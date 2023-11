Dialogare con Luigi Einaudi oggi è possibile, grazie all’intelligenza artificiale

Fondazione Einaudi, Fondazione Compagnia di San Paolo e Reply insieme per rendere l’eredità culturale di Luigi Einaudi accessibile a tutti









TORINO, Italia–(BUSINESS WIRE)–Fondazione Luigi Einaudi onlus di Torino, Fondazione Compagnia di San Paolo e Reply presentano “Pensiero Liberale, Dialogo Attuale”, un progetto basato sull’intelligenza artificiale per rendere accessibile a tutti il pensiero economico di Lugi Einaudi, una delle personalità più rilevanti del XX secolo, attraverso una conversazione con lui.

Grazie al potenziale dell’intelligenza artificiale generativa e alle tecnologie più avanzate in ambito 3D iperrealistico, è stato realizzato un Digital Human che, non solo, ha la fisionomia del personaggio storico ma, soprattutto, è in grado di rispondere alle domande dell’interlocutore in maniera coerente con il suo pensiero, superando ogni barriera geografica, fisica e generazionale.

La rappresentazione digitale di Luigi Einaudi è fruibile dal sito della Fondazione Einaudi, attraverso qualsiasi device. Utilizzando la tastiera oppure la voce, chiunque sia interessato – studenti, specialisti o semplici curiosi – può iniziare una conversazione su alcuni dei temi più rilevanti del pensiero economico dell’ex Presidente della Repubblica Italiana: monopolio, concorrenza, politica monetaria e fiscale, mercato, banche, inflazione, oltre che della sua biografia.

Insieme alla Fondazione Einaudi, Reply ha lavorato non solo alla definizione del modello di intelligenza artificiale, ma anche alla creazione del digital human e al design dell’esperienza: più in particolare, Machine Learning Reply ha specializzato il modello generativo conversazionale sul pensiero di Luigi Einaudi, applicando il framework proprietario per l’addestramento degli algoritmi e la validazione dei risultati basata su MLFRAME Reply; Infinity Reply ha dato vita al digital human replicando elementi chiave dell’aspetto e i gesti iconici del personaggio storico, grazie alle tecnologie 3D real time; Bitmama Reply ha studiato la user experience, realizzata sul sito di Fondazione Einaudi da TamTamy Reply, e ideato la campagna di comunicazione che sarà online e sulla stampa nei prossimi mesi.

Uno degli aspetti più sfidanti del progetto è stato garantire la coerenza con il pensiero originale di Luigi Einaudi, e la soluzione è stata lo sviluppo di un modello di intelligenza artificiale (IA) generativa addestrato specificamente sul suo pensiero. La Fondazione Einaudi, con il supporto di Paolo Soddu, docente di Storia contemporanea e segretario dell’Edizione nazionale degli scritti di Luigi Einaudi, ha condotto una ricerca sugli argomenti maggiormente rappresentativi di Einaudi economista e selezionato i testi da utilizzare nel modello di IA generativa: un corpus composto ad oggi da 250.000 parole estratte da volumi e raccolte originali disponibili in versione digitale.

L’attento lavoro di costruzione della base di conoscenza, addestramento del modello di IA generativa e validazione qualitativa delle risposte, svolto secondo la metodologia Reply, permette oggi di avere una conversazione verosimile tra interlocutore e rappresentazione digitale di Luigi Einaudi: il digital human non solo risponde a domande specifiche su argomenti presenti nella produzione orale e scritta, ma offre la possibilità di generare feedback sulle risposte fornite, rendendo bidirezionale l’interazione.

“Pensiero Liberale, Dialogo Attuale” è parte di un programma più ampio della Fondazione Einaudi, iniziato nel 2021 con la digitalizzazione del suo archivio storico e finalizzato a valorizzare il prezioso patrimonio storico-culturale contenuto nella biblioteca, rendendo la conoscenza sempre più accessibile anche alle generazioni future. L’ente è consapevole che un patrimonio dai confini aperti e l’ampliamento delle forme di fruizione, accompagnati dalla moltiplicazione dell’utilizzo delle risorse legate al patrimonio stesso, non potranno che favorire un accesso quanto più ampio possibile.

“Quello che mi colpisce dell’Intelligenza Artificiale (AI) è la rapidità della sua diffusione e la profondità del dibattito recente. In primavera e persino nei mesi estivi di quest’anno l’AI era un argomento per pochi. Oggi è sulla bocca di tutti e ha conquistato l’attenzione di tutti i media.” ha dichiarato Domenico Siniscalco, Presidente della Fondazione Einaudi. “In Fondazione Einaudi, con il supporto tecnologico di Reply e con il sostegno finanziario determinante della Compagnia di San Paolo, avevamo iniziato a lavorarci in primavera, sfruttando la digitalizzazione dell’archivio e la pubblicazione dei primi volumi degli scritti di Einaudi per la relativa Edizione nazionale, usciti grazie alla Banca d’Italia. L’idea era di rendere utilizzabile un archivio di scritti, lettere, appunti a dir poco sterminato. È bastato qualche mese e il nostro progetto, che presentiamo oggi, è diventato uno dei tanti, o almeno di alcune applicazioni in materia. Il progetto ruota intorno al pensiero liberale di Luigi Einaudi. Ha alcune caratteristiche: vuole utilizzare tutti gli scritti di Einaudi presenti in Fondazione e in rete. Un’innovazione radicale che rende possibile un salto in avanti nella produttività e nella ricerca e anche un’espansione delle fonti utilizzabili. Ritengo che contribuirà a tenere viva la figura e il pensiero del Presidente. In questo senso il progetto non va utilizzato guardando nello specchietto retrovisore, ma guardando avanti.”

“Il progetto ‘Pensiero Liberale, Dialogo Attuale’ conferma il nostro interesse e impegno in un ambito strategico per il sostegno allo sviluppo del nostro Paese, in linea con quanto previsto dall’agenda europea. Basti pensare al Digital Europe Programme o a Next Generation EU, iniziative che prevedono una declinazione a livello nazionale nel programma strategico per l’intelligenza artificiale 22-24. È un treno in corsa, ma soprattutto una grande opportunità di sviluppo che come sistema Paese siamo chiamati a cogliere” ha dichiarato Francesco Profumo, Presidente della Fondazione Compagnia di San Paolo. “Di fronte alle molteplici sfide che ci attendono come Fondazione confermiamo dunque il nostro impegno per fornire risposte ad alcune delle sfide sociali, ambientali, tecnologiche ed economiche cui sono chiamate le fondazioni filantropiche. In particolare, questo progetto integra l’eredità culturale di Luigi Einaudi – economista, uno dei maestri del pensiero liberale e secondo presidente della Repubblica italiana – con l’Intelligenza Artificiale e rappresenta un passo avanti nell’integrazione tra eredità culturale e tecnologia avanzata.”

“L’intelligenza artificiale” ha dichiarato Tatiana Rizzante CEO di Reply “sta rapidamente permeando ogni aspetto della nostra società, aprendo la strada a nuove opportunità. La gestione della conoscenza è uno degli ambiti a cui Reply è particolarmente attenta. Gestire la conoscenza con l’intelligenza artificiale significa, non solo, trasformare il modo con cui si accede ai dati e si estraggono le informazioni, ma anche ripensare i processi decisionali e il modo di lavorare delle persone. Per supportare questo cambiamento abbiamo ideato e sviluppato MLFRAME Reply, un framework che integra una metodologia proprietaria per l’analisi delle basi dati con strumenti per la creazione di modelli generativi conversazionali, applicabili a specifici domini di conoscenza. Questo stesso framework oggi rappresenta la componente di intelligenza del digital human di Luigi Einaudi, a cui il nostro team che lavora sulle tecnologie 3D real time, e in particolare sulla realizzazione di umani digitali iperrealistici, ha dato un volto e un’immagine. Questa sinergia di competenze e tecnologie permette di estendere l’accesso alla conoscenza a un pubblico più ampio, creando una connessione coinvolgente tra cultura e persone.”

Visita il sito di Fondazione Einaudi per iniziare una conversazione con Luigi Einaudi.

Fondazione Luigi Einaudi onlus



La Fondazione Luigi Einaudi è strettamente intrecciata alla memoria dell’economista presidente della Repubblica, nella misura in cui la sua elaborazione intellettuale, i materiali raccolti nel corso di un lungo operare – a cominciare dalla preziosa biblioteca e dall’archivio personale – e le borse di studio da lui stanziate nel 1959, sono stati gli elementi di base intorno ai quali si è edificata l’istituzione. La natura della Fondazione fu fin dalle origini l’intreccio delle sue molteplici attività: conservazione di beni culturali, promozione della ricerca, luogo di formazione e di stimolo del dibattito culturale sul piano nazionale come su quello cittadino. Particolare cura è dedicata alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio archivistico e librario, cresciuto nel corso dei decenni sulla radice della donazione di Luigi Einaudi e nella messa a disposizione di questo patrimonio al pubblico. Nel corso degli anni la sua biblioteca ha continuato ad accrescersi, attraverso acquisti e donazioni, fino ad arrivare a possedere oggi oltre 270.000 volumi. Parimenti la ricerca è stata supportata con l’erogazione di oltre 1.200 borse di studio destinate a giovani studiosi. Dal 2021 essa ha iniziato un percorso nell’acquisizione di competenze e servizi al fine di sviluppare un percorso di transizione digitale che interessa gli asset posseduti al fine di diffonderli più estesamente.

Fondazione Compagnia di San Paolo



Dal 1563 operiamo per il bene comune, con le persone al centro della nostra azione. Il benessere di ogni individuo dipende e contribuisce a quello della comunità; per questo lavoriamo sulle dimensioni che toccano i singoli come la società: l’economia, il sociale, la cultura e l’ambiente. Crediamo nella sussidiarietà, nel dialogo come metodo, nella filantropia che attiva idee e progetti. Sviluppo umano e sostenibilità: l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite ha lanciato una sfida importante, indicando gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile ai quali tutti debbono contribuire, in un lavoro corale. Abbiamo raccolto questa sfi da e ci siamo organizzati per allinearci e lavorare in modo ancora più efficace sul piano locale, europeo e internazionale. Studiamo, pensiamo progetti, sperimentiamo, valutiamo e favoriamo la replicabilità, facendo rete con le Istituzioni, i nostri Enti Strumentali e tutte le espressioni della società.



Organizziamo il nostro impegno su tre Obiettivi: Cultura, Persone e Pianeta. Per garantire il massimo dell’impatto abbiamo individuato quattordici Missioni, ciascuna delle quali contribuisce a raggiungere uno dei tre Obiettivi. Tutto ciò è reso possibile dall’esistenza del nostro patrimonio, che ci impegniamo a conservare e far crescere, per le generazioni future. Questo il nostro impegno, per il bene comune e per il futuro di tutti.

Reply



Reply [EXM, STAR: REY] è specializzata nella progettazione e nella realizzazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e media digitali. Costituita da un modello a rete di aziende altamente specializzate, Reply definisce e sviluppa modelli di business abilitati dai nuovi paradigmi dell’AI, Big Data, Cloud Computing, Digital Media e Internet degli Oggetti. Reply fornisce servizi di consulenza, system integration e digital services ai principali gruppi industriali appartenenti ai settori Telco & Media, Industria e Servizi, Banche e Assicurazioni e Pubblica Amministrazione. www.reply.com

Contacts

Contatti Media:

Fondazione Luigi Einaudi onlus

Fabrizio Goria



fabrizio.goria@fondazioneeinaudi.it

Fondazione Compagnia di San Paolo

Francesca Corsico



francesca.corsico@compagniadisanpaolo.it

Tel. +39 333 3869911

Reply

Fabio Zappelli



f.zappelli@reply.com

Tel. +390117711594

Aaron Miani



a.miani@reply.com

Tel. +44 2077 306000