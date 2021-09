La soluzione di connettività Velaris di Inmarsat per sbloccare le possibilità illimitate dell’industria UAV in rapida crescita

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–La nuova offerta innovativa integrerà in modo sicuro i droni nello spazio aereo gestito, sbloccando nuovi benefici per gli affari e la società e rendendo i cieli più puliti e più verdi





Inmarsat, il leader mondiale nelle comunicazioni satellitari mobili globali, ha annunciato oggi il lancio del suo nuovo avanzatoVelaris soluzione di connettività, che è posizionata in modo unico per servire da catalizzatore per la crescita rapida e sicura dell’industria degli Unmanned Aerial Vehicles (UAV).

Powered by the Inmarsat ELERA rete satellitare globale, Velaris fornirà comunicazioni sicure per gli UAV commerciali – comunemente noti come droni – per volare oltre la linea visiva di vista (BVLOS) e integrarsi perfettamente con gli aerei nello spazio aereo commerciale.

