I più grandi retailers europei di DIY ottimizzano i loro prezzi con Minderest

Quattro dei cinque maggiori rivenditori europei di DIY si affidano alle soluzioni Minderest per le loro strategie di prezzo.

MILANO–(BUSINESS WIRE)–Il settore del fai da te è stato uno di quelli che ha registrato la maggiore crescita delle vendite negli ultimi anni. Per questo, sempre più rivenditori sono alla ricerca di soluzioni tecnologiche che li aiutino a mantenere o raggiungere una posizione di leadership nel mercato. Minderest è uno dei grandi alleati. Questo software di determinazione dei prezzi offre dati di alta qualità sul catalogo e sui prezzi di vendita della concorrenza. Grazie alla tecnologia Price Intelligence e Catalog Intelligence, rivenditori e marchi possono conoscere nel dettaglio i movimenti dei loro concorrenti e reagire rapidamente ad essi prendendo le decisioni migliori. Ecco perché 4 delle 5 più grandi aziende di bricolage, decorazione e giardinaggio, in Europa hanno trovato lo strumento perfetto in Minderest.

Gli eventi degli ultimi anni hanno portato con sé l’ascesa del commercio elettronico, ma anche il consumatore online mostra una maggiore sensibilità al prezzo. Nella maggior parte dei casi, prima di effettuare un acquisto, l’utente effettua un confronto dei prezzi tra diversi e-commerce e marketplace. In questo contesto, è più che mai necessario disporre di uno strumento come Minderest.

Oltre al bricolage, l’azienda si distingue anche in altri settori come attrezzature sportive, petfood, elettronica, alimentare, profumeria o parafarmacia. Sono già più di 300 le aziende che utilizzano quotidianamente il suo strumento, molte delle quali stanno anche sfruttando i vantaggi che l’intelligenza artificiale e il dynamic pricing offrono loro.

per migliorare ulteriormente i propri risultati grazie a Reactev, l’ultimo e innovativo strumento lanciato dall’azienda. “Quando stabiliscono un nuovo prezzo, i nostri clienti possono anticipare quante unità venderanno con una precisione superiore al 95%, il che significa migliorare la redditività di ciascuna operazione di vendita”, spiega Antonio Tomás, CEO dell’organizzazione.

Minderest, azienda leader nelle pricing technologies.

Lo strumento di monitoraggio dei prezzi e delle scorte di Minderest si è posizionato a livello internazionale come una delle soluzioni di riferimento nel suo settore. Un’azienda in crescita esponenziale, come testimonia l’appartenenza per il secondo anno consecutivo alla prestigiosa lista FT1000 del Financial Times dell’impresa in più rapida crescita in Europa. Minderest opera in più di 30 paesi e i suoi clienti includono grandi rivenditori e marchi come Carrefour, Telefónica, Sony e MediaMarkt.

Maria Jose Guerrero, Content & Communication Manager, mariajose.guerrero@minderest.com