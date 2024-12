Garantire al proprio IT una potenza Ultra in poco spazio

La continuità e la qualità dell’alimentazione sono cruciali per garantire una elaborazione dei dati performante ad alte prestazioni. Come è possibile ottenere una maggiore potenza di calcolo nello stesso o in meno spazio senza compromettere la resilienza?

La tecnologia UPS ha conosciuto per questo una evoluzione nel tempo che ha portato sul mercato nuovi modelli di UPS più compatti e leggeri, che permettono di garantire una potenza elevata con il minimo ingombro. Una particolarità che amplia le possibilità di montaggio: a parete, a soffitto e persino sotto una scrivania. Ad esempio, in un punto di vendita al dettaglio, l’UPS può essere facilmente collocato dietro un banco di vendita, dove si collegano ai sistemi POS (Point of Sale), per consentire massima affidabilità ai sistemi di transazione.

Questa flessibilità consente agli amministratori di rete di essere “creativi” nell’implementazione dell’infrastruttura di alimentazione, in modo da avere a disposizione più spazio possibile per scalare, crescere.

Smart UPS Ultra APC Schneider Electric è il più piccolo e leggero UPS da 3 e 5 kW agli ioni di litio.

La durata di vita è fino a tre volte superiore rispetto alla tecnologia tradizionale, grazie all’uso di batterie agli ioni di litio che durano in genere da otto a dieci anni. Questo ha un impatto sulla riduzione dei costi di manutenzione, rendendo i gruppi di continuità praticamente esenti. In condizioni normali, infatti, un responsabile IT non deve mai visitare un sito, se non per la sostituzione dell’unità.

Il risparmio consentito è fino al 50% sul costo totale di proprietà, in particolare negli ambienti altamente distribuiti.

Inoltre APC Smart-UPS Ultra è EcoStruxure Ready ovvero consente il monitoraggio basato su cloud, permettendo di ottimizzare le prestazioni e consentendo la visibilità ovunque ci si trovi su più dispositivi UPS.

Una necessità sentita in particolare dalle infrastrutture distribuite dove la carenza o la mancanza di personale in loco rende difficili le attività di gestione, manutenzione e assistenza, come l’ispezione delle apparecchiature, la sostituzione delle batterie o delle apparecchiature guaste.

Fornendo avvisi automatici e personalizzabili sullo stato di salute dell’UPS per semplificare la manutenzione preventiva, al fine di ridurre i tempi di fermo e il tempo medio di riparazione.

Soluzioni innovative come gli UPS monofase APC Smart-UPS Ultra di Schneider Electric aiutano a rispondere a molte delle sfide associate alla digitalizzazione di infrastrutture e di attività con diversi punti da gestire sul territorio, come punti vendita POS, attività di commercio al dettaglio, strutture sanitarie, laboratori medici e applicazioni industriali leggere.

