Foremay lancia le unità SSD VPX più veloci e più grandi al mondo

Sfruttando tecnologie brevettate e in attesa di brevetto, le unità SSD robuste 3U VPX implementano interfacce NVMe / PCIe Gen 3 con velocità superiori a 6,0 GB/s e capacità di 16 TB, e sono progettate per funzionare in condizioni ambientali estreme come nei settori militare, della difesa, aerospaziale, e applicazioni subacquee.





PASADENA, California–(BUSINESS WIRE)–Foremay, Inc., leader nell’innovazione tecnologica nelle unità a stato solido e una delle principali aziende SSD al mondo, ha annunciato oggi il lancio delle unità SSD VPX robuste della serie EC188. Questi SSD VPX di livello militare e aerospaziale offrono la più grande capacità al mondo fino a 16 TB per ogni singola unità. Inoltre, le robuste unità SSD VPX di Foremay offrono prestazioni senza precedenti con velocità di lettura/scrittura fino a 6,5/6,2 GB/s e IOPS di lettura/scrittura casuali a 4KB fino a 550K/600K. Queste caratteristiche all’avanguardia aiutano i costruttori di sistemi aerospaziali e di difesa a progettare i loro sistemi di nuova generazione per applicazioni aeree, spaziali, terrestri (inclusi sabbia, fango e zone umide) e subacquee.

“La pandemia di COVID-19 non ha fermato il nostro ritmo sostenuto nella ricerca dell’eccellenza continua nell’innovazione tecnologica nelle unità a stato solido durevoli”, ha affermato il dott. Jack Winters, CTO e co-fondatore di Foremay. “I nostri robusti SSD VPX sono stati creati in un contesto economico difficile e funzioneranno bene in ambienti di utilizzo complessi.”

Il robusto SSD di livello militare VPX di Foremay è ulteriormente migliorato con funzioni speciali tra cui la cancellazione sicura militare, crittografia, protezione scrittura, rad-hardening e autodistruzione in situazioni di emergenza. Possono sopportare condizioni estreme di vibrazioni e urti che soddisfano o superano gli standard MIL-STD-810G. Gli SSD VPX possono funzionare a temperature estremamente fredde e calde che vanno da -50ºC a 90ºC, o anche in un range più ampio in base a richieste speciali. Sfruttando le tecnologie avanzate di thermal throttle, la velocità di lettura/scrittura viene adattata in modo intelligente quando si opera in ambienti con temperature estremamente elevate.

Disponibilità del prodotto

Le unità SSD robuste VPX NVMe / PCIe Gen 3 serie EC188 sono ora in produzione con capacità fino a 16 TB per 3U e 32 TB per 6U. Inoltre, Foremay offre anche unità SSD VPX robuste basate su interfaccia SATA. Per ulteriori informazioni, contattare info@foremay.net.

Informazioni su Foremay

Fondata nella Silicon Valley nel 2002, Foremay, Inc. è un’organizzazione leader dedicata all’innovazione tecnologica in Solid State Drive (SSD) resistenti e affidabili per l’elaborazione mission-critical altamente affidabile in applicazioni militari, di difesa, aeronautica e aerospaziale. Foremay ha sede a Pasadena, California, USA. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.foremay.net.

