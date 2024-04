Counter UAS Technology Europe 2024: Echodyne interverrà a questa conferenza C-UAS strategica, in un contesto di rapida espansione sul mercato europeo

Mentre continua nella regione la proliferazione dei droni e delle tecnologie UAS, Echodyne investe nell’espansione del proprio team europeo e guida una discussione in occasione dell’importante evento C-UAS

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Echodyne, l’azienda specializzata in piattaforme radar, è entusiasta di annunciare il proprio intervento alla seconda edizione annuale della conferenza Counter UAS Technology Europe 2024, in programma dal 16 al 17 aprile 2024 presso il Marriott Hotel Grosvenor Square di Londra. Leo McCloskey, vicepresidente marketing di Echodyne, illustrerà importanti sviluppi nell’accuratezza e mobilità nel settore counter-UAS. La partecipazione di Echodyne all’evento di quest’anno segue di stretta misura la cospicua espansione della presenza dell’azienda nella regione, con nuovi professionisti dei team che operano in Europa.





La conferenza è organizzata da SAE Media Group e punta a richiamare le parti interessate di tutta Europa nell’ambito C-UAS, per rispondere alla crescente proliferazione di droni di piccole dimensioni e della tecnologia dei sistemi aeromobili senza equipaggio (UAS), oltre che all’esigenza di eserciti e di agenzie di sicurezza in Europa per la protezione delle infrastrutture nazionali critiche e del personale, in patria e all’estero, tramite operazioni C-UAS estremamente avanzate.

I droni rappresentano una minaccia crescente al di fuori dei campi di battaglia, con carichi utili e capacità operative che mettono a dura prova i sensori e i sistemi esistenti. Dagli UAS di piccole dimensioni, a bassa quota, lenti ed estremamente efficaci fino agli UAS più grandi di livello 3, la minaccia per logistica, missioni e militari è ampia e in espansione. Parte della difficoltà consiste nel disporre di sensori in grado di tracciare con precisione e di fornire coordinate aerospaziali accurate riguardo agli UAS in fase di incursione; in questo ambito, i sistemi di radar in matrice a scansione elettronica di metamateriali (MESA®) offrono capacità esclusive.

Un’ulteriore sfida è costituita dalla simmetria dei costi, con attori non statali che spendono cifre limitate per UAS bellici che richiedono sistemi di difesa da svariati milioni di dollari. I radar di Echodyne raggiungono l’equilibrio ottimale tra l’avanzata tecnologia a costo ridotto disponibile in commercio (COTS) e la precisione ESA attiva a performance elevate basata su segnali generati da fascio per creare i più potenti radar a SWaP ridotto disponibili sul mercato. Con opzioni di integrazione di dati elaborati e grezzi, i rader Echodyne generano i dati più accurati per la rilevazione, il tracciamento, il reperimento e la mitigazione delle minacce UAS.

“Risolvere il ‘problema droni’ richiede tecnologia e software che, una volta integrati, contribuiscono ai dati fruibili e ad alta fedeltà generati dalle piattaforme ‘attritable’ COTS”, è il commento di Todd Fraser, Chief Revenue Officer presso Echodyne. “Le esigenze dei clienti sono in rapido e drastico cambiamento, dai sistemi fissi e portatili a quelli estremamente mobili, dalle piattaforme con equipaggio a quelle senza equipaggio, dalla portata come unico fattore determinante a una maggior enfasi sulla precisione spaziale. Echodyne si espande per rispondere alla crescente domanda dei clienti in tutta Europa, Medio Oriente e Africa di radar a SWaP ridotto e commercialmente esportabili, con performance ESA di livello superiore”.

Per ricevere ulteriori informazioni sul radar di Echodyne per le operazioni C-UAS, tra cui le stazioni d’arma remote (RWS), i programmi di difesa aerea a corto raggio (SHORAD) e altro ancora sono invitati a partecipare alla sessione di Echodyne alla Conferenza Counter UAS Technology Europe 2024, alle ore 11: BST del 16 aprile 2024. Chi fosse impossibilitato a partecipare può mettersi direttamente in contatto con uno specialista del team di Echodyne utilizzando questo link.

Echodyne, l’azienda specializzata in piattaforme radar, è un ideatore e produttore statunitense di avanzate soluzioni radar per applicazioni del mercato militare, governativo e commerciale. L’architettura dei radar in matrice a scansione elettronica di metamateriali (MESA®) proprietaria dell’azienda rappresenta una rivoluzione pressoché unica nell’ingegneria dei radar avanzati. Gli innovativi radar MESA di Echodyne sono realizzati a partire da materiali e processi produttivi standard per abbattere le barriere dei costi e ottenere prodotti a performance elevate. Il risultato è un radar commerciale a stato solido, esportabile e a SWaP ridotto, con capacità software avanzate che offrono performance superiori, integrità dei dati senza confronti e una consapevolezza eccezionale sulle situazioni. L’azienda è di proprietà privata ed supportata, tra gli altri, da Bill Gates, NEA, Madrona Venture Group, Baillie Gifford, Northrop Grumman e Supernal. Per ulteriori informazioni visitare il sito: Echodyne.com.

