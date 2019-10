Fibra ottica Fastweb, come verificarne la copertura

In una quotidianità con ritmi sostenuti, la velocità e l’efficienza sono ormai delle parole d’ordine. Di conseguenza la vecchia connessione ADSL sta pian piano scomparendo: al suo posto è arrivata la performante fibra ottica di Fastweb, sempre più diffusa sul territorio nazionale.

Si stima che la connessione in fibra ottica di Fastweb entro il 2020 sarà in grado di raggiungere 13 milioni di imprese e famiglie e sarà presente in più di 500 città italiane.

Prima di effettuare la verifica di copertura, vediamo più da vicino come funziona e perché è così veloce.

Il segreto della velocità è il piccolo filamento in fibra ottica

Da quando la rete internet è sempre più popolata da filamenti in fibra di vetro al posto dei cavi di rame, un numero crescente di utenti e aziende hanno potuto sperimentare una velocità di navigazione e di download mai viste prima.

I tecnologici cavi in fibra ottica sono leggeri, flessibili e immuni da interferenze, infatti resistono bene anche alle cattive condizioni atmosferiche che un tempo facevano saltare di continuo la connessione internet. La capacità di trasmissione è aumentata in modo esponenziale e la resistenza di questi cavi ha permesso anche di dimezzare gli interventi di manutenzione e quindi ridurre i costi e i disservizi per i clienti.

Questo significa che puoi usufruire della velocità della fibra ottica a prezzi contenuti e sempre competitivi. Non ti resta che verificare quale tecnologia è disponibile nella tua zona e la velocità che può raggiungere la connessione internet.

La velocità di internet diventa trasparente

Con Fastweb puoi scoprire in ogni momento da che tipo di connessione è servita la tua zona e conoscere la velocità disponibile prima ancora di firmare il contratto. Arriva fino a casa tua? Si tratta di una connessione mista rame FTTS oppure di una connessione in fibra ottica FTTH? Puoi scoprirlo con un solo click!

Per la verifica copertura fibra, ti basta digitare il nome del tuo comune, la via e l’operatore di telefonia fissa (se presente). In pochi secondi scoprirai quanto può essere veloce la tua connessione internet con Fastweb e che tipo di tecnologia raggiunge la tua abitazione o azienda.

La velocità della connessione internet diventa finalmente trasparente e se vuoi accedere alle performance della fibra ottica, non ti resta che scegliere l’offerta Fastweb più adatta a te, senza costi nascosti e senza sorprese.