Ingram Micro Commerce & Lifecycle Services avvia un’operazione per conto di Samsung in Svezia

Creato un magazzino dedicato alla gestione delle permute di dispositivi mobili

BORÅS, Svezia–(BUSINESS WIRE)–Ingram Micro Commerce & Lifecycle Services, fornitore di punta di portata globale di soluzioni logistiche per catene di fornitura e l’e-commerce, ha annunciato oggi l’avvio di un’operazione esclusivamente dedicata a Samsung a Borås, in Svezia.

Ai sensi dell’accordo, Ingram Micro gestirà il programma di permuta di dispositivi mobili di Samsung, ricevendo i dispositivi usati dei clienti Samsung che hanno deciso di restituire la loro tecnologia obsoleta in cambio di un credito da utilizzarsi per l’acquisto di un nuovo dispositivo. Il programma di permuta, implementato in meno di due mesi, prevede quattro siti di raccolta che operano in quattro lingue diverse.

“Siamo entusiasti di aiutare Samsung nella sua costante espansione nei Paesi scandinavi con questo nuovo programma di permuta” ha commentato Kevin Coleman, vicepresidente di Ingram Micro Commerce & Lifecycle Services. “Avere clienti che scelgono di crescere con noi è emblematico della forza dei nostri rapporti commerciali, delle prestazioni affidabili del nostro team e della nostra provata esperienza nel settore dei dispositivi mobili.”

“Con l’espansione nei Paesi scandinavi, Samsung cercava un fornitore di logistica in grado di agire rapidamente, su larga scala e con prestazioni uniformi” ha affermato Conny Lindström, responsabile senior per lo sviluppo commerciale di Samsung. “Collaboriamo con Ingram Micro dal 2018 ed eravamo certi di poter ampliare il nostro rapporto commerciale con l’inclusione di questo nuovo programma.”

La rete di magazzini logistici di Ingram Micro comprende oltre 120 strutture dislocate in tutto il mondo. L’operazione svolta per conto di Samsung rappresenta il primo programma di permuta di dispositivi mobili supportato da Ingram Micro nei Paesi scandinavi. Oltre alla raccolta dei dispositivi usati, Ingram Micro offre capacità di riparazione dei dispositivi e servizi di ricondizionamento per approntare i prodotti per la rivendita in mercati secondari.

Informazioni su Ingram Micro Commerce & Lifecycle Services



Ingram Micro Commerce & Lifecycle Services fornisce soluzioni per le catene di fornitura che vanno oltre la semplice connessione tra domanda e offerta. Dal disbrigo delle pratiche transfrontaliere alla consegna diretta fino alla gestione dei resi, passando per la cessione delle risorse IT, il remarketing e molto altro ancora, le nostre soluzioni promuovono la crescita, rafforzano il ritorno sugli investimenti (Return on Investment, ROI) e proteggono i nostri clienti. Siamo orgogliosi di servire clienti che operano in un ampio spettro di settori, dai marchi in rapida crescita alle aziende Global 2000, e ci impegniamo a promuoverne il successo attraverso la nostra rete globale di magazzini, tecnologie di alto livello, partnership strategiche e decenni di esperienza nei settori della logistica, della mobilità e della cessione di risorse IT (IT asset disposition, ITAD). Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.ingrammicroservices.com.

