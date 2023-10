Ionblox lancia batterie al litio-silicio che offrono autonomia e carica veloce di gran lunga superiori alle prestazioni attuali

FREMONT, California–(BUSINESS WIRE)–Ionblox, azienda innovatrice leader nella tecnologia delle batterie, oggi ha annunciato il lancio di celle al litio-silicio dalla carica estremamente veloce, progettate per veicoli elettrici. Utilizzando la superiore capacità del silicio di immagazzinamento dell’energia, queste nuove celle riducono in misura notevolissima i tempi di carica mentre estendono l’autonomia di tali veicoli, offrendo ai loro produttori un miglioramento significativo delle prestazioni e dell’efficienza.





La tecnologia Ionblox consente una carica estremamente veloce, per cui la batteria raggiunge il 60% della sua capacità in appena 5 minuti e l’80% in 10 minuti. Risulta così possibile caricare veicoli elettrici in un tempo quasi uguale a quello necessario per un rifornimento di carburante, eliminando effettivamente una delle barriere principali all’adozione dei veicoli elettrici. Inoltre, le celle ad alta energia Ionblox consentono ai produttori di veicoli elettrici di estenderne l’autonomia del 30%-50% impiegando una batteria ricaricabile Ionblox di capacità simile oppure di ridurre il peso e il costo con una di capacità inferiore.

“Da lungo tempo il settore delle batterie fa fronte al problema critico di bilanciare l’immagazzinamento di grandi quantità di energia e la carica rapida mediante una singola durevole batteria”, spiega il Dott. Herman Lopez, Direttore tecnico Ionblox. “La nostra innovativa tecnologia del litio-silicio infrange questa barriera. Abbiamo sviluppato celle altamente performanti che sono non solo compatte e leggere ma anche robuste a sufficienza per l’uso continuo sotto la carica estremamente veloce di 5 minuti, effettivamente colmando la lacuna relativa alle prestazioni che separa i veicoli elettrici e le loro controparti, quelli con motori a combustione interna”.

Le celle al litio-silicio Ionblox non solo vengono caricate con maggiore efficienza ma inoltre mantengono le loro prestazioni durante la vita del veicolo. I rigorosi collaudi a cui sono state sottoposte celle “a sacchetto” (“pouch”) di grande formato e capacità di 32 Ah hanno mostrato che le batterie Ionblox possono tollerare oltre 1.000 cicli di carica estremamente veloce con degradazione minima grazie all’uso di un anodo in monossido di silicio sottoposto a un processo di pre-litiazione e a un’architettura unica delle celle che ne permette la costruzione mediante impianti preesistenti.

Nel 2022 Ionblox ha siglato un contratto con l’United States Advanced Battery Consortium (USABC) finalizzato allo sviluppo di celle al silicio a carica rapida e basso costo per veicoli elettrici. Ha inoltre ricevuto un investimento strategico da Lilium, un’azienda leader nel settore degli eVTOL. La tecnologia di carica estremamente veloce Ionblox metterà in grado gli eVTOL di volare numerose volte al giorno, aumentando il tempo che può essere speso in volo da questi aerei.

Informazioni su Ionblox

Fondata a Fremont, California nel 2017, Ionblox (già nota con il nome Zenlabs) è un’azienda operante nel settore dell’energia di nuova generazione che sta trasformando il futuro della mobilità terrestre e aerea. Ha depositato oltre 50 brevetti che coprono il processo di pre-litiazione per tutti i tipi di anodi al silicio. L’esecuzione proprietaria delle celle e degli anodi all’ossido di silicio con pre-litiazione di Ionblox rende possibili vari attributi in termini di prestazione – carica rapida, alti livelli di energia e di potenza e lunga durata a costo contenuto – spingendo i limiti della tradizionale tecnologia di immagazzinamento dell’energia nelle batterie e consentendo la grande diffusione del trasporto elettrico. Ionblox è in prima fila nella rivoluzione della mobilità elettrica sviluppando una tecnologia superiore e permettendo ai produttori di veicoli elettrici (EV) e di aeroplani interamente elettrici in grado di decollare e atterrare in verticale (eVTOL) di conseguire i loro obiettivi.

Per saperne di più su Ionblox e su come sta trasformando il futuro del trasporto elettrico visitare www.ionblox.com e LinkedIn (@Ionblox).

