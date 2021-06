La tecnologia per il prelievo degli ordini di StrongPoint garantisce livelli di efficienza senza precedenti aumentando le capacità di vendita tramite e-commerce dei retailer del settore alimentare

Molti dei retailer che utilizzano il pacchetto completo di StrongPoint vantano una media di circa 240 articoli prelevati all’ora relativa a tutte le categorie di prodotto, mentre gli standard del settore si aggirano intorno a circa 60-651 articoli prelevati all’ora

OSLO, Norvegia–(BUSINESS WIRE)–StrongPoint ASA, uno dei principali fornitori europei di soluzioni per la vendita al dettaglio di generi alimentari, presenta oggi la sua nuova tecnologia per il prelievo degli ordini e-commerce in questo settore. Questa nuova tecnologia è progettata specificamente per i retailer di generi alimentari alla ricerca di soluzioni logistiche rapide, iper efficienti e adattabili per il loro e-commerce. Il pacchetto offerto da Strongpoint garantisce tassi di efficienza leader nel settore; i retailer che già lo utilizzano vantano infatti una media di circa 240 articoli prelevati all’ora per tutte le categorie di prodotto, mentre gli standard di settore prevedono il prelievo di 60-65 articoli all’ora.

All’interno della piattaforma e-commerce SaaS nel cloud di StrongPoint, la nuova tecnologia per il prelievo degli ordini aiuta i retailer a capitalizzare le crescenti opportunità offerte dalla domanda di generi alimentari online, attualmente in aumento, favorendo così una maggiore efficienza e tassi di produttività più elevati, riducendo i costi di manodopera associati all’evasione degli ordini online, aumentando la comodità del cliente e salvaguardando i margini di guadagno.

StrongPoint ha lanciato la sua prima tecnologia per il prelievo degli ordini più di 20 anni fa. Da allora, questa ha subito innumerevoli reiterazioni, modifiche e aggiornamenti in base al feedback di migliaia di clienti operanti in Paesi diversi. Un vantaggio chiave offerto da questa tecnologia ospitata dal cloud di StrongPoint è che i retailer del settore alimentare riceveranno aggiornamenti continui, e il team avrà così opportunità di continuare ad aumentare la propria produttività.

Bain stima che dall’inizio della pandemia l’adozione dell’e-commerce nel settore della vendita di generi alimentari negli Stati Uniti e nell’Europa occidentale abbia subito un aumento pari a quello che si sarebbe potuto verificare in circa due o cinque anni, e questa domanda sostenuta è destinata a protrarsi nel futuro2. Nonostante l’esplosione della domanda, sia nell’e-commerce di generi alimentari che nel q-commerce, i retailer hanno tuttavia faticato a rendere redditizia la vendita online, a causa dell’alto costo della manodopera dedicata al prelievo degli ordini, della lentezza nell’evasione degli ordini di e-commerce e i margini di profitto già modesti in partenza.

La soluzione di StrongPoint nasce da oltre 35 anni di esperienza nel rispondere alle esigenze in rapida evoluzione dei principali retailer del settore alimentare in diversi Paesi europei. Aumentando l’efficacia del personale grazie al software in dotazione, la nuova tecnologia per il prelievo degli ordini dedicata all’e-commerce garantisce ai retailer livelli di efficienza senza precedenti rispetto al tradizionale prelievo manuale degli ordini.

Molti dei retailer che sono già clienti di StrongPoint e che sfruttano tutte le funzionalità della nuova tecnologia, sono in grado di raggiungere tassi di prelievo medi di circa 240 articoli all’ora per tutte le categorie di prodotto; mentre lo standard ottenuto con l’utilizzo soluzioni tradizionali si aggira intorno ai 60-65 articoli prelevati all’ora. Inoltre, la nuova tecnologia di StrongPoint garantisce in media un livello di precisione del 99,99%, pari a quello delle principali tecnologie completamente automatizzate.

La tecnologia di orchestrazione iper-efficiente personalizza il percorso di prelievo per il punto vendita in questione, creando la sequenza più efficace per la gestione degli ordini, in base alle esigenze e il layout unico di ciascun punto vendita. Altre funzioni standard includono il prelievo per zona a seconda della temperatura, diverse soluzioni per gli articoli soggetti a limiti di età e opzioni di sostituzione.

Questa tecnologia implementabile in ambienti di diverse dimensioni, prevede la possibilità di utilizzare dispositivi hardware Zebra e include funzionalità di prelievo multizona e multiordine per aumentare ulteriormente l’efficienza delle operazioni. È inoltre possibile l’integrazione con l’hardware del punto vendita, che può includere per esempio le etichette elettroniche da scaffale (ESL); ciò consente ai dipendenti del punto vendita di aumentare la velocità e la precisione degli ordini grazie al sistema Pick to Light. Inoltre, c’è la possibilità di integrare un carrello intelligente costruito appositamente per ottenere la massima efficacia dal punto di vista ergonomico. L’input di dati in ogni fase del processo di prelievo, dalla preparazione del carrello al prelievo stesso, passando per la pesatura e il confezionamento dei prodotti, crea un ciclo di feedback continuo, che permette di apportare miglioramenti ergonomici aumentando così ulteriormente l’efficacia, la velocità e la precisione delle procedure.

“Siamo orgogliosi di svelare la nostra ultima soluzione tecnologica, progettata specificamente per aiutare i retailer del settore alimentare a sfruttare al meglio i loro punti vendita godendo dei benefici della crescita esponenziale dell’e-commerce”, ha affermato Jacob Tveraabak, CEO di StrongPoint. “Avendo collaborato con i retailer del settore alimentare per oltre tre decenni, comprendiamo l’importanza di aumentare la velocità, l’efficienza e l’adattabilità delle operazioni nei punti vendita; è proprio questa la base dello sviluppo dell’ultima iterazione della nostra tecnologia per il prelievo degli ordini e-commerce.”

StrongPoint è un’azienda che sviluppa tecnologie per il retail e fornisce soluzioni per rendere i punti vendita più smart, migliorando così l’esperienza di acquisto e rendendo l’acquisto online di generi alimentari più efficiente.

Con oltre 450 dipendenti in Norvegia, Svezia, Paesi baltici e Spagna, e collaborando con un’ampia rete di partner, StrongPoint supporta aziende in più di 20 Paesi.

StrongPoint ha sede in Norvegia ed è quotata alla Borsa di Oslo.

Per maggiori informazioni, visita https://www.strongpoint.com/

