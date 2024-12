Aruba Cloud: innovazione e sovranità digitale nel mercato europeo del cloud

Nel panorama europeo del cloud computing, Aruba Cloud si è affermata come uno dei principali protagonisti, guadagnandosi un posto tra i Major Player nel report IDC MarketScape dedicato al mercato IaaS. Con un approccio basato su trasparenza, interoperabilità e sovranità dei dati, l’azienda italiana rappresenta un punto di riferimento per le organizzazioni che cercano soluzioni cloud scalabili e sicure.

Aruba Cloud, un leader italiano dalla visione europea

Aruba Cloud, il più grande cloud provider italiano, opera attraverso una rete di data center di proprietà dislocati strategicamente sul territorio italiano. L’azienda si distingue non solo per l’elevata qualità delle sue infrastrutture, ma anche per la sua capacità di contribuire attivamente alla costruzione di un ecosistema cloud europeo sovrano. Collaborando con enti e organizzazioni internazionali, Aruba Cloud lavora su temi fondamentali come la sicurezza, l’interoperabilità e l’innovazione, offrendo soluzioni che si integrano perfettamente con le esigenze di aziende di ogni settore.

Il riconoscimento ottenuto da IDC nel recente report MarketScape for European Public Cloud IaaS 2024 evidenzia l’importanza della strategia di Aruba Cloud, che punta su tecnologie open source per ridurre il rischio di vendor lock-in e favorire la compatibilità tra diverse soluzioni.

Questo approccio garantisce ai clienti una maggiore flessibilità e sicurezza nella gestione dei propri dati, un fattore cruciale in un contesto sempre più frammentato e competitivo come quello del mercato cloud.

Trasparenza e ottimizzazione dei costi: la rivoluzione del budgeting con Aruba Cloud

Un aspetto che distingue Aruba Cloud nel panorama del cloud computing è la sua attenzione alla trasparenza nei costi. L’azienda ha sviluppato un sistema di pricing semplice e prevedibile, che permette alle organizzazioni di pianificare con precisione le spese legate al cloud e di gestire i budget IT in modo più efficace. Questo modello si adatta particolarmente bene alle esigenze di aziende di tutte le dimensioni, dalle startup alle grandi imprese, che spesso devono confrontarsi con budget limitati e richieste in continua evoluzione.

Per consolidare ulteriormente questo valore, Aruba Cloud ha introdotto una serie di strumenti pensati per semplificare la pianificazione economica e la gestione dei costi. Tra questi, spiccano le API avanzate che consentono alle aziende di monitorare e ottimizzare in tempo reale il consumo delle risorse cloud, garantendo un controllo completo sui costi e migliorando le performance.

Il ruolo strategico del cloud per PMI e startup

Aruba Cloud non è solo un partner per le grandi aziende, ma un alleato prezioso per le PMI e le startup che vogliono intraprendere un percorso di innovazione e crescita. Con soluzioni altamente scalabili e accessibili, il cloud diventa uno strumento strategico per migliorare la competitività e affrontare le sfide di un mercato sempre più globalizzato.

L’approccio open source e l’adesione al codice di condotta CISPE confermano l’impegno di Aruba Cloud nel garantire elevati standard di sicurezza e conformità normativa. Questo permette anche alle organizzazioni più piccole di beneficiare delle migliori tecnologie senza dover investire in infrastrutture complesse o costose.

Hackathon 2024: un successo per il cloud budget revolution

Un’ulteriore dimostrazione della capacità di Aruba Cloud di coinvolgere la community IT e promuovere l’innovazione è stata l’Hackathon 2024, intitolato “Cloud Budget Revolution: FinOps Unleashed”. L’evento si è svolto interamente online dal 31 ottobre al 28 novembre 2024, registrando la partecipazione di ben 7 team, un numero significativo che evidenzia il successo dell’iniziativa.

La sfida ha richiesto ai partecipanti di sviluppare un’applicazione web in grado di ottimizzare i costi delle risorse cloud sulla base delle esigenze specifiche dei clienti. I partecipanti, tra cui sviluppatori, ingegneri DevOps e professionisti IT, hanno avuto accesso alle API di Aruba Cloud e alla mentorship di esperti del settore. Questo ha consentito loro di lavorare su progetti innovativi, esplorando nuove soluzioni per la gestione dei budget cloud.

Obiettivi raggiunti durante l’Hackathon

Automatizzazione del budgeting: i team hanno creato strumenti capaci di rendere il monitoraggio dei costi più semplice e immediato.

Competenze FinOps: i partecipanti hanno sviluppato competenze avanzate nella gestione dei costi cloud, un’area sempre più critica per le aziende IT.

Networking e opportunità di carriera: l’evento ha permesso ai professionisti di entrare in contatto con esperti del settore e di ottenere una visibilità significativa.

I vincitori hanno ricevuto un premio di 10.000 euro, oltre alla possibilità di presentare i loro progetti alla community IT e ad aziende leader nel settore, consolidando il loro ruolo come innovatori nel campo del cloud computing.

Un futuro di innovazione per il cloud europeo

Con un mix unico di innovazione, trasparenza e attenzione alla sovranità digitale, Aruba Cloud è destinata a continuare a giocare un ruolo chiave nel mercato europeo del cloud computing. L’Hackathon 2024 ha rappresentato non solo un successo in termini di partecipazione e risultati, ma anche un passo avanti nella mission aziendale di rendere il cloud accessibile, intuitivo e al servizio di un ecosistema tecnologico più ampio.

Grazie a infrastrutture all’avanguardia e a un approccio orientato all’interoperabilità, Aruba Cloud conferma il suo impegno a supportare aziende di ogni dimensione nella loro trasformazione digitale, contribuendo a un futuro in cui il cloud è sinonimo di crescita, efficienza e sicurezza.

