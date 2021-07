Il tool gestionale QCT Orqestra consente il monitoraggio hyperscale grazie a una GUI intuitiva

L’interfaccia, semplice da usare, semplifica la gestione dei server per migliaia di nodi





SAN JOSE, Calif.–(BUSINESS WIRE)–Quanta Cloud Technology (QCT), fornitore globale di soluzioni per i data center, oggi ha presentato Orqestra, il suo tool gestionale QCT, per aiutare gli amministratori IT a monitorare, controllare in remoto e gestire i server QCT con processori scalabili Intel Xeon di terza generazione e CPU AMD EPYC serie 7003 in modo collettivo, da un’unica e intuitiva interfaccia grafica utente. In un momento di continua crescita della complessità dei data center, in cui si avverte la forte esigenza di visualizzare i dati operativi e di automatizzare i task, Orqestra propone un’interfaccia utente unificata che permette agli utenti di controllare visivamente configurazioni hardware, stato di salute, consumo energetico e indicatori di performance dei server QCT.

Orqestra è il sistema QSM (QCT System Manager) reimmaginato da QCT che utilizza il protocollo Redfish più recente, per fornire un metodo più sicuro di monitoraggio dei server. La combinazione tra il consolidamento delle risorse operative e raggruppate e l’acquisizione di conoscenze aiuta a colmare le lacune in materia di visibilità e ad accorciare i tempi necessari all’individuazione e alla risoluzione dei problemi operativi, con allarmi in tempo reale. Con Orqestra, in base allo sviluppo, gli amministratori possono installare più QST (QCT Service Tools), ciascuno in grado di gestire fino a 5.000 nodi in più data center. Questa interfaccia permette non solo agli amministratori IT di effettuare efficaci controlli in batch su tutti i dispositivi hardware QCT in più data center, ma anche di aumentarne l’efficienza e di orchestrare più data center in città o continenti diversi, e tutto da un unico schermo. Orqestra è basato su browser ed è possibile accedervi tramite i quattro browser web più diffusi: Chrome, Safari, Firefox ed Edge.

“Con il cambiare dell’IT e delle imprese, QCT continua a evolversi e a fornire soluzioni solide e flessibili”, ha dichiarato Mike Yang, presidente di QCT. “QCT è orgogliosa di rilasciare il suo più recente tool gestionale Orqestra per server QCT, per rispondere alle esigenze dei clienti che migrano verso infrastrutture iper-convergenti e ne devono semplificare gestione e monitoraggio”.

Orqestra supporta gli ultimi server QCT, come il modello QuantaGrid D53X-1U, un’architettura bilanciata con accelerazione e sicurezza avanzata incorporate, basata sui processori scalabili Intel Xeon di terza generazione, e QuantaGrid D43K-1U, un server AMD EPYC d’eccellenza con performance rivoluzionarie, opzioni di I/O flessibili e ottimizzato per i carichi di lavoro HPC. Per maggiori informazioni su Orqestra fare clic su questo link.

Informazioni su Quanta Cloud Technology (QCT)

Quanta Cloud Technology (QCT) è una società internazionale che offre soluzioni per i data center che combinano l’efficienza dell’hardware a iperscalabilità con software di infrastruttura offerti da un’ampia gamma di leader del settore per risolvere i problemi operativi e quelli di progettazione dei data center di prossima generazione. I clienti di QCT sono service provider operanti sul cloud e aziende di telecomunicazioni e altri settori che gestiscono cloud pubblici, ibridi e privati.

Le linee di prodotti di QCT includono soluzioni per data center iperconvergenti e definiti da software, oltre a server, storage, switch e rack integrati, con un ecosistema di componenti hardware e partner per il software. QCT progetta, produce e integra l’offerta proposta, comprensiva di manutenzione, tramite la propria rete globale. La casa madre di QCT è Quanta Computer, Inc., una società Fortune Global 500. www.QCT.io

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Daphne Wang



daphne.wang@qct.io