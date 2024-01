Hayden AI collabora con ZTM Gdańsk per una corsia bus automatizzata e un pilota per il controllo delle fermate del bus

La collaborazione segna la prima installazione internazionale di Hayden AI

SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–Hayden AI, azienda leader di intelligenza artificiale e analitica geospaziale, ha firmato un contratto con ZTM Gdańsk per una corsia bus automatizzata e un pilota per il controllo delle fermate del bus. La collaborazione è la prima installazione internazionale di Hayden AI, rendendo la città polacca di Gdańsk la prima al di fuori degli Stati Uniti a testare la piattaforma di visione AI all’avanguardia dell’azienda.





“Siamo entusiasti di collaborare con Gdańsk in questa prima installazione”, ha dichiarato Chris Carson, CEO e fondatore di Hayden AI. “Negli Stati Uniti abbiamo dimostrato che la nostra tecnologia rende le strade più sicure e i mezzi pubblici più affidabili, accessibili e sostenibili. È un onore utilizzare la nostra tecnologia per ottenere gli stessi risultati per la popolazione di Gdańsk e speriamo presto anche in tutta Europa”.

Analogamente alle installazioni domestiche di Hayden AI, il pilota di ZTM Gdańsk comporta il controllo dell’utilizzo delle corsie riservate ai bus e delle aree di fermata dei bus in determinati percorsi ZTM attraverso l’uso di sistemi di video sorveglianza di Hayden AI installati su autobus. L’attrezzatura è stata installata nel dicembre 2023 ed è attualmente sottoposta a test di calibrazione.

Hayden AI è il leader sul mercato statunitense nel controllo mobile automatizzato delle corsie riservate ai bus e delle fermate, con centinaia di sistemi di video sorveglianza potenziata dall’AI installati sugli autobus per il trasporto pubblico in tutto il Paese. A New York, dove l’attrezzatura di Hayden AI è installata sugli autobus della Metropolitan Transportation Authority (MTA, Ente dei trasporti metropolitani), la velocità dei trasporti è aumentata fino al 40%, mentre le collisioni sono diminuite fino al 34% sulle strade con percorsi di trasporto pubblico che utilizzano questa tecnologia.

Oltre alla MTA di New York, Hayden AI attualmente collabora con gli enti dei trasporti pubblici di Washington, DC; Los Angeles e Oakland, in California. L’azienda ha condotto con successo prove pilota con enti dei trasporti pubblici a Philadelphia e Santa Monica.

Informazioni su Hayden AI: Hayden AI è un’azienda all’avanguardia nella risoluzione di problemi del mondo reale potenziata dall’intelligenza artificiale (AI) e dall’apprendimento automatico. Dal controllo delle corsie riservate agli autobus e delle fermate alla modellazione digital twin e altro, i nostri clienti utilizzano il nostro sistema di percezione mobile per accelerare i trasporti, rendere più sicure le strade e creare un futuro più sostenibile. Per saperne di più, visitare www.hayden.ai

