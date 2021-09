Board International ha nominato Marco Limena nuovo Amministratore Delegato

Forte di una grande esperienza nel settore, il nuovo CEO porta con se un’approfondita conoscenza della strategia di crescita dei software vendor, specialmente quelli basati sul modello SaaS





CHIASSO, Svizzera & BOSTON–(BUSINESS WIRE)–Board International, vendor della piattaforma all-in-one per il decision-making, ha annunciato la nomina di Marco Limena ad Amministratore Delegato. Limena si dedicherà ad accelerare la crescita dell’azienda, guidando al contempo la prossima fase di sviluppo.

“ Siamo molto felici di dare il benvenuto a Marco come nuovo CEO di Board International. Marco è un leader che ha contribuito all’espansione e alla trasformazione di molte aziende del settore tecnologico. Nel corso della sua carriera si è guadagnato una solida reputazione di strategic executive e siamo molto fiduciosi che sarà un grande leader”, ha dichiarato Fredrik Näslund, Partner e Head of Technology & Payments di Nordic Capital Advisors, e Board Director di Board International.

“ Sono onorato di entrare a far parte di Board International, un’azienda all’avanguardia in un mercato in rapida crescita e ricco di opportunità. I cambiamenti repentini hanno dato forma a un nuovo imperativo per le aziende, ridisegnare le operations e trasformarle in modo significativo. La capacità unica di Board di unificare pianificazione e analisi e di superare l’approccio ai silos di dati, coniugando tutte le fasi di pianificazione, può davvero svolgere un ruolo fondamentale nella trasformazione dei processi decisionali di ogni azienda”, ha affermato Limena. “ Sono entusiasta di entrare in un’organizzazione piena di talento che, con il suo ecosistema di partner, aiuta i clienti a innovare e ad avere successo”.

Nella sua carriera internazionale, Limena ha lavorato sia in aziende leader nel settore tecnologico che in società di software B2B in forte crescita.

In Microsoft, Marco Limena è stato Vice President della divisione Hosting & Cloud Providers, responsabile delle operazioni commerciali B2B globali del software e dei servizi cloud dell’azienda attraverso il canale dei partner. Prima di lavorare in Microsoft, Marco Limena ha trascorso 14 anni in HP, durante i quali ha rivestito diversi ruoli a Palo Alto, tra cui Vicepresidente nel comparto delle soluzioni HP dedicate alle telecomunicazioni.

Marco ha maturato, inoltre, una vasta esperienza in società leader nel settore Private Equity con vari incarichi come CEO per società software B2B e come Board Director in società quotate e non quotate.

“ Marco è un leader di comprovata esperienza nel settore tecnologico e saprà guidare l’esecuzione della strategia in modo da cogliere le numerose opportunità del futuro, anche perché il ruolo chiave della pianificazione e dell’analisi nel determinare le performance delle imprese sta crescendo sempre di più”, ha commentato Maurizio Carli, Presidente di Board International.

Board è la piattaforma leader per il Decision-Making. Board consente agli utenti di trarre vantaggio in modo intuitivo dai propri dati, all’interno di un ambiente flessibile e all-in-one. Unificando Business Intelligence, Planning e Predictive Analytics, la piattaforma Board fornisce alle organizzazioni una visione completa, accurata e coerente delle informazioni aziendali e permette di ottenere il pieno controllo delle performance attraverso tutta l’organizzazione. Grazie a Board, aziende di respiro internazionale – come H&M, Toyota, Coca-Cola, KPMG, Puma e e Sony – hanno implementato applicazioni a supporto dei processi decisionali end-to-end in tempi e con costi significativamente inferiori rispetto alle soluzioni tradizionali. www.board.com

