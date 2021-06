EIS, leader quanto a tecnologie per il settore assicurativo, annuncia un investimento per la crescita di oltre 100 milioni di dollari da parte di TPG

La piattaforma multilinea cloud nativa è destinata a crescere mentre il settore assicurativo è alla ricerca di soluzioni incentrate sul cliente abilitanti esperienze del cliente incisive

SAN FRANCISCO e NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–EIS, fornitore di una piattaforma di sistemi core e soluzioni digitali per gli assicuratori, ha annunciato oggi un investimento per la crescita di più di 100 milioni di dollari da parte di TPG, azienda globale specializzata in asset alternativi. TPG ha effettuato l’investimento attraverso TPG Tech Adjacencies (TTAD), il suo fondo incentrato su soluzioni di gestione patrimoniale flessibili per il settore tecnologico. Il nuovo finanziamento verrà usato per continuare ad accelerare lo sviluppo di prodotti nei rami rischi, salute e patrimonio e per sostenere l’espansione geografica. Non sono stati divulgati dettagli aggiuntivi sulla transazione in oggetto.

Fondata nel 2008, EIS si occupa di soluzioni software per assicurazioni che consentono ai maggiori assicuratori d’innovare e operare in modi più rapidi, sicuri e agili. EIS SuiteTM è una piattaforma aperta e flessibile di sistemi core e soluzioni digitali che permette agli assicuratori di accelerare e scalare l’innovazione, lanciare prodotti più rapidamente, procurare nuovi canali di reddito e creare esperienze del cliente incisive. Con migliaia di API aperte, la piattaforma EIS consente agli assicuratori in tutti i rami di collegarsi a, o di fungere da hub per, un vasto ecosistema di tecnologie emergenti e per il settore assicurativo.

“Siamo entusiasti del nostro sodalizio con TPG, mentre continuiamo ad offrire la nostra suite cloud nativa ineguagliata nel settore di soluzioni tecnologiche ad assicuratori in tutto il mondo” ha affermato Alec Miloslavsky, fondatore e amministratore delegato di EIS. “L’équipe di TPG è allineata con la nostra ambiziosa strategia di crescita e la sua reputazione consolidata, le relazioni da essa tessute nel settore e le sue competenze approfondite ne fanno il partner ideale per EIS, mentre spianiamo la strada alla crescita delle nostre attività. L’investimento ci aiuterà a continuare a soddisfare la crescente domanda dei clienti, mentre gli assicuratori passano dagli antiquati sistemi “tradizionali moderni” a una piattaforma che fornisce la flessibilità, la velocità, l’apertura e la sicurezza richieste dal mercato altamente competitivo di oggi.”

EIS Suite è un’esclusiva piattaforma multilineare incentrata sul cliente che abbina competenze approfondite nei segmenti d’attività pertinenti alla moderna architettura delle tecnologie assicurative e alla comprovata scalabilità che sostiene la più grande implementazione al mondo di un sistema core cloud nativo basato su API. EIS conta clienti nel Nord America, in Europa e in Asia ed EIS Suite, indipendente dalla piattaforma, può essere implementata su AWS, Microsoft Azure e Google Cloud.

“TPG si occupa da molto tempo della trasformazione digitale del settore assicurativo e riteniamo che EIS sia una soluzione sviluppata pensando al futuro del settore” ha dichiarato Nehal Raj, socio presso TPG. “Alec e la sua équipe hanno costruito una potente piattaforma che consente agli assicuratori in tutto il mondo di operare in modo più efficace, incentrarsi maggiormente sul cliente e abbreviare i tempi di commercializzazione. Accogliamo con vivo entusiasmo l’opportunità di lavorare a stretto contatto con l’azienda per sostenerne l’attuale slancio poderoso.”

Tra gli investimenti effettuati da TPG nel settore assicurativo compaiono Vertafone, leader quanto a tecnologie moderne per assicuratori, e CCC Information Services, prestigioso fornitore di soluzioni Saas per i settori auto, assicurazioni e carrozzerie. L’impresa investe attivamente nel comparto tecnologico sin dalla sua fondazione e gli investimenti in software, attuali e passati, comprendono C3 AI, Kaseya, McAfee, Planview, ThycoticCentrify, WellSky, Wind River e Zscaler.

GCA ha svolto il ruolo di consulente finanziario per EIS per la transazione in oggetto. William Blair ha funto da consulente finanziario per TPG e Kirkland & Ellis da consulente legale.

Informazioni su EIS

EIS è un’azienda di software assicurativo che consente a prestigiosi assicuratori d’innovare e operare come un’azienda tecnologica: in maniera veloce, semplice e agile. Fondata nel 2008, EIS fornisce una piattaforma per il settore delle assicurazione ‘ad alta velocità’. Questa piattaforma aperta e flessibile di sistemi core e soluzioni digitali permette agli assicuratori di accelerare e scalare l’innovazione, lanciare prodotti più velocemente, realizzare nuovi canali di reddito e creare esperienze assicurative apprezzate in tutto il mondo. Con migliaia di API aperte, la piattaforma consente agli assicuratori di collegarsi a un vasto ecosistema di tecnologie emergenti e per il settore assicurativo. Con sede generale a San Francisco, EIS favorisce una crescita senza eguali per gli assicuratori in tutti i segmenti di attività in tutto il mondo. Per maggiori informazioni visitate EISGroup.com o seguite@EISGroupLtd su Twitter e LinkedIn.

Informazioni su TPG

Fondata nel 1992, TPG è un’impresa di portata globale specializzata in asset alternativi con un patrimonio gestito di 96 miliardi di dollari e sedi a Pechino, Fort Worth, Hong Kong, Londra, Lussemburgo, Melbourne, Mumbai, New York, San Francisco, Seul, Singapore e Washington DC. Le piattaforme d’investimento di TPG comprendono un’ampia gamma di classi di asset, compresi private equity, investimenti azionari per la crescita, investimenti d’impatto, mercato immobiliare, segmenti secondari e capitale pubblico. TPG crea opzioni e prodotti dinamici per i suoi investitori offrendo al tempo stesso disciplina ed eccellenza operativa attraverso la sua strategia d’investimento e le prestazioni del suo portafoglio. Per ulteriori informazioni visitate www.tpg.com o @TPG su Twitter.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

