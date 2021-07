Disruptive.Asia: il vero decollo dei prodotti consumer per la realtà aumentata richiede 5G e cuffie più convenienti

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Secondo Disruptive.Asia, la vera rampa di lancio per la RA sarà il mercato dei beni di largo consumo, a condizione che scenda sufficientemente il costo dei dispositivi e che gli operatori sfruttino la potenza combinata di 5G, cloud, edge e IA per offrire la migliore esperienza utente per la RA che, in particolare in Cina, che sta registrando una rapida ascesa in diversi settori imprenditoriali.

La RA finora è stata soprattutto di dominio delle aziende. All’Huawei Better World Summit for 5G + AR, il CMO di Huawei Carrier BG, Bob Cai, ha spiegato come questo vendor sia già riuscito a utilizzare la RA all’interno dell’azienda nel corso della pandemia da COVID-19, ad esempio per la presentazione virtuale dei prodotti ai clienti e per velocizzare il lancio delle stazioni base fornendo informazioni RA ai tecnici sul campo, per eliminare la necessità di numerose visite in loco.

Il settore RA consumer non è certo rimasto indietro. David MacQueen, direttore esecutivo di Strategy Analytics, ha notato che la RA si è già affermata presso i consumatori con successi come Pokémon Go, Snapchat e TikTok, trainando un forte consumo in un enorme mercato di 1,5 miliardi di dispositivi, tra cui sia cuffie RA, sia smartphone e tablet che supportano questa tecnologia. La realtà aumentata, tuttavia, si diffonderà realmente solo quando le cuffie RA stand-alone saranno sufficientemente leggere, comode e convenienti. Dovranno essere supportate da una rete 5G di buona qualità.

Secondo Disruptive.Asia, questo richiede non solo connessioni superveloci alla stazione base, ma anche il coinvolgimento di altre caratteristiche essenziali dell’infrastruttura 5G. L’edge computing mobile contribuirà a migliorare la latenza, e l’IA può interpretare i video live in ingresso e contestualizzare i dati, tutti elementi necessari per consentire alla realtà aumentata di offrire la miglior esperienza utente possibile, ha proseguito MacQueen. Questo significa anche che la RA costituisce un’interessante opportunità per gli operatori del 5G, perché il suo segmento consumer è intrinsecamente legato al settore mobile.

Era essenziale costruire un ecosistema di partner RA per lo sviluppo di dispositivi, reti e contenuto. Eric Zhao, vicepresidente di Huawei CNBG Marketing, ha dichiarato che l’esperienza di LG U+ dimostra quanto una solida rete 5G sia cruciale per lo sviluppo di servizi RA di valore.

