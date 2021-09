ironSource lancia Aura sui dispositivi Samsung in Italia

La soluzione completa per la gestione dei dispositivi apre un canale di distribuzione nativo on-device per sviluppatori di app e marketer che necessitano di diversificare la strategia di User Acquisition nel mercato italiano

TEL AVIV, Israele–(BUSINESS WIRE)–ironSource (NYSE:IS), business platform leader di settore per l’App Economy, annuncia l’integrazione di Aura – la suite di soluzioni per operatori di telecomunicazioni e OEM – su dispositivi Samsung in Italia. Questa partnership esclusiva segue le collaborazioni già esistenti con Samsung in Germania, Russia, India, Sud-Est asiatico e altri paesi, così come le partnership con i principali operatori europei. Aura permette ai clienti, come Samsung, di offrire un’esperienza del dispositivo ricca e ottimizzata per i clienti. Durante la configurazione iniziale del dispositivo, contenuti smart e di rilievo, app e raccomandazioni di servizio sono forniti attraverso diversi touchpoint, per offrire più valore all’utente, aumentando in questo modo la soddisfazione del cliente.





“I nostri clienti sono la nostra priorità. Una suite di soluzioni come ironSource Aura che aggiorna e personalizza l’esperienza del dispositivo rappresenta quindi un’importante aggiunta all’interfaccia utente”, spiega Antonio Bosio, Head of Product & Solutions, Samsung Electronics Italia. “Aura ci permette di offrire più valore ai nostri clienti, suggerendo loro una serie di applicazioni che aumentano la soddisfazione di utilizzo e permettono di arricchire sin da subito i servizi del proprio smartphone”.

Quando si configura un dispositivo per la prima volta, gli utenti sono tipicamente molto concentrati sul download delle app – sia quelle che useranno nel breve sia nel lungo termine. Durante questo processo di configurazione iniziale, l’intelligenza artificiale e le capacità di apprendimento automatico di Aura forniscono un’esperienza dinamica con suggerimenti di smart app, proprio nel momento in cui gli utenti sono impegnati nella personalizzazione del nuovo dispositivo. Questo permette agli utenti di Samsung Italia di configurare facilmente e comodamente i loro dispositivi con le app che desiderano e di cui hanno bisogno, mentre consente a Samsung Italia di fornire contenuti e servizi pertinenti e di valore capaci di aumentare la soddisfazione dei clienti e costruire con loro relazioni durature. Inoltre, la piattaforma di raccomandazione delle app crea un canale di distribuzione assolutamente interessante per gli sviluppatori, permettendo loro di promuovere le proprie applicazioni come parte nativa dell’esperienza del dispositivo.

“Per noi è un privilegio lavorare con Samsung Italia, che si aggiunge alle altre aree geografiche in cui stiamo collaborando con questo produttore OEM leader”, afferma Arnon Harish, President and Cofounder di ironSource. “Siamo lieti di mettere a disposizione le nostre conoscenze sulla distribuzione efficiente delle applicazioni agli OEM e agli operatori di telecomunicazioni per aiutarli a fornire una user experience unica e differenziata in grado di aumenta la fedeltà dei clienti e sbloccare i ricavi incrementali”.

ironSource Aura è utilizzato da alcuni dei principali operatori di telecomunicazioni e OEM del mondo, tra cui Hutchison, WindTre, Orange e Vodafone, e conta circa 180 milioni di utenti attivi al mese da dicembre 2020.

