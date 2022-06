FedEx e FourKites annunciano un’alleanza per rendere le catene di fornitura più intelligenti

FedEx effettua un investimento strategico in FourKites, che FourKites, a sua volta, sfrutterà per sviluppare FourKites X per contribuire a trasformare le catene di fornitura globali avvalendosi dei volumi di dati analitici generati da entrambe le aziende





AMSTERDAM–(BUSINESS WIRE)–FedEx Corp. (NYSE: FDX) e l’azienda che promuove la visibilità delle catene di fornitura, FourKites, hanno annunciato in data odierna di aver stretto un’alleanza strategica che fornirà alle aziende funzionalità nuove e costruttive di visibilità in tempo reale affinché possano risolvere le loro sfide più pervasive in materia di catena di fornitura, diventare più efficienti e sbloccare nuove opportunità di crescita. Eventi come la pandemia di COVID-19, le permanenti problematiche geopolitiche, la congestione dei porti e altri sconvolgimenti a livello globale hanno messo in evidenza quanto sia complicato mantenere le catene di fornitura interconnesse di tutto il mondo operative. FedEx e FourKites stanno collaborando per rendere le catene di fornitura più intelligenti introducendo visibilità completa ed altamente granulare nelle operazioni multi-modali e multi-vettore grazie a una fitta rete e insight complessi frutto del connubio delle rispettive reti.

La piattaforma di visibilità in tempo reale di FourKites è presente con intelligence integrata in ogni punto della catena di fornitura e, al momento, supporta 2,5 milioni di spedizioni al giorno collegando le catene di fornitura del 50% delle società Fortune 500. Ai sensi di questa collaborazione, FourKites si avvarrà delle sue funzionalità di apprendimento automatico e di intelligenza artificiale in combinazione con i dati analitici forniti dalla rete di FedEx, che raggiunge più di 220 Paesi e territori, collegando oltre il 99 percento del PIL mondiale, attraverso più di 16,5 milioni di spedizioni al giorno, per creare una nuova piattaforma end-to-end di intelligence per catene di fornitura denominata FourKites X. FourKites X fornirà gli strumenti e i dati analitici per aiutare i grandi spedizionieri e fornitori di logistica a mitigare l’impatto di sfide prolungate tramite una suite di offerte che spaziano dalla pianificazione dinamica e pre-spedizione, a funzionalità di visibilità avanzata e avvisi proattivi fino a insight di ottimizzazione della catena di fornitura.

Per sostenere questa alleanza e il lancio di FourKites X, FedEx ha effettuato un investimento strategico in FourKites.

“Si tratta di una collaborazione entusiasmante tra due leader e innovatori del settore che convergono per sbloccare nuove opportunità per i loro clienti”, ha affermato Sriram Krishnasamy, amministratore delegato, FedEx Dataworks. “Gli ultimi due anni ci hanno insegnato che le aziende hanno bisogno di collaborare per poter operare in modo più rapido e intelligente. La nostra collaborazione con FourKites crea un ecosistema di dati che fornirà un nuovo livello di predittività e visibilità per aiutare le aziende a creare catene di fornitura più intelligenti nel complesso e imprevedibile ambiente commerciale di oggi.”

“È con grande entusiasmo che annunciamo questa rivoluzionaria piattaforma e collaborazione strategica con FedEx”, ha affermato Mathew Elenjickal, fondatore e amministratore delegato di FourKites. “Le nostre organizzazioni condividono un impegno incondizionato verso il successo dei clienti attraverso l’innovazione strategica. Insieme, stiamo lavorando per spianare la strada al futuro delle catene di fornitura globali costruito sulla base di dati e apprendimento automatico e iniettare in questo ambito nuovo valore.”

FourKites X: un quadro completo delle operazioni delle catene di fornitura globali

FedEx Dataworks, un’unità aziendale di FedEx orientata a rendere le catene di fornitura più intelligenti attraverso un potente approccio basato sulla scienza dei dati e funzionalità di apprendimento automatico, sosterrà lo sviluppo della nuova piattaforma di FourKites, FourKites X, che contribuirà a fornire ai clienti informazioni particolareggiate e fruibili, tempi di consegna più precisi e catene di fornitura più intelligenti per ridurre la volatilità in questo comparto e migliorare la redditività.

La piattaforma è pensata per aiutare i grandi spedizionieri e fornitori di logistica a identificare aree di opportunità, ad esempio:

Il modo in cui i responsabili delle catene di fornitura possono migliorare la programmazione per risolvere il problema di scaffali vuoti e di rallentamenti nella produzione

Il modo in cui le aziende possono usufruire dei dati per trasformare una crisi delle catene di fornitura in opportunità per migliorare l’esperienza del cliente

Il modo in cui i responsabili finanziari possono ottimizzare le catene di fornitura per assicurare crescita ed efficienza

“Quando si parla di dati della catena di fornitura, non se ne ha mai abbastanza”, ha dichiarato Steve Banker, vicepresidente, Servizi per la catena di fornitura presso l’ARC Advisory Group. “La collaborazione tra FourKites e FedEx è eccezionale sia in termini di volume di dati che sarà in grado di aggregare sia nella misura in cui potrà migliorare tempi di consegna previsti, pianificazione e non solo. FourKites X può rappresentare un importante passo avanti per questo mercato.”

I clienti di FourKites X potranno integrare la piattaforma con i sistemi esistenti e saranno in grado di ricevere le nuove funzionalità in modo modulare avvalendosi dell’assistenza di ingegneri e scienziati di dati, nonché di esperti nel campo dell’esperienza utenti. La soluzione FourKites X includerà applicazioni preconfigurate e un dashboard intuitivo con cui i clienti potranno sbloccare funzionalità quali allerte meteo pre-spedizione e insight relativi alla catena di fornitura.

Informazioni su FedEx Corp.

FedEx Corp. (NYSE: FDX) fornisce a privati e aziende in tutto il mondo un ampio portafoglio di servizi di trasporto, commerciali e per il commercio elettronico. La società, il cui utile annuo ammonta a 92 miliardi di USD, offre soluzioni commerciali integrate attraverso imprese operative che competono collettivamente, operano in modo collaborativo e innovano sotto il prestigioso marchio FedEx. Puntualmente annoverata tra i datori di lavoro più ammirati e fidati al mondo, FedEx ispira i suoi circa 550.000 dipendenti a concentrarsi sulla sicurezza, sui più alti standard etici e professionali e sulle esigenze dei clienti e delle comunità. FedEx s’impegna a mettere in relazione persone e possibilità in tutto il mondo in modo responsabile e intraprendente, con l’obbiettivo di raggiungere attività a impatto ambientale neutro entro il 2040. Per maggiori informazioni visitare fedex.com/about.

Informazioni su FourKites®

FourKites® è la principale piattaforma di visibilità delle catene di fornitura al mondo, in grado di estendere la visibilità oltre il trasporto fin dentro i cortili, i magazzini, i negozi e non solo. FourKites, che tiene traccia di più di 2,5 milioni di spedizioni al giorno via terra, ferrovia, mare, aria, servizi pacchi e corrieri da e verso oltre 200 Paesi, aiuta le aziende a digitalizzare a tutto campo le loro catene di fornitura grazie alla combinazione tra dati in tempo reale e un potente apprendimento automatico. Oltre 1.000 dei marchi più riconosciuti al mondo, tra cui 9 dei 10 maggiori marchi di beni di consumo confezionati (consumer packaged good, CPG) e 18 delle 20 maggiori aziende di alimenti e bevande, si affidano a FourKites per trasformare il loro business e creare catene di fornitura più agili, efficienti e sostenibili. Per maggiori informazioni visitare www.fourkites.com.

