Intelligenza artificiale: asso nella manica per le Pmi che vogliono essere globali

Intelligenza artificiale e Pmi, un binomio che fino a poco tempo fa poteva sembrare impossibile ma che, grazie ad Aidge di Alibaba International Digital Commerce (AIDC), risulta essere di straordinaria efficacia nella gestione di ecommerce sempre più globali. Infatti, Aidge riesce a risolvere molte delle sfide più impegnative, come il linguaggio proprio di ogni nazione nella gestione del customer service, la creazione di contenuti e titoli in grado di catturare l’attenzione dei clienti, la gestione delle immagini e molto altro ancora.

Nell’universo delle piccole e medie imprese (PMI) che si fanno strada nell’e-commerce globale, spunta un alleato formidabile: l’Intelligenza Artificiale.

Questa tecnologia rivoluzionaria si erge come un motore di crescita per le PMI, offrendo vantaggi distintivi che ne stanno trasformando il panorama competitivo.

Immaginate di poter creare un’esperienza d’acquisto su misura per ogni cliente, indipendentemente dal luogo in cui si trova. L’IA rende questo possibile, analizzando dati e comportamenti per generare contenuti, offerte e raccomandazioni personalizzate, un vero toccasana per aumentare l’engagement e la fedeltà del cliente.

E se poteste liberarvi delle catene dei processi operativi ripetitivi? L’IA permette alle PMI di farlo, automatizzando la gestione dell’inventario, la logistica e la lavorazione degli ordini. Il risultato? Un aumento della produttività e una maggiore focalizzazione su attività ad alto valore aggiunto.

Parliamo di lingue e culture diverse. L’IA fa sì che le barriere linguistiche siano solo un ricordo, traducendo automaticamente e adattando i contenuti alle specificità culturali di ogni mercato. Un’apertura globale senza confini.

E che dire della generazione di contenuti? Immaginate di poter creare descrizioni prodotto, recensioni e campagne pubblicitarie con un semplice clic. L’IA lo rende possibile, risparmiando tempo al team di marketing e mantenendo un flusso costante di contenuti freschi.

Infine, l’analisi predittiva. L’IA aiuta le PMI a prevedere le tendenze di acquisto, ottimizzando la gestione degli stock e garantendo che i prodotti giusti siano disponibili al momento giusto. Un’arma segreta per una gestione dell’inventario sempre un passo avanti.

l’Intelligenza Artificiale è l’asso nella manica per le PMI globali. Un compagno affidabile che offre un vantaggio competitivo cruciale, permettendo alle imprese di conquistare nuovi mercati e prosperare nell’ambiente dinamico dell’e-commerce mondiale.

PMI e intelligenza artificiale: arriva Aidge

La buona notizia, per le PMI, è che ad affinare questa tecnologia è il più grande ecommerce di tutto il mondo asiatico: stiamo parlando ovviamente di Alibaba International Digital Commerce. Un gigante del commercio elettronico, che unisce in un solo soggetto l’esperienza degli ecommerce con la capacità di sviluppo che fanno di Alibaba l’unico vero hyperscaler asiatico.

La tecnologia appena annunciata si chiama Aidge, acronimo di “AI for Digital and Global Entrepreneurship”, sfrutta efficaci modelli linguistici ed esclusivi modelli di computer vision di Alibaba International. Questi modelli, formati con la vasta esperienza dell’azienda nell’e-commerce globale, consentono ad Aidge di ottimizzare le prestazioni aziendali e ridurre i costi per le imprese.

Alibaba International sa benissimo che le piccole e medie imprese impegnate nel commercio globale continuano ad affrontare numerose sfide.

Le barriere linguistiche e culturali, gli elevati costi di marketing e di acquisizione degli utenti e la carenza di talenti sono importanti ostacoli allo sviluppo del business.

Grazie alla sua esperienza pluriennale nel commercio globale Alibaba propone la nuova suite di intelligenza artificiale “Aidge”, pensata e realizzata per agevolare le semplificazioni delle operazioni globali per le PMI.

Risponde alle esigenze delle piccole e medie imprese in aree quali la localizzazione dei contenuti, il servizio clienti e il marketing, con l’obiettivo di facilitare tassi di conversione più elevati ed efficienza operativa per le aziende.

Alcuni esempi? Per un venditore di mobili, l’utilizzo di immagini accattivanti con messaggi di vendita chiave è fondamentale per attirare gli acquirenti. L’utilizzo di intelligenza artificiale per la generazione e gestione delle immagini riduce i tempi e i costi delle immagini principali multilingue dei prodotti. Questo si traduce in riduzione delle spese e aumento delle conversioni di vendita.

Nell’elettronica di consumo, i titoli dei prodotti influiscono in modo significativo sui clic. Aidge aiuta in maniera formidabile nella generazione di titoli efficaci, aiutando a creare strategie di denominazione che si traducono in click-rate di livelli assoluti.

Per una Pmi che si affaccia al mercato globale, la gestione del servizio clienti è una sfida non banale. In precedenza era indispensabile assumere agenti di customer service per lingue diverse, con conseguente aumento dei costi di manodopera e problemi di gestione. Con l’introduzione di un chatbot per il servizio clienti abiltiato dai Aidge, le piccole e medie imprese possono minimizzare i costi mantenendo un’esperienza di acquisto soddisfacente per i propri clienti.

L’adozione della suite Aidge AI di Alibaba International può rappresentare un importante cambiamento per il modello di business delle PMI.

Infatti, la rivoluzionaria (ma concreta) tecnologia consente ai venditori di ottimizzare le loro operazioni e i loro negozi online grazie all’intelligenza artificiale, aiutandoli aiutarli a ottimizzare il loro tempo, dedicandolo a ciò che conta davvero: far crescere la loro attività e aumentare i profitti.

Aidge in azione: come le Pmi possono vendere di più

Come abbiamo già visto, la prima sfida visibile è spesso rappresentata dalle barriere linguistiche e culturali. Si tratta di un ostacolo che, prima del lancio di Aidge, poteva essere di fatto insuperabile per le PMI.

Aidge sfrutta l’esperienza di Alibaba International nel commercio globale, che opera in oltre 190 Paesi e serve più di 305 milioni di utenti all’anno. Utilizza modelli proprietari di grandi lingue e modelli di computer vision per migliorare le prestazioni aziendali e ridurre i costi.

Aidge è uno strumento tecnologico di grande potenza e versatilità: utilizza modelli proprietari di grandi lingue e modelli di computer vision per migliorare le prestazioni aziendali e ridurre i costi.

Aidge affronta molte sfide delle PMI in Europa e non solo, offrendo un’assistenza completa per i contenuti e la progettazione, compresa la generazione di contenuti multilingue e la localizzazione di immagini/video, oltre a un servizio di assistenza clienti in tempo reale.

Un Large Language Model (LLM) è particolarmente efficace quando si tratta di comprendere segnali multimodali ed è in grado di eseguire molte operazioni analitiche all’istante.

Quando l’LLM viene applicato alla localizzazione dei contenuti, non è solo bravo a tradurre, ma garantisce anche che i contenuti generati siano autentici e adatti ai diversi mercati. In questo modo, le PMI possono produrre contenuti nella loro lingua locale e personalizzarli automaticamente per i mercati internazionali, riducendo i costi operativi.

PMI: i vantaggi dell’AI per SEO, marketing e customer experience

Aidge supporta il marketing attraverso l’ottimizzazione SEO automatizzata e la generazione creativa. Le PMI possono combinare l’analisi del pubblico con strumenti di generazione di contenuti per produrre messaggi di marketing e annunci efficaci e creativi. In questo modo, le PMI possono impegnarsi nel marketing in modo efficiente e ottenere un aumento dei tassi di conversione e una riduzione dei costi.

Aidge fornisce anche strumenti di assistenza clienti multilingue per garantire un’elevata soddisfazione e l’efficienza dei tempi di assistenza.

Testata all’interno dell’ecosistema di Alibaba International, Aidge ha dimostrato di migliorare significativamente la conversione degli ordini, la soddisfazione dei consumatori e l’efficienza dei tempi per le PMI. Esattamente quello che serve agli imprenditori italiani per aggredire i mercati globali, ottenendo risultati all’altezza della qualità del loro lavoro.