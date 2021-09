DTE annuncia la nomina a CEO di Diego Areces

I cambiamenti al vertice manageriale velocizzeranno l’espansione di DTE come fornitore di esclusive soluzioni predittive di intelligence in ambito metallurgico in tempo reale





REYKJAVIK, Islanda–(BUSINESS WIRE)–Il consiglio di amministrazione di DTE ehf. (DTE) (www.dte.ai), leader nell’intelligence in campo metallurgico, è lieto di annunciare la nomina di Diego Areces a Chief Executive Officer.

Entrato a far parte di DTE nel 2020, dopo una lunga esperienza in Schneider Electric, Diego Areces prende il posto di Karl Matthiasson, uno dei due fondatori della Società, che assume l’incarico di direttore finanziario.

Questi cambiamenti riflettono il maggior interesse commerciale e la riorganizzazione di DTE per accelerare l’espansione sul mercato dell’azienda, che prosegue nell’innovazione incentrata sulla sua esclusiva tecnologia LP-LIBS™ di analisi degli elementi, porta al prossimo livello la piattaforma proprietaria di intelligence metallurgica predittiva in tempo reale e lancia la prossima tranche di finanziamenti di serie B. La missione del signor Areces sarà guidare DTE per tutta la fase della crescita, mentre Karl Matthiasson, nel nuovo ruolo di CFO, si concentrerà sul consolidamento delle basi finanziarie, sull’espansione della presenza globale e sul prossimo round di finanziamenti di DTE.

“Sono molto lieto di assumere il ruolo di CEO per continuare a mettere a frutto il successo della riuscita tecnologia targata DTE”, è stato il commento di Areces. “La tecnologia rivoluzionaria dell’azienda sta per trasformare il mercato metallurgico, e il team ha sviluppato solide relazioni con clienti strategici che, collettivamente, formano il trampolino di lancio dell’espansione di DTE sul mercato. La nostra piattaforma di intelligence in ambito metallurgico, fondata sull’esclusiva tecnologia proprietaria di analisi degli elementi, ci permette di offrire ai clienti risultati commerciali positivi in finanziari e ambientali. Riteniamo di apportare un importante contributo per un futuro di neutralità carbonica e di trasformazione digitale per l’Industria 4.0 nei settori in cui operiamo. Desidero ringraziare Karl e Sveinn, co-fondatori ed ex CEO, per i risultati ottenuti e per il supporto alla mia nomina”.

“Siamo lieti di annunciare la nomina di Diego, secondo noi il professionista giusto per guidare DTE verso il futuro”, ha dichiarato il co-fondatore e CEO di DTE Karl Matthiasson. “Siamo impazienti di passare alla prossima fase dell’evoluzione della Società e continueremo a formare un team più ampio e solido, per concretizzare i valori che possiamo realizzare con il nostro motto: sbloccare il futuro dei metalli”.

Richard MacKellar, Managing Partner di Chrysalix Ventures e presidente del CdA di DTE, ha sottolineato: “Chrysalix supporta con entusiasmo la nomina a CEO di DTE di Diego Areces, che accogliamo in questo nuovo ruolo nella nostra società mentre continuiamo a guidare la crescita di DTE per concretizzarne il pieno potenziale di guida in un mercato di metalli innovativi, migliori, più ecologici, sicuri ed efficienti grazie all’innovazione tecnologica e a soluzioni a valore aggiunto. Desidero anche ringraziare particolarmente Karl per l’eccellente leadership dimostrata fino a questa fase, che ora prosegue con le sfide legate alla gestione delle risorse finanziarie e dei prossimi round di finanziamento di DTE”.

Per ulteriori informazioni sulle soluzioni di intelligence in ambito metallurgico targate DTE visitare il sito www.dte.ai.

Informazioni su DTE ehf.

DTE, con il motto Unlocking the Future of Metals™, è l’innovatore leader nell’intelligence in tempo reale sui metalli liquidi che offre servizi ai clienti attivi in tutta la catena di valore della produzione e lavorazione metallurgica tramite la massimizzazione di valore, sostenibilità, sicurezza ed efficienza per tutte le parti interessate.

Obiettivo dell’azienda è contribuire al progresso umano con metalli più ecologici, sicuri, efficienti e ricchi di valore, prendendo parte alla ‘sfida degli 1,5 gradi’ e al contempo guidando la trasformazione digitale del segmento verso l’Industria 4.0 grazie a una tecnologia di analisi di prossima generazione basata sull’IIoT. DTE offre risultati tangibili, in termini finanziari e ambientali, dal livello produttivo a quello commerciale, tramite preziosa intelligence e informazioni predittive ricavate dai metalli liquidi.

IREAS, l’esclusiva soluzione di intelligence connessa e in tempo reale per metalli liquidi targata DTE, integra in modo lineare IT e OT, combinando l’analisi della composizione chimica dei metalli fusi basata sulla spettroscopia del plasma indotto da laser in fase liquida (LP-LIBS™) con una piattaforma analitica basata sull’intelligenza artificiale e servizi digitali di intelligence in campo metallurgico.

Per ulteriori informazioni visitare il sito www.dte.ai.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

DTE ehf.



Diego Areces, CEO



diego.areces@dte.ai

(+354) 698 0173