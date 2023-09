Il mobile tour dell’itinerario dedicato a Tom Lea viene presentato in concomitanza all’inizio delle celebrazioni in tutto lo Stato

EL PASO, Texas–(BUSINESS WIRE)–Il Tom Lea Institute e la Texas Historical Commission hanno annunciato una nuova era per il turismo del Texas con la presentazione del mobile tour per l’itinerario dedicato a Tom Lea. Si tratta del primo itinerario storico del Texas inaugurato in 12 anni e l’unico chiamato con il nome di un artista. Viaggiatori, persone da casa e studenti in un’aula potranno esplorare 12 comunità e 24 località del Texas con l’arte di Tom Lea come guida. Sulla scia dell’itinerario di Piero della Francesca che attira milioni di visitatori in Italia, il Tom Lea Trail invita persone provenienti da lontano e dallo stesso Stato a visitare il Texas.









I dipinti di Lea sono finestre sulla storia che rappresentano regioni diverse: archetipi apache, spagnoli, messicani e anglosassoni nella corte federale di El Paso; il primo intervento chirurgico di Cabeza de Vaca registrato in Nord America allo University of Texas Medical Branch di Galveston; le origini dei bovini da carne occidentale al Museum of the Big Bend di Alpine; e i guerrieri Comanche. nell’ufficio postale di Seymour. Viaggiare lungo l’itinerario di Tom Lea consente di vivere un’esperienza dietro le quinte che porta a visitare luoghi poco noti ai turisti.

Il Texas è stato il primo di tre Stati a riconoscere l’itinerario Tom Lea Trail e ad aggiungerlo ai suoi Texas Time Travel Tours. Il New Mexico e il Chihuahua seguiranno il suo esempio con i rispettivi tour per dispositivi mobili.

Kay Bailey Hutchison, ex senatrice USA e ambasciatrice NATO, ha ospitato un programma sul Tom Lea Trail dopo aver saputo che l’ispirazione per la sua creazione veniva dall’Italia. “Ho apprezzato che la mia amica Adair Margo (Presidente della commissione per le arti e le discipline umanistiche durante la presidenza di George W. Bush) abbia parlato di Tom Lea alla Truman Hall, assieme a un esperto di storia dell’arte presentato dall’ambasciatore italiano Bisogniero,” ha affermato Hutchison. “Il Tom Lea Trail è un modo meraviglioso di condividere il Texas. Dopo l’evento a Bruxelles, un mio collega della Slovenia voleva assolutamente visitare Hebbronville!”

La First Lady Laura Bush ha dichiarato, “Le parole ottimiste di Tom Lea sulla vita sul lato della montagna esposto all’alba e il suo dipinto del Rio Grande sono stati importanti per George e per me durante la nostra permanenza alla Casa Bianca. Lo sono ancora, e invitiamo i visitatori a venire a Dallas per ammirare lo Studio ovale proprio com’era quando George era Presidente.”

Il mobile tour include l’annuale celebrazione di Tom Lea che anima la storia regionale attraverso eventi. “Quest’anno abbiamo previsto tour a piedi e visite a gallerie, musica eccezionale e presentazioni speciali in tutto lo Stato del Texas”, ha dichiarato Holly Cobb, direttore esecutivo del Tom Lea Institute. “Invitiamo i viaggiatori, sia da Stati Uniti e Messico che da oltreoceano, a scoprire il Texas attraverso l’arte di Tom Lea”.

La celebrazione di Tom Lea di quest’anno si terrà da settembre 2023 fino ad aprile 2024. Per organizzare una visita, fare clic qui per rispondere all’invito agli eventi della celebrazione.

