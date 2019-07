Analytics, machine learning e IA nella sicurezza di Micro Focus

Con le tecnologie Vertica, IDOL e Interset, Micro Focus inserisce nelle sue soluzioni di security intelligence la potenza dell’intelligenza artificiale e del Machine learning, per realizzare in modello di protezione predittivo e preventivo

L’attuale scenario di trasformazione digitale del business, unitamente alla crescita delle minacce alla sicurezza in numero e tipologia, ha messo in luce i limiti delle soluzioni tradizionali di protezione dei dati, delle applicazioni e delle identità digitali.

Per affrontare queste nuove esigenze Micro Focus ha integrato sofisticate tecnologie di Analytics, Machine learning e Intelligenza artificiale all’interno delle sue soluzioni di Security, Risk e Governance, realizzando un efficace modello di Security intelligence.

Le principali tecnologie che realizzano questi obiettivi sono: Vertica, IDOL e Interset.

Vertica: Analytics ad alte prestazioni per i Big data

Vertica è una piattaforma di analytics capace di coniugare un'architettura distribuita con un’avanzata tecnologia di compressione. Al centro della piattaforma Vertica vi è un database relazionale “a colonne” sviluppato in modo specifico per rispondere ai requisiti di velocità, scalabilità, semplicità e apertura dell’analisi dei Big data.

Grazie alla combinazione tra un potente motore di query SQL a elaborazione parallela e sofisticate capacità di analisi e Machine learning, il Data warehouse SQL di Vertica ha convinto alcune delle principali aziende di dati a livello mondiale, tra cui Bank of America, Cerner, Etsy, Intuit, Uber.

Vertica è disponibile in tre modelli di implementazione:

on-premise per adattarsi alle esigenze delle aziende che scelgono di mantenere i dati nel proprio data center ;

; in cloud , ottimizzato e preconfigurato per l'esecuzione su AWS, Microsoft Azure, Google e cloud VMware;

, ottimizzato e preconfigurato per l'esecuzione su AWS, Microsoft Azure, Google e cloud VMware; su Hadoop per l’installazione diretta sul cluster Hadoop.

IDOL: Intelligenza artificiale per l’analisi di dati di ogni tipo

Micro Focus IDOL permette di eseguire analisi di testo, del parlato e del video sfruttando le più recenti innovazioni tecnologiche nel Machine Learning e nelle reti neurali per individuare schemi, tendenze e relazioni.

IDOL utilizza l’intelligenza artificiale per imparare dai dati e per identificare concetti chiave e la loro relazione con altri concetti all’interno del dataset, in modo da fornire in tempo reale avvisi e informazioni contestualmente rilevanti.

Grazie a un'interfaccia utente intuitiva e personalizzabile, queste informazioni sono facilmente accessibili e interpretabili.

IDOL permette di monitorare, analizzare e indicizzare automaticamente in tempo reale i contenuti delle trasmissioni provenienti da fonti digitali, televisione via cavo e via satellite, radio e Internet.

Il valore di IDOL è riconosciuto anche da Forrester, una delle principali società di consulenza e ricerca a livello mondiale che, nel rapporto The Forrester Wave: AI-Based Text Analytics Platforms rilasciato nel 2018, ha valutato i fornitori di piattaforme di Analytics su testo basate su Intelligenza Artificiale posizionando Micro Focus tra i leader di questo settore.

Interset: Machine learning per l’analisi dei comportamenti

Interset è il più recente tassello tecnologico integrato nell’offerta Security, Risk & Governance di Micro Focus, a seguito dell’acquisizione dell’omonima azienda canadese.

Si tratta di un software per l’analisi di sicurezza di tipo predittivo che coniuga funzionalità di analisi del comportamento di utenti e entità con tecnologie di Machine learning per fornire analisi rapide e accurate di rilevamento delle minacce.

Questo software integra oltre 200 algoritmi ed è stata sviluppato sulla base dell’analisi di “use case” reali. Si basa sull’attribuzione di indici di rischio individuali, definiti in base all’analisi del comportamento di un utente rispetto al suo modello esperienziale o a quello di utenti con un profilo analogo.

Grazie a una libreria di oltre 350 modelli di Machine learning e Analytics è possibile rilevare, correlare e quantificare i comportamenti a più alto rischio, migliorando e aggiornando costantemente i criteri di confronto e correlazione.

Interset è, attualmente, in fase di integrazione all’interno dell’ecosistema di soluzioni di sicurezza di Micro Focus, andando a potenziare le già notevoli caratteristiche del motore di correlazione di ArcSight ed il motore Vertica.