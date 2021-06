ISS, società globale di gestione impianti, si affida al marchio UVD Robots per la fornitura di robot autonomi di sanificazione

La nuova collaborazione migliora lo standard igienico e tutela gli ambienti di lavoro per il ritorno alle attività dei dipendenti

ODENSE, Danimarca–(BUSINESS WIRE)–Oggi Blue Ocean Robotics, produttore delle soluzioni a marchio UVD Robots per la disinfezione UV-C autonoma, ha annunciato di essere stata scelta da ISS World Services, società globale leader a livello internazionale nell’esperienza degli ambienti di lavoro e della gestione impianti, per la fornitura di robot autonomi di sanificazione, nel quadro dell’offerta globale di ISS.





In base ai termini dell’accordo, ISS fornirà disinfezione di livello ospedaliero agli oltre 60.000 clienti, in più di 30 paesi, attivi nel settore sanitario, farmaceutico, bancario, industriale e produttivo, delle scienze della vita e dei servizi finanziari. I prodotti UVD Robots permettono di ridurre la trasmissione delle malattie all’interno degli ambienti, eliminando il 99,99% dei batteri e virus da ogni spazio interno.

“Con il ritorno al lavoro, le imprese devono ristabilire connessioni fisiche, riaprendo in tutta sicurezza gli ambienti ai dipendenti e rispettando gli standard igienici più severi. Occorre ripristinare anche i rapporti emotivi, promuovendo la fiducia dei collaboratori nella sicurezza degli ambienti di lavoro. Poter offrire la sanificazione, anche grazie ai prodotti UVD Robots, rappresenta un modo potente ed efficace per rispondere alle esigenze e alle aspettative dei clienti della nostra azienda”, afferma Anders Høj, direttore della divisione Metodi e tecnologie di pulizia presso ISS World Services.

Claus Risager, CEO di Blue Ocean Robotics, valuta positivamente la collaborazione con ISS. “I nostri robot continuano a ricoprire un ruolo essenziale nell’aiutare le aziende a soddisfare i requisiti generati dalla pandemia, e non solo. Il risultato è una significativa riduzione nelle infezioni sul posto di lavoro e la contrazione delle assenze per malattia da parte dei dipendenti. Le soluzioni della gamma UVD Robots presentano capacità uniche di rilevare, documentare e dimostrare agli utenti il livello di sanificazione di un’area, e consentono di adattare il processo in modo facile e rapido, oltre che di ottimizzarlo, se necessario. Una caratteristica introvabile in qualsiasi altro robot di sanificazione UV-C”.

Informazioni su ISS

ISS, società globale leader nell’esperienza degli ambienti di lavoro e della gestione impianti, fornisce soluzioni per ambienti che contribuiscono al miglioramento delle performance delle attività e a una vita più semplice, produttiva e gradevole, il tutto nel rispetto di standard elevati, da parte di professionisti che si impegnano a fondo. Per ulteriori informazioni visitare il sito issworld.com.

Informazioni su UVD Robots

UVD Robots fa parte di uno dei gruppi mondiali leader nello sviluppo di robot di servizio, Blue Ocean Robotics, che comprende i marchi GoBe Robots e PTR Robots. Blue Ocean Robotics ha sede in Danimarca e di recente è stata inclusa da Fast Company tra le Top 10 nella classifica delle ‘Società di robotica più innovative del 2021’.

