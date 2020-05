Gli strumenti per il futuro del lavoro: a casa come in ufficio

Nuovi pc connessi, collaborativi e sicuri consentono di alimentare la produttività del lavoro senza trascurare il benessere delle persone.

I lavoratori oggi non solo possono continuare a essere produttivi, ma sia che continuino a lavorare da casa o che si tornino in ufficio, con i sistemi adeguati il loro lavoro può rendere ancora di più.

È un fatto che un lavoratore remoto su due nel recente periodo abbia affermato di non avere ciò che gli è necessario per essere efficiente lontano dall'ufficio. Per non parlare delle carenze di larghezza di banda, da dividere con la famiglia, e da occupare per numerose chiamate in videoconferenza.

Questo conferma ancora una volta che il pc è essenziale nella vita di oggi, perché consente, al tempo stesso, di lavorare, comunicare, imparare indipendentemente dalla distanza. E insieme ai pc servono sistemi portatili, monitor e anche servizi per dare ai lavoratori gli strumenti, la potenza e le prestazioni per il massimo del lavoro dall'esperienza domestica.

Per i responsabili IT, del resto, il lavoro non cambia: è sempre loro compito gestire in sicurezza i dispositivi per il lavoro aziendale, sia che si trovino dentro l’azienda, sia che questi siano a domicilio.

Man mano che le aziende si adattano alle nuove realtà di una forza lavoro remota, i team IT hanno il compito di distribuire i dispositivi, assicurandosi che siano pronti a partire al momento giusto.

Ecco perché oggi servono dispositivi predisposti per il cloud pre-provisioning, che aiutano a ridurre i costi, ottimizzare la produttività e migliorare le esperienze di lavoro dei dipendenti.

Che caratteristiche deve avere il computer per lo smart working

Nello smart working, dunque, la forza lavoro di oggi ha bisogno di pc che riducono i rumori di fondo, che in casa possono essere un campanello che suona, una porta che sbatte, un cane che abbaia, un bambino che gioca. Ma ha bisogno anche di pc che sappiano adeguarsi automaticamente alla luce che hanno a disposizione e che varia da stanza a stanza.

Devono poter connettersi, in automatico, con qualsivoglia rete ci sia a disposizione e avere un sistema di ripresa con buon campo visivo e audio che riduce al minimo i rumori di fondo, per rendere le davvero produttive. E, non ultimo, devono essere ergonomici sotto il profilo della esperienza di digitazione e garantire la privacy della webcam.

Gli Hp EliteDesk serie 800, per esempio, includono chassis aggiornati con maggiore flessibilità ed espandibilità, con funzionalità pronte anche per la realtà virtuale, mentre gli EliteBook 805 G7 e 800 G7 sono progettati per le esigenze della giornata lavorativa multitask e multiposto.

E se sarà confermato che un’azienda su due abolirà in modo permanente i viaggi a causa della pandemia, è importante che i pc siano nativamente predisposti alle videoriunioni.

HP Collaboration All-in-One G6 con Zoom Rooms, per esempio, è una soluzione integrata ideale per semplificare la partecipazione alle riunioni, con avvio con un solo tocco e la partecipazione a videochiamate senza la necessità di trasportare le cuffie.

Sul piano della sicurezza, poi, serve assicurare la resilienza del pc con protezione sopra, dentro e sotto il sistema operativo. HP lo fa con Sure Start che difende dagli attacchi di firmware e malware e Sure Click che blocca il malware per una navigazione più sicura.

Lavoro più mobile che mai

Nel quadro attuale, dunque, in cui la forza lavoro continua a evolversi e ad adattarsi al lavoro remoto, più di un’azienda su due afferma di prendere in considerazione l'implementazione di una quantità più elevata di dispositivi portatili.

Ed ecco che gli ultimi notebook della gamma HP ZBook sono appositamente progettati con prestazioni di livello professionale, con nuova esperienza visiva, nuovi modi di collaborare e con una durata della batteria fino a 17 ore.

Gli algoritmi predittivi di HP Z fanno sì che gli utenti non siano più bloccati dalla GPU o dalla CPU, cambiando dinamicamente la potenza in tempo reale, mentre lo Z Power Slider bilancia le prestazioni e l'acustica per ciascun flusso di lavoro. E l'opzione fino a 4G gigabit LTE offre una soluzione veloce, connessa molto sicura per il lavoro con i team remoti.

Monitor per il lavoro e il benessere

Quattro lavoratori su dieci considerano un display esterno come uno strumento essenziale per lavorare da casa. Ecco perché anche in smart working si deve parlare di visual computing con monitor che abbracciano le innovazioni relative al benessere, alla portabilità e alla tecnologia wireless.

Ed ecco perché i monitor HP serie E sono display ergonomici con luce blu sempre accesa per supportare il benessere della forza lavoro. Hanno la certificazione TUV Low Blue Light Hardware Solution, prima nel suo genere.

Nello smart working, poi, i monitor devono essere anche portatili e offrire agli utenti la libertà di lavorare in qualsiasi situazione domestica.

Il monitor wireless U27 4K, per esempio, è il primo monitor per PC di condivisione wireless 4K al mondo, che consente agli utenti una libertà di spostamento illimitata.

“Siamo entrati in una fase di nuova normalità, in cui appaiono sempre più sfumati i confini tra vita lavorativa e personale; in questo contesto il PC è diventato chiaramente lo strumento essenziale, che ci consente di lavorare, di gestire la quotidianità, di imparare, collaborare e creare, a prescindere dalla distanza - ha detto Giampiero Savorelli, Category Director Personal Systems Southern Europe di HP -. I nuovi annunci di HP propongono una line-up di prodotti fra i più innovativi al mondo, che comprende la prossima generazione di PC e desktop Elite, i primi monitor ergonomici a bassa luminosità e la mobile workstation da 14 pollici più luminosa, insieme ad un’offerta di servizi dedicati per migliorare l'esperienza tecnologica degli impiegati in remoto e questo riconferma l'impegno di HP nell’offrire a chi lavora da casa gli strumenti, la potenza e le performance adeguati".