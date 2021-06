Curve lancia il cashback dell’1% sulle transazioni per i nuovi clienti

Curve annuncia che i nuovi clienti riceveranno un cashback dell’1% sulle transazioni per il primo mese

Cashback dell’1% per i nuovi clienti disponibile nel Regno Unito e negli altri 30 mercati europei di Curve

I clienti riceveranno il cashback immediatamente e potranno spenderlo ovunque sia accettata Curve

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Curve, la super app finanziaria in rapida crescita che combina le proprie carte in un’unica carta intelligente e in un’app ancora più intelligente, annuncia l’espansione del suo importante programma europeo di ricompense cashback. Da oggi, durante il primo mese, i nuovi clienti riceveranno un cashback dell’1% sulle loro transazioni.

L’offerta di benvenuto sarà disponibile per i nuovi clienti di Curve del Regno Unito e degli altri 30 mercati europei di Curve. I clienti che si registrano nell’app Curve, d’ora in poi riceveranno immediatamente il cashback, che può essere speso ovunque sia accettata la carta Curve in Europa. Tra i rivenditori selezionati ci sono Conad ed Esselunga.

Tutti i cashback ricevuti andranno direttamente sulla carta Curve Cash del cliente, una carta virtuale all’interno dell’app che memorizza tutte le ricompense cashback. Durante questo periodo di 30 giorni non sono richiesti importi minimi per ottenere il rimborso dell’1%.

Il vicepresidente di prodotto, Joseph-Daniel Millwood ha dichiarato: “ Siamo entusiasti di offrire questa fantastica offerta di benvenuto a tutti i nuovi clienti di Curve nel Regno Unito e in Europa. Il Covid ha portato con sé tempi difficili e abbiamo voluto introdurre l’1% di cashback per aiutare i clienti a ottenere il massimo dalla loro spesa. Curve è l’app finanziaria che ripaga, aiutando i nuovi clienti a sentirsi ricompensati fin dall’inizio e a sfruttare al massimo le loro spese”.

I clienti Curve nel Regno Unito e nel resto d’Europa potranno inoltre usufruire di tali vantaggi insieme ad altre funzioni chiave, tra cui Anti-Embarrassment Mode e Go Back In Time.

In Europa, la tecnologia di Curve supporta i pagamenti digitali tramite Apple Pay e Google Pay; e Samsung Pay nel Regno Unito, fornendo ai clienti le cui banche non hanno ancora aggiunto tale integrazione la possibilità di effettuare pagamenti contactless sicuri.

Condizioni

1% di cashback quando si spende con Curve *si applicano esenzioni e limiti massimi, consultare le condizioni per ulteriori dettagli.

Informazioni su Curve

Curve è una super app finanziaria completa. La sua missione è quella di essere un’unica soluzione per tutte le esigenze finanziarie di un consumatore; un unico punto di accesso a una vasta gamma di prodotti e servizi finanziari, che riunisce tutti i soldi in una carta intelligente, con un’app ancora più intelligente. A differenza degli altri servizi oggi disponibili sul mercato, Curve permette ai clienti di connettere e potenziare le loro banche tradizionali portandole nel XXI secolo, senza doverle abbandonare o aderire a una nuova banca. Curve è attiva in 31 mercati; nel Regno Unito e nello Spazio economico europeo (SEE).

Curve offre ai suoi clienti una serie di vantaggi:

Combina le carte di credito e debito Mastercard, Visa e Diners Club di un cliente in un’unica carta.

Permette ai clienti di integrare le loro carte con Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, Fitbit Pay e molti altri, anche se le loro banche non supportano tale integrazione.

Curve offre l’1% di cashback ai clienti esistenti su rivenditori selezionati per i primi 30 giorni, o per un tempo illimitato nel caso di abbonamenti a pagamento di Curve.

Con la funzione brevettata Go-Back-in-Time ® di Curve, i clienti hanno la possibilità di trasferire l’importo speso su un altro conto, fino a 90 giorni dopo l’acquisto.

di Curve, i clienti hanno la possibilità di trasferire l’importo speso su un altro conto, fino a 90 giorni dopo l’acquisto. Maggiore sicurezza e privacy: Curve semplifica la vita dei clienti fornendo loro un unico PIN da ricordare. Inoltre, tutela la sicurezza di altri numeri sensibili delle carte utilizzando Curve quando si acquista online; invia notifiche di spesa in tempo reale e permette di bloccare la carta Curve direttamente dall’app.

Massima tranquillità: l’offerta premium Metal di Curve offre un’assicurazione per il telefono cellulare e un’assicurazione di viaggio, per far sì che i clienti possano concentrarsi sulla loro vita, invece di preoccuparsi di perdere il telefono o il bagaglio durante i propri viaggi.

Curve supporta i circuiti Mastercard, Visa e Diners Club. La carta e la moneta elettronica Curve, per le carte emesse nel Regno Unito, sono emesse da Curve OS Limited, autorizzata nel Regno Unito dalla Financial Conduct Authority a emettere moneta elettronica (numero di riferimento dell’azienda 900926). La carta e la moneta elettronica Curve, per le carte emesse nello SEE, sono emesse da Curve Europe UAB, autorizzata in Lituania dalla Banca di Lituania (licenza come istituto di moneta elettronica n. 73 rilasciata il 22 ottobre 2020).

