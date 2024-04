GridBeyond chiude un round di finanziamento di serie ‘C’ da 52 milioni di euro per continuare a sviluppare la sua piattaforma e investire in mercati preesistenti e nuovi

GridBeyond, azienda operante nel settore dell’energia utilizzando l’intelligenza artificiale, ha concluso con successo un round di finanziamento di serie ‘C’ da 52 milioni di euro per sostenere la crescita dell’attività. Impiegherà i fondi a supporto della sua espansione internazionale, per ampliare significativamente la sua attuale presenza negli Stati Uniti e per continuare a investire nella R&S allo scopo di facilitare l’attuazione di un futuro a emissioni nulle di carbonio a livello globale.

GridBeyond, azienda che sviluppa l'omonima piattaforma per lo sviluppo di reti elettriche intelligenti e la gestione di risorse energetiche distribuite basata sull'intelligenza artificiale, ha chiuso il suo round di finanziamento di serie 'C' da 52 milioni di euro che è stato guidato da Alantra Energy Transition Fund, Klima.









Hanno partecipato al round di finanziamento di serie ‘C’ sia nuovi investitori – Energy Impact Partners, Mirova, ABB, Constellation e Yokogawa Electric Corporation – sia l’attuale investitore Act Venture Capital.

Da quando è stata costituita, nel 2010, GridBeyond sviluppa la sua piattaforma IA per aiutare le imprese a liberare l’intero potenziale delle risorse energetiche, assicurando la sostenibilità, la resilienza e il costo accessibile dell’energia mentre il mondo avanza verso un futuro a emissioni nulle di carbonio.

La tecnologia GridBeyond libera la potenza latente in ogni risorsa collegata – generazione di rinnovabili a scala adatta per le utility, immagazzinamento di energia in batterie e carico risultante dalla domanda di energia – colmando la lacuna esistente tra le risorse energetiche distribuite e i requisiti della rete elettrica, consentendo agli stakeholder nella catena di valore dell’energia, dagli operatori di reti e generatori agli utenti finali, di ottimizzare l’uso dell’energia in relazione ai prezzi e all’impronta di carbonio.

I fondi saranno impiegati per sviluppare ulteriormente la tecnologia GridBeyond e dimostrarne la leadership mondiale nel settore delle centrali elettriche virtuali (VPP, Virtual Power Plant) all’edge delle reti elettriche. Permetteranno a GridBeyond sia di aumentare le sue capacità di ottimizzazione di risorse come la risposta alla domanda, l’immagazzinamento di energia e lo sviluppo di rinnovabili sia di appoggiare operatori di reti elettriche e utility locali per massimizzare l’utilizzo di risorse flessibili e tecnologie a basse emissioni di carbonio che si stanno integrando rapidamente nel sistema attraverso l’elettrificazione degli impianti termici e dei mezzi di trasporto.

Infine, faciliteranno sia la crescita di GridBeyond in nuovi mercati internazionali mentre aumentano i livelli di diffusione delle rinnovabili e vengono definiti sempre meglio i quadri normativi, sia l’espansione della sua attività negli Stati Uniti e supporteranno l’accettazione delle sue soluzioni, ineguagliate nel mondo, per la risposta alla domanda (DR, Demand Response), la carica bidirezionale (V2G, Vehicle-to-Grid) dei veicoli elettrici (EV) e l’immagazzinamento di energia negli Stati Uniti e in altri mercati deregolamentati con alti livelli di penetrazione delle rinnovabili, già in corso. Il fattore trainante di questa crescita è la necessità crescente di flessibilità per raggiungere il futuro a emissioni nulle di carbonio che l’azienda è impegnata a realizzare.

Commenta Michael Phelan, Amministratore delegato e Co-fondatore di GridBeyond:

“Siamo estremamente lieti di avere completato questa operazione. I fondi, insieme al supporto dei nostri nuovi partner, ci consentiranno di ampliare la nostra offerta di prodotti e rafforzare la nostra posizione di prestigio in questo settore”.

“Il round di finanziamento appena completato apre la strada a GridBeyond per aumentare la portata della nostra piattaforma intelligente per l’energia e offrire potenti capacità di automazione e funzionalità IA ineguagliate nel mondo ai mercati dell’energia e agli operatori di reti elettriche intelligenti. Questo supporta il nostro ambizioso obiettivo di portare avanti la transizione delle reti di energia globali verso la digitalizzazione, la decarbonizzazione e la decentralizzazione. Il tutto mentre miglioriamo i vantaggi commerciali e operativi per i partecipanti al mercato attraverso la rapida automazione e ottimizzazione di soluzioni per la domanda flessibile, l’immagazzinamento di energia e la generazione distribuita”.

Nel 2023 GridBeyond ha ampliato il suo team in tutti i mercati deregolamentati negli Stati Uniti, ha rilevato Veritone Business Energy, ha lanciato una suite di nuovi prodotti e ha raddoppiato il numero dei dipendenti nel mondo. Inoltre, negli ultimi tre anni ha realizzato un aumento dei ricavi annuali pari in media al 70% all’anno e prevede una crescita simile nel 2024.

Aggiunge Bastien Gambini, Managing Partner Klima: “GridBeyond si è affermata come una delle principali aziende nel settore VPP in vari paesi del mondo, mettendo in grado gli stakeholder nell’intera catena del valore di ottimizzare la generazione di energia. Guardiamo con fiducia all’opportunità di appoggiarne l’espansione e lo sviluppo di servizi aggiuntivi mirati a guidare i clienti nel cammino verso il conseguimento di emissioni nulle di carbonio”.

Marathon Capital, LLC, una banca d’investimenti indipendente il cui focus è sull’economia pulita, ha operato da consulente finanziario di GridBeyond, mentre Byrne Wallace ne è stato il consulente legale e Mason Hayes & Curran (MHC) ha prestato consulenza legale all’investitore principale.

Informazioni su GridBeyond

GridBeyond è un’azienda operante nel settore dell’energia utilizzando l’intelligenza artificiale, guidata da Michael Phelan e Richard O’Loughlin. Sfruttando l’IA innoviamo e collaboriamo con i nostri clienti per creare valore ottimale dalla generazione di energia, dalla domanda e dall’immagazzinamento di energia per realizzare un futuro a emissioni nulle di carbonio. Colmando la lacuna esistente tra le risorse energetiche distribuite e i mercati dell’energia elettrica, la tecnologia GridBeyond fa sì che ogni risorsa collegata – che si tratti di generazione di rinnovabili a scala adatta per le utility, immagazzinamento di energia in batterie o carico risultante dalla domanda di energia – possa essere utilizzata per aiutare a massimizzare opportunità e potenziare la rete elettrica. Introducendo in modo intelligente flessibilità nel mercato giusto, al momento giusto, si possono mettere in grado i proprietari di risorse e i consumatori di energia di realizzare nuovi ricavi e risparmi, aumentare la resilienza e migliorare la gestione della volatilità dei prezzi, al tempo stesso appoggiando la transizione a un futuro a emissioni nulle di carbonio.

Per maggiori informazioni visitare www.gridbeyond.com.

Informazioni su Alantra e Klima Energy Transition Fund

Alantra è una società internazionale indipendente che offre alle medie imprese vari servizi finanziari – investment banking, gestione di asset e capitale privato. Tramite Alternative Asset Management dà ai clienti accesso unico a una vasta gamma di strategie d’investimento in cinque classi di gestione di asset altamente specializzate (private equity, fondi attivi, debito privato, energia e venture capital). Al 31 dicembre 2023 i capitali gestiti dalla società per conto di business strategici e consolidati erano pari a 15,6 miliardi di euro.

Alantra Energy Transition Fund, Klima, è un fondo di venture capital “late stage” da 210 milioni di euro. Oltre che da Enagas, un investitore cardine, Klima è appoggiato da importanti investitori quali European Investment Fund, Axis ICO e CPPI. Klima stringe partnership con imprese europee e nord americane che hanno un elevato potenziale di crescita in vari settori: reti elettriche intelligenti, immagazzinamento di energia e tecnologie correlate.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Per ulteriori informazioni o per fissare un’intervista contattare:

Gabriella Di Salvo

Direttrice globale comunicazioni presso GridBeyond



E: pressoffice@gridbeyond.com

C: +44 07918 359693

Peter Ramsay

Comunicazioni risultati globali



E: grid@globalresultspr.com

C: +1 949 307 5908

Yago Sánchez-Reig

Direttore globale marketing, comunicazioni e rapporti con gli investitori presso Alantra



E: yago.sanchez@alantra.com

T: +34 917 458 484