Boyd Corporation acquisisce GMN espandendo il suo portafoglio di tecnologie e soluzioni innovative per materiali ingegnerizzati su scala globale

Boyd espande il suo portafoglio di tecnologie e soluzioni innovative per materiali ingegnerizzati per sovrapposizioni grafiche, dispositivi a sfioramento capacitivi, retroilluminazione, dispositivi elastomerici, codificatori ottici ed elementi riscaldanti a coefficiente di temperatura positivo.

PLEASANTON, California–(BUSINESS WIRE)–Boyd Corporation, fornitore leader di tecnologie e soluzioni innovative per la gestione termica e materiali ingegnerizzati operante a livello globale, ha annunciato oggi l’acquisizione di GMN, prestigiosa società con sede generale a Seattle, Washington, specializzata nello sviluppo di soluzioni e prodotti personalizzati per industrie altamente regolamentate, compresi i settori sanitario, della mobilità elettrica e aerospaziale. Le soluzioni tecnologiche di GMN includono soluzioni per interfacce uomo-macchina (membrane retroilluminate, sensori e dispositivi a sfioramento capacitivi), sovrapposizioni grafiche, codificatori ottici per controlli di precisione, materiali stampati essenziali per interfacce per schermi tattili ed elementi riscaldanti a coefficiente di temperatura positivo.

“Siamo felici di dare il benvenuto a GMN, azienda con una lunga tradizione d’innovazione ed eccellenza dei prodotti, in seno alla famiglia Boyd”, ha dichiarato Doug Britt, amministratore delegato di Boyd. “GMN andrà ad integrare e ampliare il nostro già diversificato portafoglio di soluzioni tecnologiche differenziate. Questa acquisizione accrescerà ulteriormente la nostra capacità di soddisfare le esigenze più complesse dei nostri clienti in termini di materiali ad elevate prestazioni”.

Boyd continua a investire in innovazione e tecnologie orientate al valore che permettono ai clienti di distinguersi nel mercato. Le capacità di GMN rinforzano e sono strettamente allineate con la robusta capacità produttiva globale di Boyd, le sue competenze progettuali e il suo approccio relativamente ai tempi di commercializzazione.

L’impresa acquisita opererà come parte di Boyd Corporation, un marchio di prestigio globale con una visione e una tradizione quasi centennale di qualità ineccepibile e impegnato nello sviluppo di tecnologie avanzate e nella riduzione dell’impronta di carbonio.

Informazioni su Boyd Corporation

Boyd Corporation è un fornitore leader globale di tecnologie innovative per la gestione termica e di materiali ingegnerizzati per sigillare, raffreddare e proteggere le applicazioni più critiche dei suoi clienti. Disponiamo di competenze ineguagliate in ambito tecnologico che ci consentono di risolvere problemi complessi negli importanti settori in cui operiamo. Le nostre soluzioni massimizzano le prestazioni delle infrastrutture 5G e dei centri dati più avanzati al mondo; accrescono l’affidabilità ed estendono l’autonomia dei veicoli elettrici e autonomi; migliorano la precisione di avanzati sistemi medicali e dispositivi diagnostici personali; abilitano l’ultima generazione di tecnologie per i settori aeronautico e della difesa; e accelerano l’innovazione nei rami dell’elettronica e degli smartphone di prossima generazione. La produzione globale su larga scala di Boyd è fondata su un rigoroso impegno di protezione dell’ambiente attraverso operazioni snelle e sostenibili che riducono gli sprechi e riducono al minimo l’impronta di carbonio.

