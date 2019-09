Ferramenta online, perché acquistare sull’e-commerce?

Negli ultimi anni il boom dell’ecommerce ha rivoluzionato il processo di acquisto anche nei settori più tradizionali - come la ferramenta -, settori in cui prima le persone si recavano nei negozi fisici sia per scegliere e toccare con mano i prodotti desiderati, sia per essere seguite e consigliate da personale specializzato.

Questo cambiamento è stato possibile grazie a realtà come Casa Della Ferramenta, un portale di ferramenta online dove si possono trovare più di 20 mila prodotti dei migliori marchi europei, sempre disponibili in magazzino e ad un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Il punto di forza di questo shop online è l’assistenza tecnica 24 ore su 24 da parte degli esperti di ferramenta, che permette al cliente di essere seguito e consigliato, proprio come se si trovasse in un negozio fisico.

Il consumatore di oggi non si accontenta più: è esigente, informato e competente. Prima di acquistare legge recensioni, guarda video del prodotto e si confronta con utenti che hanno già comprato e provato l’oggetto. Anche se apprezza un brand è sempre alla ricerca di altre offerte più convenienti.

Per non far mancare nulla al cliente il sito di Casa Della Ferramenta offre un’ampia gamma di articoli di ferramenta online - sia per uso domestico che professionale - dei migliori marchi in circolazione, per soddisfare ogni tipo di esigenza. Tutti gli articoli in vendita sono presentati con una ricca scheda prodotto completa di foto e dettagli tecnici come dimensioni, peso, materiale, finiture e funzionalità.

Ferramenta online: il catalogo di Casa Della Ferramenta

L’assortimento di Casa Della Ferramenta comprende un’ampia gamma di prodotti di ferramenta online, abbigliamento e accessori antinfortunistici per la sicurezza personale e dispositivi professionali per la manutenzione e la pulizia.

Il catalogo di articoli per la casa è ricco di accessori per mobili e armadi - pomoli, maniglie, appendiabiti e tanto altro - di diversi materiali, finiture, colori e forme, che permettono di dare un tocco unico all’ambiente domestico. Il design e la qualità dei prodotti, infatti, hanno un grande impatto estetico sulla stanza; ecco perché gli esperti di Casa Della Ferramenta si affidano ai migliori marchi europei come Blum, Hettich, Hawa, Eku e Porro.

Belli da vedere ma anche sicuri e funzionali. Tutti i prodotti di ferramenta online per la casa - come maniglie per porte e finestre, giunzioni e sistemi di fissaggio - sono testati per garantire stabilità e resistenza nel tempo.

Oltre ai prodotti per il fai-da-te, sul catalogo di Casa Della Ferramenta è possibile acquistare articoli per uso professionale - come trapani, pialle, smerigliatrici, saldatrici e compressori - e attrezzi per inchiodare, avvitare e incollare qualsiasi tipo di materiale, capaci di assicurare la tenuta anche degli oggetti più pesanti.

Per soddisfare le esigenze di sicurezza non possono mancare caschi, occhiali, maschere, cuffie, guanti, abbigliamento tecnico e altri dispositivi per la protezione personale.

Per ogni esigenza logistica e di manutenzione, l’assortimento comprende diversi contenitori e articoli da officina, sistemi di ancoraggio, catene, funi, scale e trabattelli. Disponibili inoltre prodotti per la pulizia di ambienti professionali tutti certificati, eco-sostenibili e dalle prestazioni elevate.

Assistenza professionale

Sul portale Casa Della Ferramenta c’è un blog dedicato ricco di consigli, spunti e informazioni interessanti per scegliere i prodotti, usarli correttamente e mantenerli puliti e al massimo delle loro prestazioni.

Inoltre, per qualsiasi dubbio tecnico o per avere una consulenza da chi questo settore lo conosce bene, il personale di Casa Della Ferramenta è sempre disponibile tramite email o telefono, per seguire e consigliare il cliente, proprio come avviene nel classico negozio di fiducia.

Spedizione veloce e sicura

Casa Della Ferramenta ha più di 20 mila prodotti di ferramenta online in magazzino: questo permette al cliente di non accontentarsi, di avere sempre a disposizione l’articolo più adatto a soddisfare le sue esigenze e di riceverlo in meno di 24 ore comodamente a casa. Un vantaggio non da poco, che permette di risparmiare tempo e fatica, cosa che un negozio fisico non può garantire: ordinare un prodotto non disponibile potrebbe richiedere parecchio tempo.

Acquistare sul sito di Casa Della Ferramenta è facile e sicuro, grazie anche alle diverse modalità di pagamento disponibili, tutte garantite dai più elevati standard di sicurezza.

È possibile pagare con PayPal, carta di credito o bonifico bancario.

In caso di ordine errato è possibile compilare l’apposito modulo sul sito di Casa Della Ferramenta per ricevere la sostituzione del pezzo o il rimborso.

Perché acquistare la ferramenta online

La nascita di portali come Casa Della Ferramenta sta segnando anche nei settori più tradizionali - come quelli della ferramenta - il passaggio dal punto vendita di fiducia all’e-commerce, grazie alla vastità di prodotti disponibili, all’assistenza da parte del personale tecnico, alla sicurezza del pagamento e alla velocità di spedizione. Il tutto senza muoversi da casa. Senza dimenticare che alla comodità si aggiunge la convenienza: comprare sul web permette di risparmiare trovando gli articoli desiderati al miglior rapporto qualità-prezzo.