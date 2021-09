DESKTOP METAL ACQUISISCE AIDRO, AGGIUNGENDO CAPACITÀ CRITICHE NELLA PROGETTAZIONE E NELLA PRODUZIONE DI COMPONENTI DI POTENZA FLUIDA TRAMITE LA PRODUZIONE ADDITIVA

L’acquisizione aggiunge una competenza applicativa unica per accelerare l’adozione del additive manufacturing 2.0 da parte dei principali OEM nei settori dell’oleoidraulica, del oil & gas, aerospaziale, dei macchinari agricoli e di altri settori industriali

BOSTON–(BUSINESS WIRE)–Desktop Metal (NYSE: DM) ha annunciato oggi di aver acquisito Aidro, azienda pioniera nella produzione di componenti oleoidraulici di nuova generazione attraverso la stampa 3D in metallo (Additive Manufacturing) destinati ad un’ampia gamma di industrie, tra cui principalmente petrolio e gas naturale, attrezzature agricole, aerospaziale, macchinari mobili e industriali.





Fondata nel 1982 e con sede nel nord Italia, Aidro ha quasi 40 anni di esperienza nella progettazione e produzione di valvole, collettori e vari componenti oleoidraulici e sistemi oleodinamici. Aidro ha una consolidata esperienza nella progettazione per la produzione additiva, di simulazione con analisi agli elementi finiti e tecniche di ottimizzazione topologica. Gli ingegneri di Aidro sfruttano queste conoscenze tecniche per riprogettare i componenti oleoidraulici tradizionali per la produzione additiva utilizzando geometrie complesse per ridurre il peso, risparmiare spazio e consolidare più componenti in uno, eliminando la necessità di assemblaggio e saldatura. I componenti oleoidraulici prodotti da Aidro in stampa 3D migliorano le prestazioni rispetto alla produzione convenzionale ottimizzando il posizionamento e la geometria dei canali per aumentare la capacità di flusso e ridurre le perdite di pressione.

Per offrire ai clienti soluzioni innovative e personalizzate, Aidro ha investito nei processi e nelle competenze di additive manufacturing, creando un reparto AM dedicato, a fianco della produzione convenzionale oleoidraulica. Oggi l’azienda dispone di stampanti 3D in metallo, tecnologie di scansione 3D e certificazioni ISO9001 e AS / EN9100, ed è in grado di fornire prodotti ad alte prestazioni ai clienti, riducendo i tempi di produzione sia per i componenti finali che per le parti di ricambio o i prototipi.

“Questa acquisizione fa progredire la strategia di Desktop Metal nel supportare i principali clienti e OEM con design proprietario e know-how applicativo, anche grazie alla combinazione dei migliori prodotti in stampa 3D e di parti ad alto valore per le applicazioni vincenti del AM 2.0”, ha affermato Ric Fulop, fondatore e CEO di Desktop Metal. “Aidro porta un team di talento con decenni di esperienza nell’oleoidraulica e nei sistemi di potenza fluida e una grande passione nel AM per offrire vantaggi in termini di prestazioni ai propri clienti. Siamo entusiasti dell’acquisizione e non vediamo l’ora di far progredire l’AM 2.0 per la produzione di grandi volumi di componenti per l’oleoidraulica, valvole, sistemi di controllo dei fluidi e molte altre parti in fase di sviluppo con Aidro.”

“La produzione additiva offre vantaggi ineguagliati rispetto alla produzione convenzionale e, una volta che Aidro ha compreso i vantaggi dell’utilizzo dell’AM, abbiamo rapidamente allocato risorse per sviluppare competenze e sfruttare le opportunità”, ha affermato Valeria Tirelli, Presidente e Co-CEO di Aidro. “Questa partnership è il prossimo passo nella nostra crescita nel AM e ora, con il supporto di Desktop Metal e con l’accesso al portafoglio di tecnologie AM 2.0, come il binder jetting a metallo incentrato sulla produzione di alti volume, siamo entusiasti del potenziale di crescita per Aidro.”

“Siamo entusiasti di unire le forze con Desktop Metal”, ha affermato Tommaso Tirelli, Co-CEO e VP Business Development di Aidro. “Questa collaborazione ci consentirà di continuare a investire nell’espansione di AM per soluzioni oleoidrauliche in settori come oil e gas, aerospaziale”.

“Con la collaborazione e il supporto di Desktop Metal, saremo in grado di portare le nostre capacità AM nell’oleidraulica al livello avanzato”, ha affermato Alberto Tacconelli, Diretotre Generale di Aidro. “Siamo pronti a sviluppare prodotti innovativi per i nostri clienti, sfruttando le tecnologie di produzione additiva di massa per ottenere componenti a costi competitivi e design ad alte prestazioni che superano i limiti della produzione convenzionale”.

Desktop Metal, Inc., con sede a Burlington, Massachusetts, sta accelerando la trasformazione della produzione con un ampio portafoglio di soluzioni di stampa 3D, dalla prototipazione rapida alla produzione di massa. Fondata nel 2015 da esperti nella produzione avanzata, metallurgia e robotica, l’azienda sta affrontando le sfide non ancora affrontate di velocità, costi e qualità per rendere la produzione additiva uno strumento essenziale per ingegneri e produttori di tutto il mondo. Desktop Metal è stato selezionato come uno dei 30 pionieri tecnologici più promettenti al mondo dal World Economic Forum e inserito nell’elenco delle 50 aziende più innovative del MIT Technology Review.

Aidro s.r.l., fondata nel 1982 e con sede in Italia, è pioniera nella progettazione e produzione di componenti per sistemi oleodinamici tramite produzione additiva. L’azienda offre soluzioni innovative e personalizzate che sfruttano i vantaggi della produzione additiva, tra cui alleggerimento, consolidamento dei componenti e miglioramenti delle prestazioni, a clienti di vari settori come petrolio e gas, attrezzature per l’agricoltura, aerospaziale, macchinari mobili e industriali.

