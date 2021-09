Il gruppo PZU adotta Akur8 per migliorare il processo di tariffazione nei paesi baltici

PARIGI–(BUSINESS WIRE)–Le attività baltiche del gruppo assicurativo PZU, tra le più importanti istituzioni finanziarie dell’Europa centrale e orientale, e Akur8 annunciano l’avvio di una collaborazione mirata a migliorare il processo di pricing di PZU in due delle sue entità nell’area baltica. Questo accordo rafforza la portata internazionale di Akur8 in qualità di piattaforma di tariffazione di prossima generazione, oltre che la sua presenza nell’Europa centrale e orientale.

Sviluppata specificamente per gli assicuratori, la soluzione di Akur8 ne migliora il processo di tariffazione automatizzando la modellazione di rischio e domanda grazie a una tecnologia proprietaria basata sull’intelligenza artificiale. I vantaggi principali per gli assicuratori includono il miglior rapporto velocità-precisione e l’agilità commerciale, senza compromessi sulla trasparenza e sul controllo dei modelli creati.

Forte di un’esperienza di 200 anni nell’offerta della miglior tutela del settore ai suoi clienti, il gruppo PZU è tra i principali assicuratori polacchi e dell’Europa centrale e orientale. Scegliendo Akur8 per promuovere la trasformazione del suo processo di tariffazione, PZU rafforza il proprio impegno verso l’adozione dell’innovazione e dell’IA su larga scala, per restare all’avanguardia in campo assicurativo.

“Akur8 è onorata di essere stata scelta come piattaforma di tariffazione per le attività baltiche di PZU. In qualità di avanzata piattaforma di prossima generazione per la determinazione delle tariffe assicurative, Akur8 apporterà velocità e performance rivoluzionarie ai team di determinazione dei prezzi di PZU, pur conservando il pieno controllo sul processo”, ha dichiarato Samuel Falmagne, CEO di Akur8.

“Questa nuova collaborazione con PZU rappresenta un risultato importante per Akur8: segna il nostro ingresso nel mercato assicurativo dell’Europa centrale e orientale e rafforza la nostra presenza internazionale. Rappresenta anche una convalida del valore di Akur8 per gli assicuratori già ben posizionati nell’utilizzo dell’IA applicata ai processi interni”, ha commentato la signora Brune de Linares, responsabile commerciale di Akur8.

“Siamo entusiasti di adottare Akur8 come piattaforma tariffaria assicurativa per due attività importanti. Siamo la miglior tecnologia sul mercato e questa scelta conferma ulteriormente il nostro DNA profondamente innovativo. PZU Estonia è impegnata nella ricerca delle migliori insurtech del settore per elevare di continuo i suoi standard e offrire ai clienti la miglior protezione alle tariffe più eque”, ha commentato Mihkel Uibopuu, CEO di PZU Estonia.

“Rispetto alle soluzioni manuali, Akur8 offre un approccio totalmente innovativo alla tariffazione, secondo noi particolarmente interessante da adottare. In termini di velocità e prestazioni i vantaggi offerti sono notevoli, e il processo è solido e sicuro. Anche l’interfaccia collaborativa e intuitiva, le funzioni intelligenti e l’assistenza reattiva e competente sono stati estremamente apprezzati dai nostri team di tariffazione”, ha aggiunto Julius Kondratas, direttore tecnico e membro del consiglio di amministrazione di Lietuvos Draudimas AB.

Informazioni su Akur8

Akur8 sta rivoluzionando il processo di determinazione dei prezzi dei prodotti assicurativi grazie all’IA trasparente. L’azienda ha sviluppato un’esclusiva soluzione di tariffazione, destinata alle compagnie assicurative, che automatizza la modellazione, ma senza compromessi in materia di trasparenza e controllo totali sui modelli creati, come richiesto dagli enti normativi internazionali. Akur8 è l’unica soluzione del settore ad armonizzare il mondo attuariale con quello dell’apprendimento automatico.

Informazioni su PZU

Il gruppo Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA (gruppo PZU) è la maggior istituzione finanziaria polacca e dell’Europa centrale e orientale. PZU SA è la capofila del gruppo, con tradizioni che risalgono al 1803, anno della creazione della prima compagnia assicurativa in Polonia.

Il gruppo PZU gestisce asset consolidati per un valore totale di 90 miliardi di euro. Il gruppo gode della fiducia di 22 milioni di clienti in cinque paesi e offre prodotti e servizi a clienti del settore al dettaglio e del commercio, delle piccole e medie imprese. Per diffusione e numero di clienti, la Polonia rappresenta il mercato fondamentale del gruppo PZU, ma le sue controllate svolgono un ruolo importante in aree come la Lituania, la Lettonia, l’Estonia e l’Ucraina. Secondo indagini sul riconoscimento spontaneo del brand, PZU ha ottenuto un punteggio del 92% e del 100% nel riconoscimento aiutato, affermandosi così come marchio più riconosciuto della Polonia. Dal 2010, PZU SA è quotata alla Borsa di Varsavia, dove figura tra i principali titoli del segmento blue chip con la maggior capitalizzazione dall’inizio della quotazione.

