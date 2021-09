L3Harris nomina cinque collaboratori della NATO per la soluzione del sistema di controllo e allarme aereo

Dati salienti:

Collaborazione per lo studio sul programma NATO Alliance Future Surveillance and Control

L’approccio agnostico della piattaforma potrebbe migliorare il vantaggio militare della NATO dopo il 2035

Integra cinque aziende internazionali di difesa e tecnologia con una “visione condivisa”

MELBOURNE, Florida–(BUSINESS WIRE)–L3Harris Technologies (NYSE:LHX) ha annunciato i cinque membri del suo team per partecipare al programma Alliance Future Surveillance and Control (AFSC), ideato per aiutare la NATO a sostituire il suo Sistema di Allarme e Controllo Aviotrasportato (Airborne Warning and Control System, AWCS) entro il 2035.

Il team sta sviluppando opzioni “sistema dei sistemi” per capacità di sorveglianza e controllo in tutti i domini per il programma AFSC della NATO. Queste opzioni forniscono una migliore intelligence e un controllo più reattivo, consentendo ai sensori e ai sistemi di condividere informazioni in aria, a terra, in mare o nello spazio.

Il team di L3Harris comprende il pioniere dell’elettronica per la difesa e la sicurezza Hensoldt (Germania); la società di soluzioni globali e tecnologicamente avanzate Jacobs (Regno Unito); il leader della gestione della battaglia terra/marittima e del comando e controllo General Dynamics (Canada & Italia); il leader dell’ambiente sintetico di modellazione e simulazione CAE (Canada); e il comando e controllo aereo (C2), i collegamenti dati tattici e la connettività satellitare del leader delle comunicazioni globali Viasat (Stati Uniti).

“Il team di L3Harris ha una visione condivisa: concentrarsi sull’impresa dei dati o sulla dorsale digitale tramite l’acquisizione e l’integrazione di una capacità AFSC multi-dominio” ha dichiarato Charles R. “CR” Davis, vicepresidente di L3Harris International. “Grazie alla collaborazione e all’innovazione al cuore del nostro operato, il team integrato sfrutta le forze di esperti leader a livello mondiale e fa leva su decenni di esperienza diversificata in tutti i campi.”

Il team internazionale analizzerà i rischi e la fattibilità dei candidati all’interno dei suoi sistemi dei sistemi per migliorare il vantaggio militare dell’alleanza NATO fino al 2035 e oltre. Il team di L3Harris ha un approccio unico indipendente dalla piattaforma allo studio di fattibilità della NATO, creando i presupposti per la distribuzione di un concetto di trasformazione con raccomandazioni attuabili.

L3Harris e i collaboratori hanno consegnato uno studio con concetto tecnico di alto livello (High Level Technical Concept, HLTC) alla NATO nel 2020. Lo studio HLTC si era concentrato sull’architettura incentrata sui dati, su tutti gli aspetti della sorveglianza multi-dominio e sul controllo dell’intero spettro di ambienti operativi senza rischi, permissivi, contestati ed estremamente ostili.

