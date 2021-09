ITT nomina a vicepresidente senior del segmento Strategia e sviluppo aziendale Bartek Makowiecki, a capo di tutte le iniziative in materia di fusioni e acquisizioni

WHITE PLAINS, N.Y.–(BUSINESS WIRE)–13 settembre 2021 — ITT Inc. (NYSE: ITT) oggi ha nominato Bartek Makowiecki a vicepresidente senior del segmento Strategia e sviluppo aziendale. Makowiecki riferirà a Luca Savi, presidente e CEO di ITT Inc. Nell’ambito di questo incarico, Makowiecki guiderà tutte le attività di fusione e acquisizione (M&A) dell’intera società.

Makowiecki entra a far parte di ITT dopo una precedente esperienza in Ingredion, dove più di recente ha ricoperto la carica di Responsabile globale per strategia, M&A e avvio di joint venture. Durante la collaborazione con Ingredion ha creato una funzione strategica d’eccellenza, espandendo le piattaforme per la crescita dell’azienda e determinando un nuovo programma di corporate venture capital, per indirizzare capitali verso investimenti nelle prime fasi della crescita. Prima dell’esperienza in Ingredion, Makowiecki ha ricoperto ruoli di sempre maggior responsabilità nell’ambito della strategia globale e delle attività di M&A presso Owens Corning Corporation e Parker-Hannifin Corporation, con incarichi anche a livello internazionale.

“Bartek è un manager esperto con una comprovata esperienza nelle fusioni e acquisizioni e nella gestione del portafoglio. La sua competenza è estremamente utile per ITT, in una fase in cui l’azienda punta a velocizzare la propria strategia di conferimento dei capitali”, ha dichiarato Luca Savi, CEO e presidente di ITT. “Bartek è un talento unico nonché il giusto leader per guidare la nostra strategia a lungo termine e continuare a generare un valore superiore per gli azionisti”.

Makowiecki ha conseguito un Master of Business Administration presso la Chinese University of Hong Kong e un Bachelor of Arts in imprenditoria e finanza internazionali presso la Regents University del Regno Unito. Opererà dalla sede globale di ITT, a White Plains, N.Y.

Informazioni su ITT

ITT è un prestigioso produttore diversificato di componenti critici ad alto livello ingegneristico e di soluzioni tecnologiche personalizzate destinate ai settori energetico, industriale e dei trasporti. Grazie alla sua esperienza nell’innovazione, ITT collabora con i clienti per offrire soluzioni durature ai settori chiave che sono alla base del nostro moderno modo di vivere. ITT, con cui collaborano dipendenti in oltre 35 paesi e che opera in circa 125 mercati, ha sede a White Plains, N.Y. Nel 2020 ha registrato entrate pari a 2,5 miliardi di dollari USA. Per maggiori informazioni visitare il sito www.itt.com.

