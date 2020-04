Cablaggio data center: pannelli ottici da 19” ad alta modularità

Avete esigenze specifiche per il cablaggio del data center?

Qualunque siano le vostre necessità, i panelli ottici PreCONNECT da 19” di Rosenberger OSI costituiscono la soluzione perfetta poiché possono essere adattati individualmente con minimi interventi e assicurano il massimo risparmio di spazio in virtù dell'altissima densità delle porte e un'elevata facilità di manutenzione.

I pannelli per il cablaggio dei data center di Rosenberger OSI sono adatti a tutte le applicazioni IT come Ethernet e Fibre Channel e in particolare per le strutture Spine-Leaf; consentono una migrazione semplice ed economica verso altre applicazioni, ad esempio dalla tecnologia duplex alla trasmissione ottica parallela basata su connettori MTP.

I pannelli ottici PreCONNECT da 19” presentano altri vantaggi, tra i quali una estrema facilità di installazione, eseguibile anche da una sola persona in modo semplice, veloce ed efficace.

Il montaggio delle parti frontali o delle cassette dei moduli MTP si esegue attraverso componenti di fissaggio a sgancio rapido.

Le cassette dei moduli MTP possono essere inserite nel pannello dalla parte anteriore e di qui essere estratte per la manutenzione.

L‘interfaccia a forma quadrata consente il fissaggio dei cavi al pannello senza l’utilizzo di attrezzi.

Per ulteriori informazioni su tutti gli altri vantaggi e le soluzioni ideali per il vostro data center cliccate qui