Lattice presenterà programmabilità avanzata ottimizzata per edge all’embedded world 2024

HILLSBORO, Ore.–(BUSINESS WIRE)–Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC), leader nelle soluzioni di programmazione a bassa potenza, ha annunciato in data odierna il proprio programma per l’embedded world 2024 . Lattice esporrà la propria tecnologia in occasione della fiera, oltre a partecipare a conferenze sulla visione integrata, l’intelligenza artificiale (IA), protezione e sicurezza funzionale e connettività e a presentare varie dimostrazioni nel proprio stand. Affiancata da un ventaglio prestigioso di partner dell’innovazione, Lattice presenterà i più recenti progressi in termini di soluzioni FPGA che consentono agli ingeneri di progettare applicazioni edge in ambito automotive, industriale e sicurezza che siano a prova di futuro.





Chi: Lattice Semiconductor

Lattice Semiconductor Cosa / quando: Stand e dimostrazione di Lattice: 9 – 11 aprile, padiglione 4, stand n. 528 Sessioni conferenza 10 aprile dalle 13:45 alle 14:15 GMT+1 Sessione 1.5 (informatica): “Implementazione FPGA di una piattaforma IoT industriale 5G per l’automazione e l’applicazione dell’intelligenza artificiale all’edge per l’industria 4.0” 10 aprile dalle 13:45 alle 14:15 GMT+1 Sessione 5.5 (MIPI): “Sfide e soluzioni che supportano i sensori per telecamere HiRes 13+ MP nel dominio MIPI D-PHY” 10 aprile dalle 16:30 alle 17 GMT+1 Sessione 4.6 (verifica): “Dati affidabili, che si stanno rivelando cruciali per IA, ML e gemelli digitali affidabili”

Dove: embedded world 2024, centro fiere di Norimberga, Norimberga, Germania



La fiera e conferenza embedded world di Norimberga (Germania) è la piattaforma globale tramite cui la comunità embedded scambia informazioni e scopre nuovi prodotti, tendenze e tecnologie.

Risorse aggiuntive

Per organizzare un incontro con Lattice all’embedded world 2024 scrivere a latticeevents@latticesemi.com

Per maggiori informazioni su Lattice visitare https://www.latticesemi.com

Per ulteriori informazioni sulla conferenza e sulla procedura di iscrizione visitare https://www.embedded-world.de/en

Informazioni su Lattice Semiconductor

Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC) è il leader nelle soluzioni di programmazione a bassa potenza. Risolviamo i problemi dei clienti in tutta la rete, dall’edge al cloud e nei mercati in crescita delle comunicazioni, dell’informatica, dell’industria, degli autoveicoli e dei prodotti di largo consumo. La nostra tecnologia, le storiche relazioni commerciali e l’impegno per un supporto di livello mondiale consentono ai nostri clienti di sfruttare rapidamente e facilmente tutte le loro capacità innovative per creare un mondo intelligente, sicuro e connesso.

Per ulteriori informazioni su Lattice, visitare il sito www.latticesemi.com . È possibile seguirci su LinkedIn , Twitter , Facebook , YouTube , WeChat , o Weibo .

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

