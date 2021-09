Aqara supporterà Matter, un nuovo standard di connettività

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Aqara, azienda che sviluppa prodotti per la domotica, annuncia il suo supporto per Matter, un nuovo standard di connettività per dispositivi IoT. Aqara prevede di offrire ai consumatori in tutto il mondo una varietà di prodotti compatibili con Matter, e come primo passo, lo integrerà nei suoi attuali hub – Aqara M1S e M2 – tramite un aggiornamento software (OTA), rendendo così possibile la compatibilità con Matter di determinati dispositivi secondari Aqara, sia preesistenti che nuovi*.

I primi dispositivi secondari Aqara compatibili con Matter saranno i sensori, gli interruttori da parete e le spine intelligenti più recenti. L’integrazione di Matter non avrà alcun impatto negativo sulle case intelligenti che utilizzano la tecnologia Aqara perché i clienti continueranno a usufruire delle stesse funzionalità e avranno gli stessi vantaggi offerti dagli attuali dispositivi Zigbee di Aqara.

Matter, già noto con la denominazione Project CHIP (Connected Home over IP), è un nuovo standard di connettività, open-source e sicuro, per dispositivi IoT. Aqara condivide la visione di Matter – offrire un linguaggio unificante per il settore IoT con lo scopo di migliorare l’esperienza dei consumatori nell’uso della domotica. L’azienda fa parte della comunità Matter di oltre 200 aziende di livello internazionale che hanno un obiettivo in comune – aumentare l’interoperabilità di dispositivi, marche e sistemi IoT, e diffondere sempre di più l’adozione di case intelligenti in tutto il mondo.

L’aggiornamento OTA per gli hub M2 e M1S di Aqara sarà disponibile poco tempo dopo l’introduzione di Matter. Secondo la Connectivity Standards Alliance (CSA), il programma di certificazione Matter e i primi dispositivi che saranno muniti di tale certificazione saranno disponibile nel primo semestre del 2022. Nell’ambito del Gruppo di lavoro Matter, Aqara sta monitorando attivamente gli ultimi sviluppi e specifiche dello standard per assicurare un lancio senza alcun problema l’anno prossimo.

* Alcuni prodotti Aqara potrebbero non essere compatibili con Matter perché tale standard non supporta specifici tipi di dispositivi.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Richieste di informazioni da parte dei media



Qianhua Li

media@aqara.com