dell’anno in corso, ove l’avvio della produzione in serie è pianificato per il 2022.

“Siamo felicissimi di collaborare con Hittech per l’adozione del materiale realizzato tramite il processo RPD™ per la realizzazione di questo componente”, ha dichiarato Michael Canario, amministratore delegato di Norsk. “Hittech è un sostenitore convinto della nostra tecnologia e siamo molto lieti di essere giunti a questo punto nella nostra collaborazione. Non vediamo l’ora di superarne gli obiettivi in termini di accessibilità economica avvalendoci di un metodo di produzione del titanio più efficiente ed economico.”

“Questo sviluppo costituisce un cambiamento significativo per quanto concerne la modalità di produzione di componenti industriali consentendo una drastica riduzione dei tempi e dei costi associati alla lavorazione a valle, il tutto in modo sostenibile”, ha aggiunto Marco Verloop, direttore divisione Hittech. “Siamo ansiosi di scoprire come Norsk riuscirà ad adattare ulteriormente la sua tecnologia per questa applicazione.”

Informazioni su Norsk Titanium AS

Norsk Titanium AS, fondata nel 2007 in Norvegia, ha spianato la strada all’adozione del suo processo di manifattura additiva brevettato denominato Rapid Plasma Deposition™ (RPD™). La società fornisce componenti strutturali atti al volo dal 2017 e gestisce attualmente stabilimenti di produzione nello Stato di New York e in Norvegia. La società è ampiamente conosciuta nel settore aeronautico per la sua tecnologia brevettata RPD™ che trasforma fili di titanio in componenti complessi che trovano impiego in applicazioni strutturali e applicazioni critiche per la sicurezza. Norsk Titanium, fornitore di primo livello di componenti per il settore aerospaziale commerciale, si adopera per ridurre i costi associati alle aerostrutture e ai motori a reazione per i maggiori operatori del settore aerospaziale a livello mondiale. RPD™ è il primo processo al mondo approvato dall’Amministrazione Federale dell’Aviazione (Federal Aviation Administration, FAA) degli Stati Uniti per la realizzazione di componenti strutturali in titanio mediante stampaggio 3D che permette ai clienti operanti nei settori aerospaziale, commerciale e della difesa di abbreviare i tempi di esecuzione e risparmiare sui costi.

Informazioni sul Gruppo Hittech

Il Gruppo Hittech è un fornitore di primo livello di sistemi per l’industria high-tech. Dalla nostra fondazione, abbiamo costantemente perfezionato i nostri processi, abbiamo modernizzato e automatizzato in via continuativa le nostre tecnologie di produzione e abbiamo affinato sempre più le nostre competenze. La conoscenza approfondita della lavorazione meccanica e dei materiali è al centro del Gruppo Hittech, ma con il passare del tempo ci siamo trasformati in un’azienda high-tech con robuste capacità di sviluppo, vaste competenze in materia di tecnologia, meccatronica e gestione avanzata di progetti. La nostra forza risiede nella nostra ostinata ricerca di opportunità di miglioramento. Attraverso la crescita organica e l’effettuazione di acquisizioni mirate, ci siamo affermati quale società rispettata dotata di competenze distintive con un fatturato annuo di circa 120 milioni di euro, 8 imprese in Europa e in Asia e approssimativamente 650 professionisti fortemente motivati. E le nostra strategia di crescita è molto ambiziosa. Ambiamo ad offrire un valore sempre più elevato, sia in termini di dimensioni che di competenze, ai nostri clienti che sono costituiti da produttori di apparecchiature originali professionali del settore high-tech. https://hittech.com/

