IQM espande le operazioni in Spagna; la nuova unità si concentrerà sulla finanza quantistica e sulla co-progettazione di computer quantistici

ESPOO, Finlandia–(BUSINESS WIRE)–IQM Quantum Computers (IQM) espande le sue operazioni in Spagna, creando una filiale a Bilbao. Questa operazione è stata sostenuta dall’amministrazione locale basca attraverso il Consiglio Provinciale di Bizkaia e il Comune di Bilbao.





Con le sue operazioni in Spagna, IQM mira ad attingere ad un altro hotspot per il quantum computing oltre ai suoi uffici in Finlandia e Germania. IQM Spagna collaborerà strettamente con la comunità di ricerca locale, gli esperti quantistici del mondo accademico e dell’industria per costruire un vivace ecosistema quantistico spagnolo ed europeo. IQM con la sua rete di partner internazionali collegherà anche l’ecosistema quantistico spagnolo alla rete quantistica globale.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

IQM Quantum Computers

Raghunath Koduvayur, Head of Marketing and Communications



Raghunath@meetiqm.com, +358504876509

Consiglio provinciale di Biscaglia

Aitziber Diez Zorrilla



Head of Communications



aitziber.diez@bizkaia.eus

Comune di Bilbao

Yolanda Brazal



Head of Communications



yolanda.brazal@bilbao.eus