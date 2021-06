NetApp acquisisce Data Mechanics per accelerare la roadmap di Spot e ottimizzare l’analisi dei dati e i carichi di lavoro dell’apprendimento automatico sul cloud

SUNNYVALE, California–(BUSINESS WIRE)–NetApp® (NASDAQ: NTAP), società di portata globale specializzata nello sviluppo di software basato sul cloud e incentrato sui dati, ha annunciato oggi l’acquisizione Data Mechanics, un fornitore di piattaforme gestite per l’elaborazione di Big Data e l’analisi sul cloud con sede a Parigi, Francia, per aiutare le aziende a sfruttare le potenzialità di Apache Spark, un motore di analisi unificato open source per l’apprendimento automatico e l’elaborazione dei dati su vasta scala in Kubernetes. I dettagli finanziari della transazione non sono stati divulgati.

In un periodo di crescita esplosiva di applicazioni e dati delle imprese sul cloud e in loco, l’impiego di analisi e apprendimento automatico per l’identificazione di opportunità per efficienze operative, riduzione dei costi e automazione dei processi manuali in modo che i tecnici possano concentrarsi su attività più strategiche sta diventando una delle principali priorità, nonché un imperativo strategico, per tutte le aziende.

“Ora più che mai i nostri clienti stanno adottando strategie cloud native o cloud first creando affinché possano affrontare una crescita di dati senza precedenti con maggiore agilità e flessibilità”, ha dichiarato Anthony Lye, vicepresidente senior e direttore generale dell’unità aziendale Public Cloud Services di NetApp.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

