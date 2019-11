Fibra a casa, tutte le migliori offerte aggiornate a novembre 2019

Chi vuole navigare su internet senza compromessi e avere la migliore velocità di download, non può fare a meno della fibra ottica. Per accedere alle performance di questa innovativa tecnologia, non resta che scegliere tra le migliori offerte disponibili.

Curioso di scoprire quali sono le offerte fibra casa aggiornate a novembre 2019? Ecco allora una panoramica delle soluzioni offerte dai vari provider. Scommettiamo che trovi in un attimo quella adatta a te?

La fibra TIM con le offerte per la TV e la Smart Home

Tim Super Fibra è la proposta di TIM che si rivolge agli utenti già raggiunti dalla fibra FTTH, oggi disponibile in oltre cento comuni. Gli innovativi cavi in fibra ottica non arrivano solo fino alla centrale di prossimità, ma al router dell’utente e il vantaggio è quello di una velocità di download fino a 1 Gbps.

L’offerta Tim Super Fibra ha un costo di 30€ al mese e comprende anche altri servizi, come TimVision, un modem di ultima generazione e un servizio a scelta tra Safe Web Plus per la navigazione sicura, Smart Home per la sicurezza di casa, TimVision Plus, l’Assistenza e una linea Voce.

Chi non è raggiunto dalla fibra FTTH, può invece scegliere TIM Super Mega, che si avvale di una tecnologia mista, rame più fibra. In questo caso la velocità massima di download è di 200 Mbps.

La fibra ultraveloce Fastweb e il servizio assistenza più facile ed efficiente

L’offerta Fastweb casa ti fornisce la fibra ultraveloce fino a 1 Gbps nelle città raggiunte dalla tecnologia FTTH e il costo è di 29,95€ al mese, senza vincoli né costi nascosti. Anche in questo caso sono previsti dei servizi aggiuntivi molto apprezzati dagli utenti Fastweb.

L’offerta include anche la nuovissima assistenza MyFastweb, che puoi gestire con un click su qualunque dispositivo ed è la più veloce tra quelle proposte. Infatti non sono previsti tempi di attesa e sono gli stessi operatori Fastweb a chiamare i clienti per fornire l’assistenza necessaria.

Il modem FastGate è incluso, così come i costi di attivazione. Fastweb offre anche le chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali. Sono compresi anche i servizi aggiuntivi per il trasferimento di chiamata, per conoscere chi chiama e per nascondere il numero o disabilitare le chiamate.

La proposta Wind con in regalo Echo Dot

L’offerta Wind è invece Fibra1000, disponibile solo nelle città raggiunte dalla tecnologia FTTH che permette di arrivare fino a 1 Gbps in download. Il costo dell’abbonamento è offerto in promozione a 26,98€ al mese, ma solo per i primi 48 mesi e per chi chiede l’attivazione online. Dopo 48 mesi bisogna aggiungere anche i costi per l’acquisto abbinato del modem, da pagare con cadenza mensile.

Per il mese di novembre l’offerta di Wind prevede anche le chiamate illimitate da telefono fisso verso i numeri fissi, mobili nazionali e verso i numeri fissi di Europa Occidentale e Nord America. In regalo è offerto anche l’altoparlante intelligente Echo Dot, connesso alla fibra.

La promozione Vodafone con l’intrattenimento incluso

Anche Vodafone ha la sua proposta per la fibra casa e si tratta di Internet Unlimited, l’offerta per navigare fino a 1 Gigabit nelle zone servite dalla fibra ottica. La promozione prevede un costo di 27,90€ per 48 mesi e dopo i primi 2 anni bisogna farsi carico dei costi aggiuntivi per i servizi Vodafone Ready.

Nell’offerta sono inclusi anche Vodafone TV per l’intrattenimento, le chiamate verso numeri fissi, mobili e nazionali (ma solo per chi richiede l’attivazione online) e i costi di attivazione.

Quale offerta fibra casa scegliere?

Se non hai ancora scelto quale offerta attivare, assicurati di scegliere una promozione che ti garantisca anche un’ottima assistenza, proprio come Fastweb, così da non avere problemi in fase di attivazione e per tutta la durata del contratto. Verifica la disponibilità della fibra ottica nella tua zona e inizia subito a navigare alla massima velocità.