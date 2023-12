La tecnologia predittiva è la risposta per la cybersecurity al servizio delle aziende

ove si sta dirigendo il settore della cybersecurity? È una domanda importante, soprattutto se si considera che, secondo Gartner, nel 2023 le organizzazioni spenderanno complessivamente 188,3 miliardi di dollari in prodotti e servizi per la sicurezza informatica e la gestione del rischio.

Se chiediamo a un analista di cybersecurity: “Cosa possono fare ancora le organizzazioni per rafforzare la loro linea difensiva?”. Ci verrà risposto che i livelli di minaccia aumentano di giorno in giorno, quindi le organizzazioni devono investire più fondi nella cybersecurity.

Se questo è vero, non risponde alla domanda sul perché molte delle più grandi e meglio protette aziende globali e istituzioni governative di tutto il mondo siano state vittime di importanti attacchi informatici, nonostante l’impiego delle soluzioni di difesa più costose del mercato. È evidente anche all’osservatore più occasionale che gli attacchi informatici si stanno verificando con una frequenza allarmante.

I difetti dei prodotti di sicurezza informatica esistenti

Le principali piattaforme di sicurezza hanno un difetto che viene ripetutamente sfruttato dai criminali informatici: sono tutti prodotti reattivi. Ciò significa che monitorano le reti e le piattaforme e rilevano un attacco già avvenuto ed eventualmente aiutano a prevenirlo. Questi prodotti di sicurezza offrono, quindi, una soluzione esclusivamente reattiva che può essere in grado di identificare se un malware è stato installato nell’infrastruttura dell’organizzazione, molto probabilmente dopo che i dati aziendali sono già stati compromessi.

La posizione di sicurezza di qualsiasi organizzazione migliorerà notevolmente implementando una soluzione di sicurezza proattiva e predittiva insieme a una reattiva. Ciò comporta la necessità di affrontare il punto cieco della cybersecurity presente nei prodotti esistenti, implementando una capacità di cybersecurity proattiva e anti-sorveglianza in un prodotto SEIM ed EDR completo. L’azienda 4Securitas ha implementato questa visione nei nostri prodotti ACSIA. È la prima volta che le aziende possono implementare una soluzione di sicurezza completa a 360 gradi che impedisce attivamente ai criminali informatici di sorvegliare e pianificare attacchi alle piattaforme IT. ACSIA XDR Plus è stato progettato e realizzato per interrompere in modo aggressivo le fasi di pianificazione di un attacco informatico.

Cosa differenzia ACSIA XDR Plus dalle tecnologie esistenti

ACSIA XDR Plus è un nuovo prodotto di sicurezza informatica che identifica ed elimina i potenziali exploit prima che possano minacciare i dati.

Si concentra sulle tecniche di sorveglianza predittiva e pre-attacco utilizzate dai moderni criminali informatici, nonché sul monitoraggio avanzato delle risorse e dei dati dei computer per identificare qualsiasi potenziale compromissione all’interno dell’ambiente IT. Il settore della sicurezza sta lentamente riconoscendo che la difesa deve iniziare nella fase precedente all’attacco, su cui si concentra ACSIA XRD Plus.

L’approccio predittivo è stato applicato nella creazione in un altro prodotto di successo: ACSIA CRA, Cyber Risk Assessment. Questo strumento analizza il livello di sicurezza dell’organizzazione, identifica le potenziali vulnerabilità e calcola il rating di cybersecurity, in modo che l’azienda comprenda chiaramente il proprio rischio informatico.

Grazie alla collaborazione con Tecniche Nuove, azienda leader nel settore editoriale che ha scelto proprio ONE4 per la protezione dei propri sistemi informatici, inserendo in fase di acquisto il codice “TECNICHENUOVE” potrai usufruire di un’esclusiva promozione e ottenere, unitamente ad ACSIA CRA, un’ora di consulenza gratuita da parte di un esperto ONE4.

Non aspettare a proteggere la tua azienda e approfitta ora della promozione che abbiamo pensato per te!