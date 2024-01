Iboux English Test: valutazione linguistica all’avanguardia con un approccio umano e tecnologico

Nel panorama in continua evoluzione dell’apprendimento linguistico e della valutazione delle competenze, Iboux Academy, accademia di inglese per professionisti, ha sviluppato l’Iboux English Test combinando abilmente le potenzialità delle tecnologie avanzate con l’elemento umano.

Mentre l’Intelligenza Artificiale (IA) continua a svilupparsi, Iboux ha scelto un percorso differente, riconoscendo che alcune sfumature e complessità delle lingue sono meglio apprezzate da esseri umani. Questo approccio è basato sulla convinzione che, nonostante l’IA sia in grado di elaborare molte informazioni, ci sono aspetti delle competenze linguistiche che solo un umano può valutare correttamente.

Brian Kantt, Direttore Accademico di Iboux Academy, con un master in Scienze della Formazione all’Università di Harvard, ha enfatizzato l’importanza di questo approccio, sottolineando che le lingue sono sistemi comunicativi culturalmente radicati, pertanto è difficile per una macchina comprenderli non essendo questa dotata di intelligenza emotiva e di un background culturale. Gli esseri umani portano con sé una sensibilità culturale e la capacità di percepire il contesto culturale, il che può portare a giudizi diversi e ad una diversa valutazione dell’errore rispetto a quelli di una macchina.

Per affrontare queste sfide, Iboux ha disegnato un esame la cui valutazione avviene al 100% ad opera di un esaminatore umano. Il test è strutturato in due fasi con prove di crescente complessità, consentendo di valutare in modo accurato il livello di competenza linguistica di un individuo. Questa valutazione dettagliata è preziosa per le aziende, poiché consente loro di comprendere appieno le competenze linguistiche dei loro dipendenti e di pianificare la formazione in modo mirato.

L’Iboux English Test si rivela particolarmente utile nel processo di reclutamento, dove molte posizioni richiedono competenze linguistiche specifiche. Le aziende, infatti, non sempre possono fare affidamento sulle certificazioni che un candidato può aver ottenuto in precedenza, dato che queste potrebbero non riflettere il livello attuale di conoscenza della lingua. Iboux, dunque, fornisce alle aziende uno strumento affidabile per identificare i candidati più qualificati e integrare il test nel processo di selezione. Ciò consente alle aziende di reclutare in modo più preciso e accelerare l’integrazione dei nuovi talenti.

In sintesi, l’Iboux English Test rappresenta un passo avanti nell’evoluzione della valutazione delle competenze linguistiche, unendo l’innovazione tecnologica all’approccio umano. Infatti, nella seconda fase della prova, l’interazione tra allievo ed esaminatore sarà sincronica in un’aula virtuale di ultima generazione. Questo strumento offre nuove opportunità sia per le aziende che per gli individui, fornendo una valutazione precisa e attuale delle competenze linguistiche, dimostrando che, quando si tratta di competenze linguistiche, non c’è sostituto per l’approccio umano.