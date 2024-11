Bending Spoons compra Brightcove per 233 milioni di dollari

Brightcove ha annunciato di aver stipulato un accordo definitivo per l’acquisizione da parte di Bending Spoons, in una transazione interamente in contanti del valore di circa 233 milioni di dollari.

Secondo i termini dell’accordo, gli azionisti di Brightcove riceveranno 4,45 dollari per azione in contanti per ogni azione ordinaria di Brightcove in loro possesso. Il prezzo di acquisto per azione rappresenta un premio del 90% rispetto al prezzo medio ponderato per il volume a 60 giorni delle azioni Brightcove alla chiusura del 22 novembre 2024.

“Siamo lieti di aver stipulato questo accordo definitivo con Bending Spoons, che rappresenta il culmine di un ampio processo di revisione strategica condotto dal nostro Consiglio di Amministrazione e con il supporto del nostro team di gestione e dei nostri consulenti”, ha dichiarato Diane Hessan, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Brightcove. “Il Consiglio ha valutato il percorso a lungo termine di Brightcove e ha deciso all’unanimità che questa transazione rappresenta la migliore opportunità per massimizzare il valore dell’azienda e fornire un valore in contanti immediato, certo e convincente ai nostri azionisti”.

Marc DeBevoise, Amministratore Delegato e Consigliere di Amministrazione di Brightcove, ha dichiarato: “Brightcove è un’azienda leader nel settore SaaS con 20 anni di storia, di cui 12 come società pubblica. Siamo stati pionieri e innovatori nel mercato dello streaming, dagli albori delle tecnologie per i lettori video fino alla piattaforma di coinvolgimento leader nel settore video che siamo oggi. L’annuncio di oggi consentirà a Brightcove di sfruttare la tecnologia e l’esperienza di mercato di Bending Spoons e di posizionare al meglio Brightcove per continuare a prosperare nel mercato delle tecnologie di streaming e di engagement.”

Luca Ferrari, CEO e co-fondatore di Bending Spoons, ha dichiarato: “Siamo lieti di accogliere Brightcove nel portafoglio di Bending Spoons. Brightcove è un nome affidabile e rispettato nello spazio della tecnologia di streaming e non vediamo l’ora di servire la sua ampia base di clienti globali”. Quando Bending Spoons acquisisce un’azienda, lo fa con l’intenzione di possederla e gestirla a tempo indeterminato. Con questo obiettivo in mente, siamo entusiasti di costruire sul forte lavoro dell’attuale team e di assicurare che Brightcove prosperi per molti anni a venire”.