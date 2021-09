 ITT pubblica un supplemento al suo rapporto sulla sostenibilità nel 2021; continua a fare progressi in relazione alle priorità legate ai problemi ESG (ambientali, sociali e di responsabilità d’impresa)

WHITE PLAINS, N.Y.–(BUSINESS WIRE)–Giovedì 9 settembre 2021 — ITT Inc. (NYSE: ITT) ha pubblicato Sustainability ITT – 2021 Supplement, il secondo supplemento a Sustainability ITT 2019, il rapporto completo dell’azienda sui suoi progressi in relazione agli impegni legati ai problemi ambientali, sociali e di responsabilità d’impresa (ESG, environmental, social, and governance). Questo supplemento contiene informazioni particolareggiate sui progressi fatti da ITT nel 2020 verso l’integrazione della gestione responsabile in relazione all’ambiente e sull’impatto sociale positivo su tutte le operazioni, i team e le comunità. Le priorità sono molteplici – salute e sicurezza, diversità, pari opportunità e inclusività della sua forza lavoro, l’impatto ambientale dell’azienda e altre ancora. I punti salienti del supplemento sono:

riduzione del 25% delle emissioni di gas causa dell’effetto serra;

riduzione del 23% della quantità di rifiuti smaltiti nelle discariche;

riduzione del 25% degli infortuni sul lavoro;

dismissione di tutte le responsabilità in corso e future legate a vecchie installazioni utilizzanti amianto.

“Continuiamo a integrare prassi ESG nelle operazioni quotidiane, mantenendo focalizzata l’attenzione sulla salute dei dipendenti, sull’efficienza del business e sulla solidità dei risultati finanziari”, spiega Luca Savi, Ceo e Presidente del CdA. “In un anno dimostratosi straordinariamente difficile per chiunque, tutti in ITT hanno dimostrato il loro impegno a far sì che l’azienda migliori il mondo per tutti i suoi stakeholder. Sono lieto dei progressi sinora fatti, ma è chiaro che c’è ancora molto da fare nel nostro viaggio di trasformazione verso una ITT più sostenibile”.

Il rapporto, Sustainability ITT – 2021 Supplement, illustra varie iniziative e presenta altre informazioni che coprono tre anni, con un focus sui risultati conseguiti nel 2020. Incorpora 200 metriche per tutte le sedi ITT nel mondo. Informano l’ambito del rapporto numerose linee guida e quadri di riferimento delle misurazioni – sia quelle offerte dal Sustainability Accounting Standards Board (SASB) che quelle del Patto mondiale delle Nazioni Unite. Per maggiori informazioni sugli impegni di ITT a creare un ambiente più sostenibile ed equo, vedere Sustainability ITT 2019.

ITT è un produttore di prestigio diversificato che sviluppa componenti cruciali ad alta tecnologia e soluzioni tecnologiche personalizzate per vari settori – industriale, trasporti ed energia. Appoggiandosi a una tradizione di innovazione, ITT collabora con i clienti per offrire soluzioni durature ai settori chiave alla base dei modi in cui oggi viviamo. ITT ha sede centrale a White Plains, New York, dipendenti in più di 35 paesi e commercializza i suoi prodotti e servizi in circa 125 paesi. Nel 2020 ha realizzato entrate per 2,5 miliardi di dollari. Per maggiori informazioni visitare www.itt.com.

