 METZ blue, in collaborazione strategica globale con Juventus, saluterà i tifosi italiani di calcio con esperienze di TV immersive

METZ blue presenta MOC9000Z, la smart TV di altissimo livello per connettere gli spettatori alle partite attraverso esperienze di visione in-stadio

TORINO, Italia–(BUSINESS WIRE)–METZ blue, un marchio televisivo globale, ha annunciato la sua leggendaria collaborazione del brand con la Juventus, la squadra di serie A campione mondiale, per portare con sé i tifosi di tutto il mondo nella sua prossima trasferta, assieme a video riprese dei campioni bianconeri e di eventi entusiasmanti che verranno realizzati in Italia per creare straordinarie esperienze per i tifosi.





Con un’ampia gamma di soluzioni di smart TV di alta qualità, METZ blue mette a disposizione di tutti la sua tecnologia di schermi all’avanguardia. Una collaborazione di questa portata è la prima nella storia di METZ blue, e l’iniziativa mostra l’ambizione del marchio di crescere su scala globale.

“ METZ blue promuove il principio del lavoro di squadra, che riflette il Calcio come sport che riunisce giocatori e tifosi di tutto il mondo. Mentre il calcio si riprende nell’era post-pandemia, siamo molto entusiasti di sostenere la Juventus. La collaborazione segna una nuova era nell’intrattenimento, nel connettere il pubblico che come noi condivide la stessa passione per l’intrattenimento e gli sport”, è stato il commento di Matteo Ricci – Country Manager Italy, METZ blue.

Un sodalizio per esplorare possibilità e guidare il futuro insieme

METZ blue è diventata il partner ufficiale della Juventus nella TV e nei relativi elettrodomestici smart nella categoria dei televisori. Con il tema ‘Partner Together, Lead the Future’, la collaborazione strategica nasce dalla combinazione METZ blue-Juventus, in quanto condividono simili obiettivi e idee – “Sii innovativo, sii audace” di METZ blue e “Perseverare per sempre, ambizione ovunque”. Così, la collaborazione spingerà METZ blue e Juventus a nuove vette di successo.

L’intrattenimento di ultima generazione a casa con MOC9000Z

Oltre alla collaborazione, METZ blue ha annunciato il lancio di MOC9000Z, la Smart TV progettata per migliorare la qualità della vita attraverso esperienze immersive di home entertainment.

MOC9000Z ha un rivoluzionario display OLED 4K privo di sfarfallio grazie alla nostra tecnologia Eye Care e la retroilluminazione, con pixel autoilluminanti offre colori brillanti, contrasti nitidi, angoli visivi impareggiabili e risposte al movimento, riducendo il rischio della luce blu e fornendo nel contempo un’esperienza visiva realistica e immersiva. Assieme al clear motion rate da 120Hz, MOC9000Z supporta la trasmissione dei segnali stabile e ad alta velocità per ridurre il motion blur (sfocatura dovuta al movimento) ed eliminare lo sfarfallio delle immagini, rendendolo nel complesso un centro di intrattenimento ideale per il gaming e la visione di eventi sportivi.

Con anni di ricerca e sviluppo alle spalle, MOC9000Z arriva con la tecnologia allo stato dell’arte di METZ blue nell’ottimizzazione del motore di elaborazione della qualità dell’immagine: il chip Chameleon Extreme 2.0. Alimentato dall’integrazione di 4 tecnologie – Dynamic Remodeling, Super Resolution, Contrast Enhancement e AI Self-Adaptation, il chip dimostra una straordinaria qualità visiva grazie a un display da 8,29 milioni di pixel e una eccezionale valorizzazione di chiarezza e vivacità.

METZ blue riconosce inoltre l’importanza della facilità d’uso nell’home entertainment. Con il rivoluzionario ecosistema AIoT Swaiot, MOC9000Z si è creata una nicchia come sistema intelligente con connettività superiore agli elettrodomestici, consentendo sistemazioni domestiche intelligenti mediante connessione tra smart TV ad ampio schermo e dispositivi IoT per adattarsi allo stile di vita di ogni utente. Assieme a Ok Google (Google Assistant) che consente il controllo vocale ad elevato indice di riconoscimento della voce pari al 97%, gli utenti possono gestire MOC9000Z con la massima facilità e comodità.

Forte di anni di eccellenza di METZ blue, MOC9000Z possiede la qualità promettente evidenziata da uno schermo immersivo senza bordi al 98.6%, corpo ultra sottile di 3,5 mm, pannello posteriore interamente in metallo, stand TV centrale universale e modello di funzione braille sul telecomando (Fonte: METZ).

In collaborazione con la Juventus, METZ creerà una gamma di contenuti co-branded assieme a offerte esclusive (ad esempio, biglietti VIP Juventus e maglie autografate) dedicate a MOC9000Z. Seguire METZ su Facebook (http://www.facebook.com/METZItalia/) e sullo store online ufficiale all’indirizzo https://metzstore.it/ per gli ultimi aggiornamenti. Restate aggiornati per assicurarvi un MOC9000Z, che sarà disponibile in tutti i canali di vendita in luglio.

Informazioni su METZ Blue

METZ blue integra le competenze di SKYWORTH, azienda leader globale nel settore dei televisori, e gli oltre 80 anni di esperienza di METZ, tradizionale produttore tedesco, per creare esperienze di home entertainment allo stato dell’arte con soluzioni di smart TV di alta qualità. Come marchio tedesco, METZ blue si impegna a creare innovazioni e a guidare il futuro del settore televisivo.

