Mouser Electronics esplora i sensori nella quarta parte della serie Empowering Innovation Together 2021

EE Raymond Yin e Dr. Jay Esfandyari discutono il ruolo e le applicazioni dei sensori nei settori dell’industria e nell’IoT

DALLAS & FORT WORTH, Texas–(BUSINESS WIRE)–Mouser Electronics, Inc. lancia oggi la quarta puntata del pluripremiato programma Empowering Innovation Together™ 2021. La puntata esaminerà una vasta gamma di sensori e di applicazioni attraverso un nuovo episodio del podcast The Tech Between Us e i contenuti pubblicati sul blog e nelle infografiche.





Nell’ultimo episodio del podcast, Dr. Jay Esfandyari, Responsabie Strategie Globali di Marketing presso STMicroelectronics, accompagna Raymond Yin di Mouser in una vivace discussione sul ruolo fondamentale dei sensori nei settori dell’industria e dell’IoT e sul modo in cui daranno forma al futuro di questi mercati.

“ Attualmente viviamo in un’epoca in cui le tecnologie per sensori danno origine a esperienze nuove e più funzionali per tutti,” afferma Glenn Smith, Presidente e CEO di Mouser Electronics. “ Questa nuova fase del programma EIT raccoglie riflessioni interessanti sullo stato della tecnologia dei sensori, che continua a rivestire un ruolo fondamentale in moltissime applicazioni di uso quotidiano.”

La serie 2021 del programma EIT include blog, infografiche, video e molto altro, oltre a discussioni tra gli opinion leader di Mouser e gli esperti del settore. In futuro, si andranno ad analizzare le tecnologie del settore automotive e dell’automazione industriale ed esamineremo le ultime novità nel campo dell’RF e dei prodotti wireless. Il programma presenta molti prodotti innovativi e rivela gli sviluppi tecnologici necessari per restare al passo con i trend emergenti sul mercato.

La quarta edizione della serie è sponsorizzata dai principali partner di Mouser, ovvero STMicroelectronics, TDK e TE Connectivity.

Avviato nel 2015, il programma Empowering Innovation Together di Mouser è uno dei programmi sui componenti elettronici maggiormente riconosciuti nel settore. Per maggiori informazioni, visitare il sito https://www.mouser.com/empowering-innovation e seguire Mouser su Facebook e Twitter.

