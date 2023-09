Nitro nominata azienda Leader nel IDC MarketScape: Worldwide eSignature Software 2023 Vendor Assessment

DUBLINO–(BUSINESS WIRE)–Nitro Software, azienda leader globale nei prodotti SaaS (Software as a Service) di tipo eSignature e documenti PDF per i business, ha oggi annunciato che Nitro è stata nominata azienda Leader nel report IDC MarketScape: Worldwide eSignature Software 2023 Vendor Assessment.





Nitro Sign fornisce alle aziende un’esperienza efficiente e scalabile per i processi di eSigning, includendo molte integrazioni e API flessibili, un costo totale basso per l’acquisto, e firme elettroniche affidabili che soddisfano o superano tutti gli standard globali di sicurezza richiesti.

Il report IDC MarketScape: Worldwide eSignature Software 2023 Vendor Assessment fornisce una valutazione completa dei Vendor di servizi eSignature, con importanti osservazioni sul settore, trend di mercato segnalati e consigli per i clienti interessati all’acquisto di tali servizi sul come scegliere il giusto Vendor di servizi eSignature.

Nitro è stata riconosciuta come azienda avente i seguenti punti di forza:

“Nitro offre una serie completa di servizi fra cui poter scegliere, da setup direttamente all’interno delle aziende a setup su cloud pubblici e privati.”

pubblici e privati.” “I servizi di Nitro di tipo eSignature fa parte di una suite completa contenente strumenti per la creazione di PDF, per l’editing e la document automation, per la generazione di nuovi documenti e che include una serie di strumenti analitici.”

“Nitro aiuta a sostenere gli obiettivi di sostenibilità dei propri clienti fornendogli i dati sulle emissioni di CO 2 , la carta e l’energia che vengono risparmiate per ogni singolo account che usa il servizio.”

“Crediamo che venire riconosciuti come un’azienda Leader nel report IDC MarketScape: Worldwide eSignature Software 2023 Vendor Assessment è un segno dell’impegno continuo di Nitro per l’innovazione e per fornire prodotti di alta qualità. Questo riconoscimento conferma ulteriormente i nostri sforzi per fornire dei workflow avanzati per i processi eSignature, un’esperienza UI semplificata ed efficiente, così come tecnologie all’avanguardia capaci di ridefinire come i business si approcciano ai processi di Digital Document Management”. Filip Verreth, VP Product presso Nitro

Per leggerne di più in merito ai trend nel settore eSignature e la posizione dominante come azienda Leader di Nitro, potete cliccare qui per un estratto gratuito del report.

Informazioni su Nitro Software

Nitro è un’azienda leader globale nei prodotti SaaS (Software as a Service) come software per PDF, gestione dei documenti e firme elettroniche. La Nitro Productivity Platform include dei potenti strumenti per PDF, workflow digitali, servizi sicuri di eSigning e per verificare le identità. Il proprio prodotto per le analisi è in grado di misure il ROI e quantificare gli sforzi in ambito sostenibilità; inoltre, il tutto viene sostenuto da un supporto clienti eccellente e un altrettanto ottimo team di supporto per il Change Management. Con oltre 3 milioni di utenti con licenza e più di 13.000 clienti business in 157 paesi, Nitro fornisce i propri servizi al 67% delle aziende incluse nella lista Fortune 500. Per maggiori informazioni, potete visitare il sito: www.gonitro.com.

Informazioni su IDC MarketScape:

IDC MarketScape Vendor Assessment Model è un report è progettato per offrire una panoramica sulla capacità competitiva dei fornitori di ICT (information and communications technology) in uno specifico mercato. La metodologia di ricerca utilizza l’assegnazione rigorosa di punteggi in base a criteri sia qualitativi, sia quantitativi, che permettono di creare una singola illustrazione grafica della posizione di ciascun Vendor nel mercato stesso. IDC MarketScape presenta un chiaro quadro di riferimento in cui è possibile confrontare in modo significativo le offerte di prodotti e servizi, le capacità e le strategie nonché i fattori trainanti del successo sul mercato, attuali e futuri, di vendor nei settori IT e delle telecomunicazioni. Il quadro di riferimento fornisce anche a chi è interessato ad acquistare tali servizi una valutazione a 360 gradi dei punti di forza e di debolezza dei Vendor attuali e futuri.

Fonte

IDC MarketScape: Worldwide eSignature Software 2023 Vendor Assessment, (doc #US49646293), settembre 2023

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

