CoreTech è distributore di Runecast in Italia

CoreTech ha siglato l’accordo che la fa diventare distributore per l’Italia della soluzione Analyzer di Runecast, per rendere più sicuri i cloud privati e pubblici su piattaforma Vmware.

Runecast, infatti, è uno strumento di sicurezza e compliance che effettua analisi predittiva degli ambienti VMware vSphere e in grado di ridurre i fermi di servizio.

La soluzione Analyzer Runecast è molto semplice e dà un insostituibile supporto per gestire proattivamente la sicurezza delle piattaforme VMware vSphere.

Runcast Analyzer è utilizzato negli ambienti VMware di tutto il mondo: sia all’interno di grandi aziende che in piccole-medio imprese, collocandosi quindi, sia in data center di Cloud service provider che all’interno delle infrastrutture VMware private di piccole e medie aziende.

Mediante Runecast Analyzer un sistemista è in grado di effettuare in pochissimo tempo e in via continuativa un’attività di analisi della sicurezza e della compliance che, senza Runecast, richiederebbe giorni o settimane di lavoro con il rischio di fare sempre un lavoro incompleto.

L’analisi delle patch VMware da installare e le best practice da applicare rendono l’infrastruttura VMware più sicura, aumentano gli SLA dei sistemi e facilitano la vita ai sistemisti.

Il modello di licensing include ogni casistica, ivi compreso l’uso di Runecast, solo per fare Audit con un costo decisamente conveniente.

“È un grande piacere accogliere tra le nostre soluzioni dedicate al canale, l’innovativa soluzione proposta da Runecast, la quale garantisce alle infrastrutture IT un livello del servizio sempre molto alto in termini di sicurezza e conformità, mitigando così le interruzioni dei servizi”, dice Massimo Nasini, Sales Manager di CoreTech.

Diventare Cloud Service Provider con CoreTech

CoreTech, the #1 New Generation Provider, offre ai suoi partner l’opportunità di diventare i Cloud Service Provider dei loro clienti grazie alla prima soluzione white label, mettendo a loro disposizione tutte le risorse Cloud in Data Center certificati TIER 4.

A differenza delle altre piattaforme offerte dai grandi player, che distruggono il brand e, presto anche il fatturato dei system integrator, che diventano sempre più irrilevanti agli occhi del cliente finale, CoreTech offre la soluzione completa per mantenere la leadership e la proprietà del cliente grazie alla piattaforma cloud totalmente white label, a costo zero e chiavi in mano.

In questo modo i system iIntegrator possono offrire ai loro clienti i servizi cloud come una soluzione propria, acquisendo maggior rilevanza ai loro occhi.

Il system integrator del futuro che vuole crescere sarà a tutti gli effetti un vCP, Virtual Cloud Provider.